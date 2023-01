كل ما تود معرفته عن نظام NOTAM الذي تسبب بتعطل الرحلات الجوية في أمريكا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أزمة قوية في قطاع الطيران، حيث أدى عطل تقني في نظام (NOTAM) أبلغت عنه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى إيقاف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أمرت إدارة الطيران الفيدرالية جميع شركات الطيران الأمريكية بإيقاف الرحلات المحلية حتى الساعة 9:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت جرينتش)، وفي وقت لاحق أعلنت الهيئة استئناف الحركة الجوية العادية تدريجيًا عبر الولايات المتحدة.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now.

Operations across the National Airspace System are affected.

We will provide frequent updates as we make progress.

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023