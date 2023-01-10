يحتوي آيفون على ماسح ضوئي مدمج في تطبيقات Notes والملفات، إلا أن تطبيقات الماسح الضوئي التابعة لجهات خارجية توفّر ميزات أخرى بالإضافة إلى المسح الضوئي للمستندات.

تستخدم تطبيقات الماسح الضوئي الكاميرا في هاتفك وعادةً ما تجمع بين بعض تقنيات الواقع المعزز والميزات الخاصة. ويمكن أن يساعدك بعضها في حل مسائل الرياضيات، وترجمة اللغات، وحتى مساعدتك أثناء غسيل الملابس.

إليك أفضل 6 تطبيقات للمسح الضوئي في آيفون:



1- تطبيق Laundry Lens:

يُعدّ Laundry Lens تطبيقًا مُساعدًا في غسيل الملابس، فهو يقدم إرشادات مناسبة حول كيفية غسل الملابس وتجفيفها، وذلك بعد توجيه كاميرا الهاتف إلى ملصق الغسيل الموجود على تلك الملابس. وإذا مرّرت إلى الأعلى في شاشة التطبيق، فيمكنك أيضًا التحقق من رموز الغسيل الظاهرة في التطبيق لمطابقتها مع الرموز الموجودة في الملصق. ويتضمن التطبيق أيضًا قائمة كاملة برموز الغسيل لتوضيح كيفية غسل ملابسك وتجفيفها وكيها بالطرق الصحيحة لحمايتها من التلف.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في متجر آب ستور مجانًا.

2- تطبيق Highlighted:

يسمح لك هذا التطبيق بحفظ النصوص المميزة من كتبك المفضلة في هاتف آيفون. وما عليك سوى فتح التطبيق، وتوجيه الكاميرا إلى صفحة الكتاب، ثم حدّد النص الذي تريد حفظه عن طريق سحب إصبعك على طول الشاشة. ومن ثم يمكنك إضافة علامات وملاحظات إلى تلك النصوص ومشاركتها مباشرة من التطبيق.

يسمح لك التطبيق أيضًا بإضافة الكتب يدويًا أو مسح رقم ISBN الخاص بها، مما يتيح لك تنظيم الملاحظات والنصوص المميزة المختلفة لكل كتاب.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في متجر آب ستور مجانًا.

3- تطبيق CamScanner:

يُعد CamScanner أحد أفضل تطبيقات الماسح الضوئي لهاتفك الذكي. فهو يُسهّل المسح الضوئي للمستندات وحفظها ومشاركتها، كما يسمح لك بتحويل المستندات بعد مسحها ضوئيًا إلى ملفات بصيغة PDF، أو JPG، أو Word، أو TXT.

يتيح لك التطبيق مسح عدّة مستندات ضوئيًا في الوقت نفسه، وتجميعها معًا في ملف PDF واحد. وهو مناسب لمسح بطاقات الهوية وجوازات السفر ورموز QR والقسائم الشرائية، وغيرها.

كما يتضمن هذا التطبيق تأثيرات لتصفية النص وتسهيل قراءته، ويوفر لك مساحة تخزين لحفظ النسخ الرقمية لجميع مستنداتك المهمة.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في متجر آب ستور مجانًا مع إمكانية شراء بعض الخدمات داخل التطبيق.

4- تطبيق Google Translate:

إذا كنت مسافرًا إلى بلد آخر وتواجه صعوبة في قراءة اللافتات، فيمكنك ترجمتها بسهولة إلى اللغة التي تختارها باستخدام تطبيق Google Translate. وما عليك سوى النقر فوق زر الكاميرا ومسح النص ضوئيًا من أي سطح.

يتعرّف هذا التطبيق على اللغة بسرعة ويترجمها دون طلب أي مُدخلات إضافية، وهو تطبيق ممتاز إذا كنت تحاول تعلم لغة جديدة.

التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في متجر آب ستور مجانًا.

5- تطبيق Filmory:

هو تطبيق يعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي يمكنه مسح الصور القديمة الموجودة في أشرطة التحميض ضوئيًا لاكتشاف الصور الحقيقية بجودة عالية. وبعد أن ينتهي من المسح، يحفظ الصور مباشرة في ألبوم.

ولمسح هذه الصور ضوئيًا في Filmory ستحتاج إلى مصدر إضاءة خلفية، وهو ما يوفره هذا التطبيق في موقع إلكتروني خاص يتم توجيهك إليه لفتحه في شاشة الحاسوب واستخدامه كمصدر إضاءة خلفية. بعد ذلك أمسك شريط الصور رأسياً أمام مصدر الإضاءة الخلفية، واضغط فوق زر المسح الضوئي في التطبيق. يمكنك بعد ذلك تطبيق الفلاتر وتحرير الصور.

التطبيق متاح لمستخدمي آيفون فقط في متجر آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- تطبيق Zoho Expense:

هو تطبيق لتتبع النفقات والميزانية الشهرية، يمكن من خلاله مسح الإيصالات ضوئيًا، وسيسجل التطبيق تلك النفقات تلقائيًا. وبعد ذلك يمنحك تقريرًا مفصلاً عن كل عملية شراء حتى تتمكن من مراقبة جميع النفقات السابقة.

يمكنك أيضًا ربط بطاقات الائتمان الشخصية أو التابعة للشركات في التطبيق، وتَتبُّع كل معاملة تتم عبر تلك البطاقات. كما يمكنك تسجيل السُلف النقدية وإضافتها إلى تقارير النفقات. من ناحية أخرى، يمنحك المساعد الافتراضي Zia الموجود في التطبيق اقتراحات سريعة حول جميع نفقاتك الشخصية والتجارية.

التطبيق متاح لمستخدمي آيفون في متجر آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.