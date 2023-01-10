شهدنا هذا العام في معرض CES 2023 الكثير من التطورات والتقنيات الجديدة في أجهزة التلفاز والحواسيب والسيارات وأجهزة الحفاظ على الصحة، وكذلك أجهزة المنزل الذكي.

إليك أبرز 7 أجهزة منزلية ذكية ظهرت في معرض CES 2023:

1- محضر الطعام الذكي من جنرال إليكتريك:

أعلنت شركت جنراك إليكتريك خلال مشاركتها في معرض CES 2023 عن محضر طعام ذكي يُسمى (GE Profile Smart Mixer) المزود بتقنية الاستشعار التلقائي (Auto Sense) التي تستشعر قوام الخليط وتتحكم في عملية خلط المكونات بشكل مثالي.

حيث تراقب تقنية Auto Sense التغييرات في الملمس واللزوجة بفعالية من خلال استجابة عزم دوران المحرك لتحسين أداء الخلط وتجنب زيادة أو نقصان خلط مكونات الطعام، ويتوقف المحضر تلقائيًا بعد اكتشاف اللزوجة المثلى للخليط.

كما يأتي المحضر مع ميزان ذكي مدمج لوزن المكونات بدقة في وعاء الخلط، بالإضافة إلى دعمه ميزة التحكم الصوتي من خلال Google Home، أو أليكسا من أمازون، للتحكم بدون استخدام اليدين في عدة وظائف منها: إيقاف المحضر، أو ضبط مؤقت لعملية خلط المكونات، أو ضبط السرعة، وغيرها.

ومن الميزات المثيرة للاهتمام أيضًا في هذا الجهاز، أنه يأتي مع وصفات إرشادية للتأكد من الحصول على أفضل النتائج الممكنة، فكل ما تحتاجه هو توصيل الجهاز بشبكة الواي فاي المنزلية ومن خلال تطبيق SmartHQ ستصل إلى هذه الوصفات الجاهزة للاستخدام مع الجهاز.

عند استخدامك لوصفة في التطبيق، فإن الجهاز سيتبعك أثناء تقدمك في كل خطوة. على سبيل المثال، إذا كانت الوصفة تتطلب 80 جرامًا من الزبدة، فسيقوم الخلاط تلقائيًا بتعيين وزن الميزان، وإذا احتجت لخلط الزبدة مع السكر لمدة ثلاث دقائق، فسيضبط المؤقت نفسه تلقائيًا.

الجدير بالذكر أن شركة جنرال إليكتريك قد حصلت على جائزة الابتكار في معرض CES 2023 في فئة الأجهزة المنزلية عن جهاز (GE Profile Smart Mixer).

2- روبوت Enabot EBO X:

روبوت (Enabot EBO X) هو روبوت منزلي يعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي، يتحرك بسلاسة في المنزل، ويوفر لك مراقبة منزلك، ومتابعة أفراد العائلة عن بُعد، كما يرسل لك تنبيهات في الحالات الطارئة.

يأتي الروبوت مع كاميرا بدقة 4K، وأجهزة استشعار للصوت بعيدة المدى مع مجموعة من مكبرات الصوت، لذلك إذا كان هناك طفل يبكي أو شخص في المنزل يتعرض لحالة طوارئ فسيقوم الروبوت باكتشاف ذلك والاتصال بك.

وبفضل تقنية التعرف على الوجوه يمكنه التعرف على أفراد الأسرة وتذكيرهم عندما يحين وقت تناول أدويتهم. ويمكنه أن يرسل لك تنبيهًا إذا دخل شخص ما منطقة محظورة في منزلك.

كما يوفر لك تطبيق EBO HOME طريقة جديدة للتفاعل مع الروبوت، حيث يمكنك التحقق من كل شيء في المنزل لحظيًا، والتحكم في تحركات الروبوت، وتعيين المهام له، وتغيير الإعدادات، والتقاط صور ومقاطع الفيديو لأفراد أسرتك.

ومن خلاله أيضًا يمكنك بدء محادثة مع عائلتك في المنزل، ويمكن لعائلتك أيضًا الاتصال بك مباشرة. فقط اطلب من ابنك أو ابنتك أن تقول: “EBO، اتصل بأبي”، وسيقوم الروبوت بالاتصال بك.

3- جهاز SmartThings Station من سامسونج:

أطلقت شركة سامسونج خلال مشاركتها في معرض CES 2023 جهاز (SmartThings Station)، وهو جهاز منزلي ذكي سهل الاستخدام يتمتع بإمكانيات شحن سريعة، ومصمم لمساعدتك على أتمتة أجهزتك بسهولة من خلال توصيل عدد أكبر من الأجهزة في وقت واحد.

ويمتاز الجهاز بالإعداد السريع، ويتوافق مع معيار المنزل الذكي Matter، ويمكنك برمجته عبر تطبيق SmartThings في هاتفك لتشغيل ثلاث عمليات أتمتة مختلفة في منزلك تضيف الراحة إلى يومك وتساعدك على تقليل هدر الطاقة.

