عاجل .. توقف جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب خلل تقني

تأثرت الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة صباح اليوم الأربعاء بعد تعرض إدارة الطيران الفيدرالية لانقطاع في الكمبيوتر.

وأوقفت جميع الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بعد الحادث، حسبما قال مصدر مطلع على الوضع لشبكة إن بي سي نيوز.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في إشعار على موقعها على الإنترنت إن نظام إشعار البعثات الجوية (NOTAM) قد “فشل” صباح الأربعاء؛ وهو إشعار يحتوي على معلومات أساسية للعاملين المشاركين في عمليات الطيران.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أنه: “يعمل الفنيون حالياً على استعادة النظام ولا يوجد تقدير لاستعادة الخدمة في هذا الوقت”.

وقد أُجِّلت أكثر من 1,160 رحلة داخل وخارج الولايات المتحدة منذ قرابة الساعة 7 صباحاً من اليوم الأربعاء، وفقاً لخدمة تتبع الرحلات الجوية عبر الإنترنت FlightAware، وأُدرجت حوالي 100 رحلة على أنها ملغاة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لها: “أثرت هذه الحادثة في نظام الملاحة الوطني. ونحن في إدارة الطيران الفيدرالية نعمل على استعادة النظام، ونجري عمليات التحقق النهائية في الوقت الراهن”.

وقالت الخطوط الجوية يونايتد أونلاين في تغريدة إنها أجلت مؤقتاً جميع الرحلات الداخلية، وستصدر تحديثاً عندما تحصل على المزيد من المعلومات من إدارة الطيران الفيدرالية عن الوضع.