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تحذير عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني لتطبيق زوم

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات خدمة مؤتمرات الفيديو زوم (Zoom).

وأشار المركز في منشور على مدونته إلى أن خدمة زوم أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في الإصدار 5.11.4 وما قبله من تطبيق (Zoom Rooms) لنظام ماك أو إس (macOS) من آبل، والإصدار 5.11.3 من تطبيق (Zoom Rooms for macOS clients).

وذكر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن التحديثات تعالج ثغرة في الإصدار 5.13.0 وما قبله من نسخة نظام التشغيل أندرويد من تطبيق زوم، بالإضافة إلى الإصدار 5.12.7 وما قبله من تطبيق Zoom Rooms clients لنظام ويندوز، والإصدار 5.13.0 وما قبله من تطبيق Zoom Rooms installers لنظام ويندوز.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم برفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مدير للنظام، ويتيح قدرة البرامج على القراءة والكتابة على مسار ملف برنامج زوم.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت زوم توضيحًا للتحديثات اللازمة في نشرتها الأمنية.

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