إنتل تكشف عن الجيل الرابع من معالجات Xeon Scalable

كشفت شركة إنتل عن إطلاق الجيل الرابع من معالجات (Intel Xeon Scalable) – التي تحمل الاسم الرمزي (Sapphire Rapids) – وسلسلة (Intel Xeon Max) – التي تحمل الاسم الرمزي (Sapphire Rapids) مع الذواكر ذات النطاق الترددي العالي – بالإضافة إلى سلسلة وحدة معالجة الرسوميات المخصصة لمركز البيانات (Intel Max) – والتي تحمل الاسم الرمزي (Ponte Vecchio)، مقدمة لعملائها مستوى جديدًا في أداء مركز البيانات والفعالية والأمان، إلى جانب إمكانيات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة والشبكات والأجهزة الطرفية، فضلًا عن أفضل حاسب فائق على مستوى العالم من ناحية الفعالية والأداء.

وتعمل إنتل بالتعاون مع عملائها وشركائها لتقديم الجيل الرابع من معالجات (Xeon) التي توفر مجموعة من الحلول والأنظمة المختلفة في مجالات متنوعة بما يضمن التعامل مع أصعب التحديات في مجال الحوسبة، حيث تتبع إنتل نهجًا مميزًا يتمحور حول توفير وتيرة متسارعة محددة الأهداف ومخصصة للتعامل مع أعباء العمل بالدرجة الأولى إلى جانب برمجيات مطوّرة تم تصميمها لتتلاءم مع عدد معين من المهام بما يمكّن الشركة من تقديم الأداء المناسب بالشكل المطلوب بما يتناسب مع التكلفة الإجمالية الأفضل التي تحددها الجهة المالكة.

ويوفر الجيل الرابع من معالجات (Xeon)، أكثر معالجات مراكز البيانات استدامة من إنتل، مجموعة من الميزات في إدارة الطاقة والأداء، بما يحقق الاستخدام الأمثل لموارد وحدة المعالجة المركزية لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بالعملاء.

وتعليقًا على الموضوع قالت ساندرا ريفيرا، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة إنتل والمدير العام لمركز البيانات ومجموعة الذكاء الاصطناعي: “يشكل إطلاق الجيل الرابع من معالجات (Xeon Scalable) ومنتجات سلسلة (Max) علامة بارزة في عملية التحول الخاصة بإنتل، ويدعم أهدافنا لنكون في طليعة الجهات المتخصصة في مراكز البيانات، ويعزز حضورنا في أسواق جديدة. وتلبي المعالجات والمنتجات الجديدة متطلبات العملاء المتعلقة بالأداء المثالي والموثوقية في بيئة آمنة تتوافق مع احتياجاتهم الفعلية، الأمر الذي يساهم في تقليص الوقت اللازم لتحقيق القيمة ويدعم مساعيهم نحو الابتكار”.

وصُمم الجيل الرابع من معالجات (Xeon) بالاستناد إلى إستراتيجية ونهج إنتل المبني على أساس الأهداف المحددة والتعامل مع الصعوبات المتنوعة بالدرجة الأولى، و هو ما يميزها عن أي معالجات مراكز بيانات في السوق ومتاحة للعملاء في الأسواق حاليًا.