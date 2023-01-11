أفضل 5 أجهزة آيباد للطلاب في عام 2023

تمتلك أجهزة أيباد الكثير من الميزات مثل: الحجم الصغير مقارنةً بالحاسوب المحمول، والشاشة ذات الدقة العالية، والبطارية التي تدوم لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى 10 ساعات، كما تسهل كتابة الملاحظات والرسم وتدوين المهام مما يجعلها خيارًا ممتازًا للطلاب. ومع وجود عدّة إصدارات من هذا الجهاز، يجب التمعُّن في ميزات وخصائص كل إصدار لاختيار الأنسب من بينها. وفيما يلي سنوضح ميزات أفضل 5 أجهزة آيباد مناسبة للطلاب في عام 2023:

1- آيباد 2022 iPad (الجيل العاشر):

يضم جهاز آيباد الجيل العاشر شاشة من نوع (Liquid Retina) بمقاس 10.9 بوصة، وبدقة 2360×1640، مدعمة بطلاء مقاوم لآثار بصمات الأصابع. ويُعدّ هذا الجهاز مناسبًا لقراءة النصوص الرقمية، وتدوين الملاحظات، وتسجيل المحاضرات لمشاهدتها لاحقًا.

يعمل الجهاز بمعالج (A14 Bionic) القوي بما يكفي للاستخدامات الطلابية. ويدعم توصيل لوحة المفاتيح (Magic Keyboard)، والجيل الأول من (Apple Pencil) لتدوين الملاحظات بخط اليد. كما يدعم كبل USB-C ويدعم شبكات 5G. لكنه لا يدعم ميزة التعرف على الوجه Face ID ولا الجيل الثاني من (Apple Pencil).

يضم الجهاز كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وقد اختلف مكانها عن الإصدار السابق لتصبح في المنتصف عند استخدام الجهاز في الوضع الأفقي، مما يسهّل إجراء مكالمات الفيديو.

يدعم هذا الجهاز الواي فاي، ويتوفر بخيارين من الذاكرة الداخلية للتخزين، الأول: بسعة 64 جيجابايت، والثاني بسعة 256 جيجابايت.

ويبدأ سعره من 449 دولارًا للطرز التي تدعم الواي فاي فقط وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر 594 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي والاتصال الخلوي LTE مع ذاكرة تخزين 64 جيجابايت.

2- آيباد آير iPad Air (الجيل الخامس):

يتميز الجيل الخامس من آيباد آير بأداء عالي الكفاءة، فهو يعمل بمعالج من نوع M1، ويضم شاشة بمقاس 10.9 بوصة من نوع (Liquid Retina) بدقة 2360×1640 مشابهة لشاشة آيباد الجيل العاشر، ومدعّمة بطلاء مقاوم للزيوت وبصمات الأصابع.

يضم كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل تدعم خاصية Center Stage التي تحافظ على وجودك داخل إطار الصور عند إجراء محادثات الفيديو أو الانضمام إلى المحاضرات عبر الإنترنت. كما يمتلك هذا الجهاز كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، ويتوفر بخيارين لذاكرة التخزين الداخلية، هما: سعة 64 جيجابايت، وسعة 256 جيجابايت. لكنه لا يدعم بصمة الوجه Face ID.

يدعم الجيل الثاني من (Apple Pencil)، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard، ويدعم شبكات 5G، ويمكن للطلبة استخدامه كحاسوب شخصي.

يبدأ سعر الجهاز من 599 دولارًا للطرز التي تدعم الواي فاي فقط وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر 749 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي والاتصال الخلوي LTE مع ذاكرة تخزين 64 جيجابايت.

3- iPad mini (الجيل السادس):

يتميز آيباد ميني 6 بشاشة من نوع (Liquid Retina) مقاسها 8.3 بوصة تشبه شاشات iPad Air وآيباد الجيل العاشر إلا أنها أصغر حجمًا. وهو مناسب لحمله في أي حقيبة. كما يمتلك بعض ميزات آيباد 2022 الجيل العاشر.

