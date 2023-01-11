OpenAI تعتزم إطلاق نسخة مأجورة من ChatGPT

قالت شركة الذكاء الاصطناعي (OpenAI) إنها تعتزم إطلاق نسخة مأجورة من روبوت الدردشة الذائع الصيت (ChatGPT) مع ميزات حصرية للمشتركين.

وألمحت الشركة خلال الأيام الماضية إلى أنها ستبدأ قريبًا فرض رسوم على (ChatGPT) الذي أثار إعجاب المستخدمين العاديين وخبراء الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق أحدث إصدار منه الشهر الماضي، وذلك لقدرته على كتابة المقالات، ورسائل البريد الإلكتروني، والقصائد، وحتى الأكواد البرمجية.

وفي إعلان لشركة (OpenAI) على خادم ديسكورد (Discord) الخاص بها، قالت إنها جعلت تنظر في كيفية كسب المال من (ChatGPT) في مسعى منها لضمان ديمومته.

وقالت الشركة إن النسخة المأجورة من روبوت الدردشة ستُسمّى (ChatGPT Professional)، ونشرت رابطًا لقائمة انتظار سألت فيها المستخدمين مجموعة من الأسئلة بشأن تفضيلات الدفع، ومن ذلك: “لقاء أي رسوم (شهرية) قد ترى في (ChatGPT) أداة باهظة الثمن لدرجة أنك لن تفكر في شرائها؟”.

وتوضح قائمة الانتظار الميزات الحصرية لمشتركي (ChatGPT Professional) التي تشمل: عدم تقييد الخدمة، وضمان عدم انقطاعها، بالإضافة إلى عدد غير محدود من الرسائل: “ما لا يقل عن ضعف الحد اليومي المعتاد”.

وتقول شركة (OpenAI) إنه قد يُختار أولئك الذين يملؤون نموذج قائمة الانتظار لتجربة النسخة المأجورة من روبوت الدردشة، ولكن البرنامج لا يزال في المراحل التجريبية، ولن يُتاح على نطاق واسع “في الوقت الراهن”.

وحتى مع الجدل والعديد من عمليات الحظر، فقد أثبت (ChatGPT) أنه فوز دعائي لشركة (OpenAI)، حيث جذب انتباه وسائل الإعلام العالمية، بالإضافة إلى شركات التقنية.

وقد أفاد تقرير من موقع (The Information) أن مايكروسوفت تختبر منذ مدة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها (OpenAI) في حزمة تطبيقاتها المكتبية: وورد (Word)، وبوربوينت (PowerPoint)، وآوتلوك (Outlook). ويُقال أيضًا إن مايكروسوفت تخطط لإطلاق نسخة من متصفح الويب التابع لها بينج (Bing) تستخدم (ChatGPT) للإجابة عن استعلامات البحث.

وجذب (ChatGPT) أكثر من مليون مستخدم منذ إطلاقه مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولتقديم الخدمة لكل أولئك فإن الشركة تحتاج إلى البنية التحتية اللازمة لذلك، وهي غير مجانية، إذ قال المؤسس المشارك لشركة (OpenAI) ورئيسها التنفيذي، سام ألتمان، إن تكاليف تشغيل الروبوت “تدمع العين”، مُقدِّرًا تكلفة الحوسبة لكل دردشة مع أي مستخدم بنحو بضع سنتات. مع الإشارة إلى أن الشركة تستخدم الحوسبة السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت (Azure).

وتتعرض شركة (OpenAI) لضغوط من أجل جني الأرباح من منتجات، مثل: (ChatGPT) وذلك في ظل ما يشُاع عن أن شركة مايكروسوفت تُجري محادثات لاستثمار 10 مليارات دولار أمريكي فيها.

وتتوقع الشركة تحقيق 200 مليون دولار في عام 2023، وهو مبلغ زهيد مقارنة بأكثر من مليار دولار استُثمِرت في الشركة الناشئة حتى الآن.