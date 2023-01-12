كيفية استخدام ميزة المجتمعات في واتساب

يضيف تطبيق واتساب باستمرار ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، وأحد تلك الميزات التي أضيفت أخيرًا إلى التطبيق هي ميزة (المجتمعات) Communities التي تتيح لك إنشاء مجتمع خاص، يضم مجموعات متعددة وأشخاص يمكن أن يصل عددهم إلى 5000 شخص.



تتيح لك ميزة المجتمعات في واتساب تنظيم المجموعات ذات الصلة وتجميعها معًا تحت مظلة واحدة. ويمكن لمشرفي المجتمعات إبلاغ الأعضاء بالتحديثات المهمة عن طريق المراسلة، ويمكن لأعضاء المجتمع البقاء على تواصل من خلال استكشاف المجموعات التي تهمهم والدردشة بداخلها.

إليك كيفية إنشاء المجتمعات في واتساب:

لإنشاء مجتمع في تطبيق واتساب؛ اتبع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق واتساب في هاتفك.

2- اضغط فوق أيقونة الدردشة في الزاوية اليُمنى السفلية.

3- حدّد خيار (مجتمع جديد) New community.

4- عيّن اسم المجتمع، والوصف وأضف صورة إذا كنت تريد ذلك، ثم انقر فوق رمز السهم الصغير في الزاوية اليمنى السفلية.

5- اضغط فوق زر (إضافة مجموعات موجودة) Add existing groups لإضافة المجموعات ذات الصلة بالمجتمع الجديد.

6- حدد المجموعات التي تريد إضافتها من القائمة، وانقر فوق السهم الصغير في الزاوية اليمنى السفلية.

7- اضغط فوق علامة الصح في الزاوية اليمنى السفلية لإتمام عملية إنشاء المجتمع.

وبذلك تكون قد أنشأت مجتمعك الأول في واتساب، ويمكنك دائمًا إضافة المزيد من المجموعات إليه لاحقًا. إذ يتيح لك واتساب إضافة ما يصل إلى 50 مجموعة و5000 شخص إلى المجتمع. كما تتيح لك المجتمعات خيار (إنشاء مجموعة جديدة) Create New Group أثناء إضافة المجموعات، وذلك لضمّها خصيصًا إلى ذلك المجتمع.

يمكنك إدارة الأعضاء والمشرفين في المجتمع الذي أنشأته بنفس الطريقة المُستخدمة في إضافة أعضاء جدد ومشرفين في مجموعات واتساب. وإذا رغبت في دعوة المزيد من الأعضاء إلى المجتمع، فيمكنك إنشاء رابط قابل للمشاركة أو رمز QR وإرساله إلى الأشخاص الذين ترغب في إضافتهم إلى المجتمع ليتمكنوا من الانضمام.

ولاستخدام المجتمعات يمكنك الدخول مباشرة إلى المحادثة والبدء بالمراسلة إذا كنت مشرفًا في المجتمع، إذ يمكن للمشرفين فقط إرسال الرسائل في محادثات المجتمعات.

لا تدعم المجتمعات المكالمات الجماعية أو مكالمات الفيديو؛ وهذا يجعلها أكثر أمانًا. ويمكن استخدامها للتواصل مع الآخرين لتنظيم وتنسيق الأحداث المختلفة، كتنظيم حدث خيري، أو حفلة. كما يمكنك إضافة مجموعات عمل متعددة إلى مجتمع واحد لتسهيل مناقشة شؤون العمل.