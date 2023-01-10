في كل عام تظهر الكثير من الابتكارات المذهلة في معرض CES، وفي هذا العام ظهرت السيارات الطائرة وتلك التي تغير ألوانها، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز التي تحمل مزايا تقنية جديدة. فقد أعلنت مجموعة من الشركات في معرض CES 2023، عن أجهزة تلفاز ذكية لاسلكية، وأخرى مع بطاريات قابلة للتبديل وإعادة الشحن، وغير ذلك الكثير.

إليك أفضل 5 أجهزة تلفاز ذكية ظهرت في معرض CES 2023:

1- تلفاز DisplaceTV:

ابتكرت شركة (Displace) تلفازًا بحجم 55 بوصة، وبدقة 4K، وهو تلفاز لاسلكي يعمل بالبطارية، ويستمر لمدة تصل إلى شهر بشحنة واحدة. ويمكن نقله بسهولة من غرفةٍ إلى أخرى، وذلك بفضل تقنية (active-loop vacuum) التي تستغرق 8 ثوانٍ فقط كي تتمم عملية تثبيت الشاشة بالكامل من ظهرها إلى أي سطح، ومن ثَم لا تحتاج إلى أية عمليات تركيب معقدة، أو حوامل حائط مُزعجة.

لا يحتوي التلفزيون نفسه على أي وصلات سلكية، ولكنه يتضمن كاميرا قابلة للسحب في الجزء العلوي تستخدم للتحكم في التلفاز عن طريق إيماءات الحركة، لذلك لا يأتي تلفاز Displace مع وحدة تحكم عن بُعد، حيث توجد بدائل للتحكم كاللمس والأوامر الصوتية، وتريد الشركة تقديم تطبيق للتحكم عن بُعد.

وذكرت شركة Displace أن ما يصل إلى 16 من أجهزة التلفاز هذه يمكن أن تتصل معًا لاسلكيًا لإنشاء شاشات عرض كبيرة لأغراض تجارية. وسيصدر هذا التلفاز في ديسمبر، وسيُباع بسعر 2999 دولارًا، ويمكن حجزه سابقًا الآن.

2- تلفاز LG M3 OLED:



عرضت شركة إل جي تلفاز OLED لاسلكيًا ضخمًا – حاصلًا على جائزة CES 2023 للابتكار – بمقاس 97 بوصة، وبدون أسلاك تمامًا، حيث يعتمد على وحدة خارجية تُسمى (Zero Connect) مسؤولة عن بث المحتوى لاسلكياً إلى الشاشة عن بعد. تقول LG إن خوارزميتها الخاصة ستحدد مسار الإرسال الأمثل دون تأخير.



ستعمل وحدة (Zero Connect) على بث المحتوى إلى الشاشية عن بُعد بدقة 4K، ومعدل تحديث يصل إلى 120 إطارًا في الثانية الواحدة، ولجعله تلفازًا لاسلكيًا بشكل كامل، يتم توصيل جميع الكابلات بالصندوق وليس بالتلفاز. أما سعر هذا التلفاز، فلم تصرّح شركة LG بسعره ولا تاريخ إصداره.

3- تلفاز Samsung microLED:

عرضت شركة سامسونج تلفاز (Samsung Micro LED CX) جديد بعدّة مقاسات وهي: 50 و63 و76 و89 و101 و140 بوصة، لكنها لم توضح تفاصيل التسعير حتى الآن. ومن المحتمل أن تكون أجهزة تلفاز MicroLED التابعة لشركة سامسونج أسرع شاشات عرض متاحة في السوق. إذ تتمتع بأوقات استجابة تصل إلى 2 مليار من الثانية.

وتعد تقنية “MicroLED” في الشاشات واحدة من أفضل تحديثات صناعة التلفاز الذكي، لأنها تعتمد على الإضاءة الذاتية لنفسها، بحيث أن كل بيكسل في الشاشة يضيئ نفسه ذاتيًا، وبالتالي لا حاجة إلى النظام التقليدي لإضاءة الشاشة المعتمد على الإضاءة الخلفية backlight، أو مرشح ألوان، وهذا ما يعطي درجة فائقة من تباين الألوان، مع عرض دقيق للظلال والألوان.

من الشائع أن شاشات MicroLED غالية الثمن لكونها كبيرة الحجم، عادةً ما يزيد حجمها عن 100 بوصة، لذلك من الممكن أن تقل الأسعار التي تأتي عادة مع هذه التكنولوجيا بالنسبة للأحجام الأصغر التي أعلنت عنها سامسونج.

4- تلفاز Hisense ULED TVs:

أعلنت شركة Hisense عن تقنية جديدة في إصدارات التلفاز الخاصة بها، إذ ستحتل مصابيح LED الصغيرة مركز الصدارة في الإصدارات الجديدة للشركة. وتتجلى هذه التكنولوجيا الجديدة في تلفاز (Hisense 85-inch ULED X) الذكي، وستوفر تحكمًا ذاتيًا بالإضاءة، تصل إلى 2500 شمعة في الأماكن الساطعة، و5000 شمعة في الأماكن المعتمة. أما طرازات Hisense الأخرى التي تتميز بمصابيح LED الصغيرة فهي U6L U7K U8K، والطراز U8K يتميز بشبكة Wi-Fi 6E.

5- أجهزة تلفاز جديدة من Roku:

أعلنت شركة بث المحتوى (Roku) دخولها سوق أجهزة التلفاز بتقديمها سلسلتي Roku Select، و Roku Plus وستتراوح أحجامها من 24 إلى 75 بوصة.



وجميع أجهزة تلفاز Roku الجديدة ذات دقة العرض HD ستدعم مزايا التحكم بالصوت Roku Voice، بينما الإصدارات المتطورة ذات دقة 4K ستدعم تقنية التحكم الصوتي الأحدث Roku Voice Pro، ولكن جميع الإصدارات الجديدة ستأتي بمزايا مثل: Find My Remote للعثور على أجهزة التحكم، وكذلك ميزة Private Listening.

ستعمل أجهزة التلفاز الجديدة من روكو بنظام تشغيلها الخاص RokuOS، الذي يتضمن منصة إعلانات ضخمة تظهر الإعلانات داخل المحتوى، وكذلك المحتوى المجاني، والبحث الصوتي.

المثير للاهتمام في معرض CES 2023 هذا العام أن شركة سوني لم تُعلن عن إصدار جديد للتلفاز، بل أعلنت عن بعض الكاميرات والألعاب والمنتجات الأخرى، كشراكتها مع شركة هوندا لصناعة سيارة Afeela الكهربائية.