ودعت هيئة البريد البريطانية الزبائن إلى أن يمتنعوا عن إرسال الأغراض إلى البريد في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها تعمل على حل المشكلة، وفقاً لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وأكد البريد البريطاني أن عمليات استيراد الشحنات القادمة من الخارج تعمل بشكل منتظم مع تأخيرات محدودة.

وقالت الهيئة إنها فتحت تحقيقاً في الحادث، وتعمل “مع خبراء خارجيين” للنظر في هذه المشكلة، لكنها لم توضح ماهية هذا الحدث السيبراني، أو إذا كان هجوماً منظماً.