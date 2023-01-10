6 طرق يساعد بها أندرويد أجهزتك على العمل معًا بشكل أفضل

أصبحت الهواتف الذكية محور حياتنا الرقمية الآن، فعند شراء هاتف جديد هذه الأيام، فإننا لا نشتري هاتفًا فحسب، بل نشتري أيضًا نظامًا بيئيًا كاملًا من الأجهزة التي يُتوقع أن تعمل جميعها معًا بسلاسة، مثل: السماعات اللاسلكية، والساعة الذكية، والحاسوب المحمول، والتلفاز، وجهاز تتبع اللياقة البدنية، وغيرها من الأجهزة التي تسهل عملنا واهتمامنا بصحتنا على مدار اليوم.

تشير التقارير إلى أن الشخص العادي الآن يملك نحو 8 أجهزة متصلة، وبحلول عام 2030 من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 جهازًا متصلًا.

لذلك ركزت جوجل في تطوير نظام أندرويد 13 على إضافة الميزات الجديدة التي تسهل اتصال هاتفك بجميع أجهزتك، لتعمل كلها معًا بسلاسة، من خلال نظام بيئي متكامل للأجهزة المتصلة، مما يسهل عملية نقل المحتوى وإنجاز المهام بسرعة.

لذلك سنستعرض اليوم 6 طرق يساعد بها نظام أندرويد أجهزتك على العمل معًا بسلاسة:

1- الاتصال بالأجهزة القريبة بسرعة عبر ميزة Fast Pair:

تسرع ميزة (Fast Pair) عملية الإعداد لإقران أجهزتك المفضلة عبر البلوتوث، مثل: سماعات الرأس، كما تتوافق هذه الميزة في هواتف أندرويد مع معيار المنزل الذكي (Matter)، حيث يمكنك توصيل الأجهزة المنزلية الذكية بجهاز (جوجل هوم) Google Home، والتطبيقات المفضلة لديك مباشرةً من هاتفك.

2- إرسال الملفات عبر الأجهزة باستخدام ميزة المشاركة القريبة:

أطلقت جوجل ميزة (المشاركة القريبة) Nearby Share لأول مرة في عام 2020، لتوفير طريقة سريعة لمستخدمي نظام أندرويد لمشاركة المحتوى من أجهزتهم بسهولة وأمان سواء إرسال الملفات إلى جهاز آخر خاص بهم أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى أفراد العائلة والأصدقاء، أو إرسال المستندات إلى زملاء العمل.

وفي نهاية عام 2022، طورت جوجل ميزة المشاركة القريبة حيث يمكنك مشاركة الملفات بين أجهزتك عبر حساب جوجل تلقائيًا، كما يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية حتى لا تستقبل أشياء غير مرغوب فيها من الغرباء إذا تركت جهازك مرئيًا للجميع، وغير ذلك الكثير.

الآن عندما ترغب في إرسال أي محتوى من هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد يمكنك استخدام ميزة المشاركة القريبة التي تبحث عن الأجهزة القريبة، ثم تختار تلقائيًا أفضل بروتوكول للمشاركة السريعة والسهلة لاستخدامه بناءً على ما ترسله. فعلى سبيل المثال: ستستخدم شبكة (النظير إلى النظير) إذا كنت غير متصل بالإنترنت تمامًا، أو بروتوكولات المشاركة الأخرى التي تشمل: البلوتوث، أو (البلوتوث المنخفض الطاقة) DLE، أو Hotspot أو WebRTC، أو NFC والمزيد، وفي حالة اتصالك بالإنترنت تستخدم شبكة الواي فاي.

3- بث المحتوى من الهاتف إلى التلفاز باستخدام Chromecast:

أطلقت جوجل جهاز (Chromecast) في عام 2013 كوسيلة غير مكلفة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت إلى جهاز التلفاز الخاص بك. ومنذ ذلك الحين، طورت إمكانات الإرسال إلى المزيد من الأجهزة حتى تتمكن من نقل وسائل الترفيه والتطبيقات من هاتفك إلى التلفاز أو السماعة الذكية أو مكبرات الصوت.

يمكنك أيضًا استخدام مساعد جوجل لنقل الوسائط بسهولة بين الأجهزة المتوافقة عبر الأوامر الصوتية.

4- إنجاز المزيد من المهام عبر ساعتك الذكية:

تقدم جوجل نظام (Wear OS) لتشغيل الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وكل تحديث تقدم العديد من الميزات الجديدة التي من شأنها المساعدة في تحسين الأداء، وميزات تتبع الصحة، ومساعد جوجل الصوتي، وغيرها.

وقد قدمت جوجل العديد من الميزات الجديدة في إصدار (Wear OS 3) في عام 2021، التي يمكنك الاستفادة منها. فمع أحدث إصدار من Wear OS، يمكنك استخدام تطبيق الكاميرا الموجود في ساعتك الذكية للتحكم عن بُعد في الكاميرا في هواتف Pixel، أو استخدام تطبيق Google Home للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مثل منظم الحرارة والأضواء.

وعند خروجك للجري، يمكنك الطلب من مساعد جوجل في ساعتك الذكية البدء بتشغيل قائمة Spotify وتتبع تمرينك باستخدام تطبيق Fitbit أو Adidas في ساعتك.

يوجد الآن المزيد من الساعات التي تعمل بنظام Wear OS للاختيار من بينها، منها: Pixel Watch وسلسلة Samsung Galaxy Watch5 و Fossil Gen 6 Wellness Edition.

5- استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد في جهاز التلفاز:

يمكنك استخدام تطبيق (Google TV) في هاتفك أو جهازك اللوحي لإقرانه بالتلفاز الذكي، وتشغيل الأفلام والعروض، أو تشغيل التلفاز أو إطفاؤه، أو تغيير مستوى الصوت، أو تفعيل مساعد جوجل، وكذلك التحكّم في تشغيل الوسائط، وغير ذلك الكثير. وبذلك يمكنك تحويل هاتفك إلى جهاز تحكم عن بُعد.

6- البقاء على اتصال أثناء قيادة السيارة عبر Android Auto:

طرحت جوجل منذ أيام قليلة أثناء مشاركتها في معرض 2023 CES تحديث جديد لنظام (أندرويد أوتو) Android Auto – الذي يربط هواتف وأجهزة أندرويد بشاشة السيارة – يتضمن العديد من الميزات والتحديثات الجديدة التي تبقيك على اتصال أثناء القيادة بسهولة وأمان.

يركز تحديث أندرويد أوتو على يركز على ثلاثة أهداف، هي: