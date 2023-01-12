آبل تعلن عن خدمة Business Connect لمنافسة خرائط جوجل

أعلنت شركة آبل يوم الأربعاء عن إطلاق خدمتها الجديدة (Business Connect) التي تهدف إلى تسهيل التواصل بين الشركات والمستخدمين، ويبدو أنها تأتي لتنافس خدمة خرائط جوجل.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية إن (Business Connect) أداة مجانية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المطالبة بما يُسمّى ببطاقات المكان، وتخصيص الطريقة التي تظهر بها المعلومات الأساسية لمستخدمي آبل.

وأضافت الشركة في منشور على مدونتها: “أنشأنا (Business Connect) لتزويد مستخدمي آبل حول العالم بالمعلومات الأدّق عن أماكن تناول الطعام، والتسوق، والسفر، وغير ذلك”.

وأوضحت آبل أن خدمتها الجديدة تُزوِّد مالكي الشركات بالأدوات التي يحتاجون إليها للتواصل مع العملاء على نحو مباشر، وللتحكم على نحو أكبر في الطريقة التي يرى بها “مليارات الأشخاص منتجاتهم، وخدماتهم ويتفاعلون معها يوميًا”.

وباستخدام (Business Connect)، يمكن الآن للشركات في جميع أنحاء العالم إدارة معلوماتها مباشرةً في بطاقة المكان التفاعلية التي تُعرض في خدمة الخرائط الخاصة بآبل، حيث يمكنها إضافة الصور، والشعارات وتحديثها، بالإضافة إلى دعوة العملاء لاتخاذ إجراءات، مثل: طلب الطعام أو الحجز مباشرةً من الخرائط، وتقديم عروض ترويجية خاصة للعملاء.

وأعلنت آبل أيضًا عن ميزتها الأخرى (Showcases) المُضمَّنة في بطاقات المكان، وذلك بهدف مساعدة الشركات في تقديم العروض والحوافز للعملاء، مثل: عناصر القوائم الموسمية، وخصومات المنتجات، والمزيد. ويمكن للشركات تحديث قسم العرض في بطاقة المكان الخاصة بها بسهولة من خلال أداة (Business Connect).

وقالت آبل إن ميزة (Showcases) متاحة الآن للشركات في الولايات المتحدة، وستكون متاحة للشركات على مستوى العالم في الأشهر المقبلة.

ويمكن للشركات أيضًا تزويد العملاء بمعلومات مفيدة من خلال تسليط الضوء على الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها بنقرة واحدة مباشرةً من بطاقة المكان على الخرائط، مثل: طلب البقالة عبر خدمة (Instacart)، أو إجراء حجز في فندق عبر خدمة (Booking.com)، أو حجز مكان لتناول العشاء باستخدام خدمة (OpenTable).

وقالت آبل إنه يمكن لمالكي الشركات استخدام مُعرّف آبل (Apple ID) – أو إنشاء معرف جديد – للتسجيل في أداة (Business Connect) على موقع الخدمة الذاتية من أي حاسوب مكتبي أو محمول.

ويمكن للشركة، فور تسجيل الدخول وتحقق آبل منها، الحصول على الموقع أو المواقع الخاصة بها، ثم تحديث بطاقة المكان وتخصيصها، مع الإشارة إلى أن كل ذلك مجاني.

وبالنسبة للشركات التي لديها العديد من المواقع، فإن (Business Connect) تشتمل على واجهة برمجة التطبيقات (Business Connect API) لتقديم معلومات دقيقة ومحدثة بسهولة إلى الخرائط من خلال وكالات إدارة القوائم، مثل: (Reputation)، و (Rio SEO)، و (SOCi)، و (Uberall)، و (Yeti).

وأكدت آبل أنها صممت أداتها الجديدة مع وضع الشركات الصغيرة في الاعتبار، مما يوفر لها القدرة على تخصيص حضورها الرقمي تمامًا مثل العلامات التجارية العالمية.

وقالت الشركة إن (Business Connect) تُكمِّل خدماتها الأخرى المصممة لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو والوصول إلى العملاء، ومن ذلك خدمتا (Tap to Pay) و (Business Essentials) على هواتف آيفون. حيث تسهل الخدمة الأولى الدفع، في حين أن الأخرى هي خدمة اشتراك تجمع بين إدارة الأجهزة والدعم على مدار الساعة، والتخزين السحابي للشركات.