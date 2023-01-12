كل ما تود معرفته عن نظام NOTAM الذي تسبب بتعطل الرحلات الجوية في أمريكا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أزمة قوية في قطاع الطيران، حيث أدى عطل تقني في نظام (NOTAM) أبلغت عنه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى إيقاف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أمرت إدارة الطيران الفيدرالية جميع شركات الطيران الأمريكية بإيقاف الرحلات المحلية حتى الساعة 9:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت جرينتش)، وفي وقت لاحق أعلنت الهيئة استئناف الحركة الجوية العادية تدريجيًا عبر الولايات المتحدة.

The FAA is working to restore its Notice to Air Missions System. We are performing final validation checks and reloading the system now. Operations across the National Airspace System are affected. We will provide frequent updates as we make progress. — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

وقد تسبب هذا العطل في تأخير أكثر من 8200 رحلة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وإلغاء أكثر من 2600 رحلة اعتبارًا من الساعة 1:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لموقع (FlightAware) لتتبع حركة الطيران.

فما هو نظام (NOTAM) وكيف يؤثر في حركة الطيران؟

يستخدم نظام (Notice to Air Missions) – الذي يُعرف اختصارًا باسم (NOTAM) – لإرسال تنبيهات لحظية للطيارين لإعلامهم بالظروف التي يمكن أن تؤثر في سلامة رحلاتهم، وهو نظام منفصل عن نظام (التحكم في الحركة الجوية) ATC الذي يبقى الطائرات على مسافة آمنة من بعضها، ولكنه أداة مهمة أخرى لسلامة حركة الطيران.

يمكن أن تتضمن تنبيهات نظام (NOTAM) معلومات حول حالة مدرج معين قبل الهبوط أو الاقلاع، أو برج بالقرب من مطار لا يعمل بأضواء الأمان المطلوبة، أو عرض جوي يجري في المجال الجوي القريب.

تدير إدارة الطيران الفيدرالية أيضًا نظام (ATC) لمراقبة الحركة الجوية في البلاد، حيث يستخدم النظام الرادار لتتبع جميع الطائرات في مجالها الجوي والاتصالات اللاسلكية مع قمرة القيادة لإرشادهم بأمان. ومن المعروف أيضًا أن الحواسيب التي تعد العمود الفقري لنظام ATC قديمة وأدائهايتراجع. ولكن عندما يحدث عطل بها، فإنه عادة ما يؤثر في منطقة واحدة فقط من الولايات المتحدة، وليس المجال الجوي بأكمله.

وقد صرح الكثير من الخبراء أن هذه المشاكل التي واجهها قطاع الطيران يوم الأرعاء هي علامة على أن أنظمة إدارة الطيران بحاجة ماسة إلى ترقيات كبيرة.

كان نظام (NOTAM) في الماضي قائمًا على الهاتف، حيث كان الطيارون يتصلون بمحطات خدمة الطيران للحصول على المعلومات، لكنه انتقل الآن عبر الإنترنت، حيث تمت ترقيته بشكل تدريجي خلال السنوات العديدة الماضية للانتقال من نظام يدوي إلى نظام قائم على الإنترنت.

متى حدث انقطاع في نظام NOTAM؟

توقف نظام (NOTAM) عن العمل يوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:28 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقًا لإرشادات إدارة الطيران الفيدرالية، وللحفاظ على استمرار حركة الطيران طوال الليل، اعتمدت الإدارة على خط هاتفي ساخن للتغلب على الأزمة والحفاظ على حركة الطيران طوال الليل، ولكن مع زيادة حركة الطيران في صباح يوم الأربعاء بشكل كبير لم يعد نظام الهاتف مجديًا.

أثر أمر إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في جميع الرحلات التجارية ورحلات الشحن تقريبًا، وقد تمكنت بعض الرحلات الطبية من الحصول على تصريح.

لم يؤثر الانقطاع على الرحلات الجوية العسكرية، حيث أكدت (آن ستيفانيك) المتحدثة باسم القوات الجوية لوكالة أسوشيتيد برس أن الجيش الأمريكي لديه نظام (NOTAM) الخاص به المنفصل عن نظام إدارة الطيران الفيدرالية.

هل أعطال نظام (NOTAM) شائعة؟

لا؛ عطل نظام (NOTAM) هكذا نادر جدًا، حيث إن حركة الطيران الأمريكية لم تشهد أزمة مثل التي حدثت يوم الأربعاء منذ 11 سبتمبر 2001.

وقد أكد بعض الخبراء على أهمية الحدث، حيث قال (تيم كامبل) Tim Campbell المستشار في مينيابوليس ونائب رئيس العمليات الجوية في شركة أمريكان إيرلاينز لوكالة أسوشيتيد برس: “كانت هناك بعض الأعطال التي أثرت في حركة الطيران في مناطق معينة في الولايات المتحدة، ولكن ما حدث يوم الأربعاء في حركة الطيران الأمريكي مهم جدًا من الناحية التاريخية”.

وأضاف كامبل: “إنه كان هناك قلق منذ فترة طويلة بشأن تكنولوجيا إدارة الطيران الفيدرالية، وليس فقط نظام (NOTAM) فالكثير من أنظمة الإدارة تعتمد على حواسيب رئيسية قديمة يمكن الاعتماد عليها بشكل عام لكنها قديمة”.

وقال (جون كوكس) John Cox طيار سابق وخبير في سلامة الطيران: “إنه كان هناك حديث في صناعة الطيران لسنوات حول محاولة تحديث نظام (NOTAM)، لكنه لم يكن يعرف عمر الخوادم التي تستخدمها إدارة الطيران الفيدرالية”.

وأضاف: “لقد كنت طيارًا لمدة 53 عامًا، ولم أشهد قط النظام ينهار هكذا، لذا هذا حدث غير عادي سيذكره التاريخ”.