يدعم الجهاز مجموعة من الأجهزة، منها: أجهزة التلفاز ومكبرات الصوت ومنظمات الحرارة والإضاءة ومنافذ الطاقة والمزيد. كما يضم الجهاز لوحة شحن تدعم الشحن اللاسلكي حتى 15 واطًا، ويمكنك اختيار تلقي تنبيه عند اكتمال الشحن.

4- فرن يعمل بالذكاء الاصطناعي من سامسونج:

أعلنت سامسونج عن فرن للمطبخ يُسمى (Bespoke AI Oven) – ضمن تشكيلتها من الأجهزة الذكية القابلة للتخصيص حسب الطلب – يحتوي الفرن على شاشة مقاسها 7 بوصات وأدوات تحكم باللمس.

وربما يكون العنصر الأكثر إثارة للاهتمام في الفرن هو كاميرا تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي موجودة بالداخل، حيث تكتشف الكاميرا ما تقوم بطهيه وتقترح إعدادات الطهي المثلى، كما ترسل لك إشعارات تحذيرية إذا نسيت الطعام في الفرن لتجنب احتراقه.

كما يمكنك مراقبة الطعام أثناء الطهي باستخدام الشاشة أو تطبيق SmartThings الذي يمكنك استخدامه للتحكم في الفرن عن بُعد.

5- نبات Neoplants Neo P1 لتنقية المنزل:

أطلقت شركة ناشئة فرنسية تُسمى (Neoplants) نبتة معدلة وراثيًا تُسمى (Neo P1) تعتبر بمثابة جهاز طبيعي لتنقية الهواء، حيث تُظف هواء المنزل بفعالية أكثر من 30 نباتًا منزليًا عاديًا.

يقال إن علماء شركة (Neoplants) أرادوا اكتشاف طريقة لتنقية الهواء دون استخدام الكهرباء لتحقيق استدامة أفضل.

تلتقط هذه النبتة ملوثات الهواء، مثل: الفورمالديهايد والبنزين والتولوين والزيلين وتعيد تدويرها مما يجعل جودة الهواء في المنزل أكثر صحة. وقد رُيطت هذه الملوثات بأمراض خطيرة مثل: بالسرطان وأمراض التنفس المزمنة وأمراض القلب وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وتنتشر هذه المركبات العضوية المتطايرة باستمرار في الهواء داخل المنزل من الأثاث ومنتجات التنظيف المنزلية والطلاء والورنيش والمواد اللاصقة والمفروشات، والعديد من الأشياء الأخرى في المنزل.

6- منتجات Moen لأتمتة ري حديقة المنزل:

أعلنت شركة (Moen) خلال مشاركتها في معرض CES 2023 عن أحدث منتجاتها لأتمتة ري حديقة المنزل، وتشمل: وحدة التحكم الذكية بالرشاشات (Smart Sprinkler Controller)، وأجهزة الاستشعار اللاسلكية للتربة التي تعمل على ضبط الري تلقائيًا بناءً على احتياجات التربة، كما يمكنك مراقبة الري مباشرة من هاتفك عبر تطبيق (Moen Smart Water).

تعمل وحدة التحكم الذكية بالرشاشات تلقائيًا على تغيير جداول الري حسب المناطق باستخدام البيانات التي حصلت عليها من أجهزة استشعار التربة المصاحبة لها، كما تتكيف المستشعرات مع التغيرات المناخية مثل: الأمطار، والفيضانات، والعواصف، وتغيير جدول تنشيط الري ليناسب التربة بشكل أفضل.

الجدير بالذكر أن هذا النظام يساعد على تقليل متوسط استخدام مياه الري في حديقة المنزل بنسبة تصل إلى 30%.

7- ثلاجة MoodUp الجديدة من LG:

أعلنت شركة LG عن ثلاجة MoodUp الجديدة المزودة بألواح أبواب LED متغيرة الألوان، يمكنك تغيير لونها حسب ذوقك ومزاجك لتتناسب مع تصميم المطبخ، أو المناسبة التي تحتفل بها.

يمكنك تخصيص لوحات الإضاءة في الأبواب بنحو 190،000 مجموعة ألوان؛ كما قالت شركة LG، ويمكنك التحكم في الألوان عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول من LG.

تحتوي ثلاجة LG الجديدة على مكبر صوت يعمل بالبلوتوث، لذا يمكنك مزامنة الموسيقى مع لوحات الإضاءة الموجودة في الأبواب.

تتميز ثلاجة إل جي الجديدة ببعض الميزات العملية أيضًا، عند ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترة طويلة، ستومض لوحات الإضاءة الموجودة في الأبواب لتنبيهك. كما يمكنك إضاءة الجزء العلوي من الثلاجة بضغطة زر، مما يسمح لك برؤية ما بالداخل دون فتح الباب.