بعد توقف الرحلات في الولايات المتحدة .. البريد البريطاني يشهد اضطراباً شديداً
قالت هيئة خدمات البريد الملكي في بريطانيا اليوم الأربعاء إنها تواجه اضطراباً شديداً في خدمات الإرسال إلى الخارج، بسبب ما وصفته بـ “الحدث السيبراني”.
ويأتي ذلك بعد ساعات من تعطل حركة الملاحة الجوية في سماء الولايات المتحدة بسبب عطل فني.
ودعت هيئة البريد البريطانية الزبائن إلى أن يمتنعوا عن إرسال الأغراض إلى البريد في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها تعمل على حل المشكلة، وفقاً لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
وأكد البريد البريطاني أن عمليات استيراد الشحنات القادمة من الخارج تعمل بشكل منتظم مع تأخيرات محدودة.
وقالت الهيئة إنها فتحت تحقيقاً في الحادث، وتعمل “مع خبراء خارجيين” للنظر في هذه المشكلة، لكنها لم توضح ماهية هذا الحدث السيبراني، أو إذا كان هجوماً منظماً.