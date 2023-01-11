5 طرق مميزة لاستخدام تقنية LiDAR في آيفون 

أضافت آبل تقنية المسح الضوئي LiDAR في آيفون 12 برو في عام 2020، واستمرت في إضافتها إلى طرز أيفون برو الأحدث. ومع إضافة هذه التقنية إلى هواتف آيفون الحديثة، ظهرت العديد من الاستخدامات المميزة لها، كتطوير الألعاب الإلكترونية، والمساعدة في مجال التصميم الداخلي. فما هي تقنية LiDAR؟ وما هي أفضل الطرق لاستخدامها؟

ما هي تقنية LiDAR؟

LiDAR هي تقنية للمسح الضوئي تُطلق ليزر غير مرئي في محيطك، ثم تستخدم مستشعراتها البيانات من الليزر لاكتشاف المعلومات عن شكل الأشياء المحيطة بك ومدى بُعدها عنك. وتُستخدم هذه التقنية في العديد من الصناعات المختلفة، مثل: الطيران والأقمار الصناعية والمركبات ذاتية القيادة. وفي الآونة الأخيرة، بدأت تقنية LiDAR بالظهور في سوق الهواتف الذكية.

وفي الوقت الحالي، تضيف آبل هذه التقنية حصريًا إلى طرازات آيفون برو. لذا فإن أجهزة آيفون 12 برو، وآيفون 13 برو، وآيفون 14 برو، وأحدث طرز آيباد برو فقط هي التي تحتوي على مستشعرات LiDAR المدمجة.

أفضل 5 طرق لاستخدام تقنية LiDAR:



1- التقاط صور احترافية:

تلتقط كاميرات أجهزة آيفون صورًا رائعة، ويحب الكثير من الأشخاص استخدام هواتف آيفون للتصوير الفوتوغرافي لأنهم يلتقطون صورًا عالية الدقة ومفصلة ودقيقة الألوان. لكن الشيء الوحيد الذي تواجهه الهواتف الذكية بشكل عام هو التصوير في الإضاءة المنخفضة.

ولكن مع وجود ميزة LiDAR أصبح بإمكان الكاميرا اكتشاف مدى بُعد الأشخاص أو الكائنات ثم استخدام هذه البيانات لتسريع التركيز التلقائي Auto-focus في الصور وزيادة دقته. ووجود التركيز التلقائي السريع في كاميرا آيفون يعني احتواء الصور على تفاصيل أكثر وتشويش أقل، حتى لو لم تتوفر إضاءة جيدة.

2- تحديد قياسات الأجسام بدقة:

واحدة من أبسط الطرق وأكثرها قيمة لاستخدام مستشعر LiDAR في آيفون هي إجراء القياسات للأجسام المختلفة دون الحاجة إلى مسطرة أو أي أداة قياس أخرى. إذ يمكن لجهاز آيفون المدعوم بخاصية LiDAR اكتشاف معلومات دقيقة حول حجم الأجسام المختلفة، والمسافة بينها مما يسمح لآيفون بإنشاء قياسات أكثر دقة. على سبيل المثال: يمكنك استخدام LiDAR لتحديد مقاسات الأثاث المنزلي الجديد والتأكد من تناسبه مع حجم الغرفة.

3- تحسين تجربة اللعب بألعاب الواقع المعزز:

في عام 2016 انتشرت لعبة Pokémon Go المعتمدة على تقنية الواقع المعزز لجلب مجسمّات بوكيمون الافتراضية إلى مواقع معينة في العالم الحقيقي. وقد كانت هذه اللعبة أول تجربة للعديد من الأشخاص مع الواقع المعزز، ولكن مع ظهور LiDAR، أصبح بإمكانك اللعب بألعاب الواقع المعزز ضمن مستوى أعلى.

على سبيل المثال: تستخدم لعبة RC Club مستشعر LiDAR الخاص بجهاز آيفون لمسح المنطقة المحيطة لإنشاء ملعب واقع معزز. وهذا يتيح بناء عالم افتراضي مفصل تظهر فيه جميع التفاصيل؛ مما يسمح للأجسام الافتراضية بالتفاعل في العالم الافتراضي.



4- تجديد أثاث المنزل بسهولة:

تستخدم تطبيقات مثل IKEA Place تقنية LiDAR لوضع نماذج افتراضية للأثاث وديكور المنزل مباشرة في منزلك. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة المظهر النهائي للأثاث الجديد ومدى تناسبه مع منزلك قبل شرائه. ونظرًا لأن LiDAR يحدّد حجم الأجسام والمسافة بينها بدقة، فإن نماذج الأثاث الافتراضية التي ستظهر مناسبة لمنزلك ستكون كذلك في الحقيقة.

5- إنشاء عوالم الواقع الافتراضي:

يمكنك استخدام LiDAR لإنشاء نسخ افتراضية لمواقع حقيقية والاستفادة منها لأغراض متعددة. على سبيل المثال: إذا رغبت في بيع منزلك أو تأجيره، فيمكنك استخدام LiDAR لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد له. بعد ذلك، يمكن للمشترين المحتملين التجوّل في النموذج الافتراضي لمنزلك قبل الاتفاق على زيارة حقيقية.