يوجد أيضًا منفذ شحن USB-C في الجزء السفلي، ويعمل بمعالج من نوع (A15 Bionic). وبالنسبة للطلبة يمكنهم استخدامه للقراءة والكتابة ومشاهدة الفيديو، وتحرير الصور.

يتميز بكاميرا خلفية بدقة 12 مجابكسل لالتقاط صور عالية الجودة. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجا بكسل أيضًا، وهذا يساعد في الحصول على مكالمات فيديو واضحة.

يدعم آيباد ميني الجيل الثاني من (Apple Pencil) وهذه الميزة تُفيد طلاب الفنون بشكل خاص. بالإضافة إلى وجود مكبرات صوت لتجربة أفضل عند الاستماع للصوتيات ومشاهدة الفيديوهات.

يبدأ سعر الجهاز من 499 دولارًا للطرز التي تدعم الواي فاي فقط وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر 649 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي والاتصال الخلوي LTE مع ذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.

4- آيباد iPad 2021 (الجيل التاسع):

يُعدّ الجيل التاسع من آيباد خيارًا جيدًا للطلاب، فهو يمتلك شاشة بمقاس 10.2 بوصات ممتازة لقراءة الكتب، وتدوين الملاحظات، ورسم المخططات. ويدعم هذا الجهاز الجيل الأول من (Apple Pencil) ويمكن وصله مع لوحة مفاتيح Apple’s smart keyboard.

يعمل بمعالج من نوع (A13 Bionic)، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وهي أحجام مناسبة لمعظم الطلاب. ويمتلك كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، مع دعم لخاصية Center Stage، بينما الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابكسل فقط.

يبدأ سعر الجهاز من 329 دولارًا للطرز التي تدعم الواي فاي فقط وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر 459 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي والاتصال الخلوي LTE مع ذاكرة تخزين 64 جيجابايت.

5- آيباد برو iPad Pro (الجيل السادس):

يتوفر آيباد برو بحجمين كبيرين: 11 بوصة و12.9 بوصة، ويمكنك اختيار الحجم المناسب لك بحسب استخداماتك. فإذا كنت تريد جهازًا بديلاً للحاسوب الشخصي، فإن الشاشة الكبرى حجمًا هي الأنسب لك.

يأتي جهاز iPad Pro بمقاس 11 بوصة مع شاشة من نوع (Liquid Retina)، بينما مقاس 12.9 بوصة يمتلك شاشة من نوع (Liquid Retina XDR) تمنح تجربة مشاهدة فُضلى وأكثر وضوحًا. وكلتا الشاشتين تعملان بمعدل تحديث يصل إلى 120 إطارًا في الثانية الواحدة.

يعمل الجهاز بمعالج Apple M2 الذي يقدم أداءً قويًا، مما يجعله مناسبًا للطلبة الذين يستخدمون أجهزة آيباد بغرض تحرير الفيديوهات، ويحتاجون إلى جهاز سريع وقوي. ولكن بالنسبة للاحتياجات العادية للطلبة، قد يكون هذا النوع من الأجهزة المبالغ فيها، لكن في حال اختياره قد يستمر معهم لفترة طويلة دون الحاجة إلى شراء جهاز جديد بميزات أقوى.

تدعم الكاميرا الأمامية خاصية Center Stage وتأتي بدقة 12 ميجابكسل وهي نفس دقة الكاميرا الخلفية. أما ذاكرة التخزين فتبدأ من 128 جيجابايت، وتصل إلى 2 تيرابايت.

يدعم هذا الجهاز الجيل الثاني من (Apple Pencil)، ولوحة المفاتيح (Magic Keyboard). وأكبر عيب في هذا الجهاز هو سعره المرتفع، والذي يبدأ من 799 دولارًا للطرز من مقاس 11 بوصة وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، و1099 دولارًا للطرز التي بمقاس 12.9 بوصة وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، وهي أسعار غير مناسبة للكثير من الطلاب.