6 أدوات لإنشاء اللوحات الفنية بالذكاء الاصطناعي 

لم تقتصر استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) على قطاعات الصناعة والأعمال، والرعاية الصحية فحسب، بل كان له دور كبير في المجالات الفنية والإبداعية أيضًا. ومع انتشار الأدوات التي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى لوحات فنية، أصبح بإمكان أي شخص استخدام تلك الأدزات لإنشاء تصاميم فنية يمكن تحويلها في الغالب إلى رموز NFTS.

وفيما يلي 6 أدوات يمكنك استخدامها لإنشاء اللوحات الفنية باستخدام الذكاء الاصطناعي:

1- أداة Nightcafe:

تُعد Nightcafe من أشهر الأدوات في عالم تحويل النصوص إلى لوحات فنية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وتتميز بامتلاكها الكثير من الخوارزميات والخيارات مقارنة بالأدوات الأخرى. وهي سهلة الاستخدام ويمكن للأشخاص المبتدئين التعامل معها ببساطة والحصول على لوحات فنية بعد كتابة نص معين.

بمجرد الانتقال إللا موقع (Nightcafe) ستجد واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، كل ما عليك فعله هو كتابة أي كلمة أو عبارة ترغب في تحويلها إلى لوحة فنية، ثم انقر فوق زر Create، وانتظر بضع ثواني وستظهر لوحة فنية بحسب النص المكتوب.

تتيح لك هذه الأداة إنشاء 10 لوحات مجانية، ويمكنك مشاركتها وكسب النقاط لانشاء المزيد من اللوحات. ويمكنك أيضًا تنظيم لوحاتك في مجموعات، وإنشاء مقاطع فيديو، وحفظ الصور في حاسوبك.

2- أداة Dall-E 2:

طورت أداة (Dall-E 2) شركة OpenAI – مطورة روبوت الدردشة ChatGPT المثير للجدل – وهي واحدة من أهم الأدوات التي تعتمد في عملها على الذكاء الاطناعي لتحويل النصوص إلى أعمال فنية.

تتيح لك إنشاء صور واقعية في غضون بضع دقائق فقط، كما يمكنك استخدامها لإنشاء الرسوم التوضيحية، وتصميم المنتجات، وإنشاء أفكار جديدة للأعمال المختلفة.

تتميز واجهة (Dall-E 2) بسهولة الاستخدام، ويمكن لأي شخص إنشاء صور عالية الجودة من خلالها. ومن أهم ميزاتها التي تقدمها هي فرشاة التصميم الخاصة بها، التي تمكّنك من إضافة تفاصيل مثل الظلال، وغيرها في صورتك، كما تتيح لك إنشاء صور معقدة بطبقات متعددة، كل واحدة منها لها خصائصها الخاصة.

3- أداة Deep Dream Generator:

تعد أداة Deep Dream Generator التي طورتها شركة AIFNET واحدة من أفضل أداوت توليد الصور الفنية بتقنية الذكاء الاصطناعي وأكثرها شعبية. وهي سهلة الاستخدام إذ يتطلب منك تحميل صورة فقط، وبعدها تُنشأ صورة جديدة تستند إليها.

أحد التطبيقات الرئيسية لأداة Deep Dream هي استخدامها لإنشاء عمل فني، لأنها توفر أنماط مختلفة لإنشاء صور بحيث تبدو من أماكن أو فترات زمنية مختلفة. وتتيح لك اختيار فئة معينة مثل: الحيوانات أو المناظر الطبيعية قبل أن تنشئ صورة واقعية بناءً عليها. بالإضافة إلى إمكانية اختيار إحدى أنماط العمل الفني الثلاثة، وهي: Deep Style ،Thin Style ،Deep Dream . وبعد اختيار نمط، اكتب النص ومن ثم يمكنك معاينة الصورة.

4- أداة Artbreeder:

تُستخدم أداة Artbreeder في تحسين جودة الصور، وتتيح لك إنتاج أشكال مختلفة من الصور، إذ يمكنك إنشاء المناظر الطبيعية، وشخصيات الرسوم المتحركة، وغيرها من الخيارات الفنية الأخرى.

ومن أهم ميزاتها: القدرة على تغيير لون البشرة والشعر والعينين في الصور. كما يمكنك تحويل الصور إلى شخصيات متحركة، وتنظيم لوحاتك في المجلدات، وتنزيلها على حاسوبك بصيغة JPG أو PNG.

5- أداة DeepAI:



تتيح لك أداة DeepAI إنشاء العديد من الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي، مع القدرة على تغيير التفاصيل المختلفة لكل صورة وألوانها. وبعض الأدوات الأخرى التي تقدمها، مثل: StyleGAN، وBigGAN، ويمكنها إنشاء صور واقعية أيضًا. أما أداة CartoonGAN فيمكنك استخدامها لتحويل الصور إلى رسوم متحركة.

6- أداة Starryai:

تتيح لك أداة Starryai إنشاء لوحات فنية من النصوص بسهولة، وتحويل تلك اللوحات إلى رموز NFTS. ومن أهم ميزاتها أنها تتيح لك إنشاء ما يصل إلى 5 أعمال فنية مجانًا يوميًا وبدون علامات مائية مما يتح لك استخدامها في أغراض تجارية أو شخصية.