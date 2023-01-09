لا تحديثات أمنية لنظام ويندوز 7 بعد الغد

تنتهي يوم غدٍ الثلاثاء المهلة الإضافية التي كانت تُرسل فيها شركة مايكروسوفت التحديثات الأمنية التي تُصلح الثغرات الحرجة والمهمة في نظامي ويندوز 7 إنتبرايز (Windows 7 Enterprise)، وويندوز 7 بروفيشنال (Windows 7 Professional).

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أطلقت نظام ويندوز 7 في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2009، ثم أنهت الدعم العام في شهر كانون الثاني/ يناير 2015، ثم انتهت مهلة الدعم الممتد في شهر كانون الثاني/ يناير 2020، ولكن الشركة مددت المهلة الخاصة بالتحديثات الأمنية المهمة ثلاث سنوات إضافية إلى 10 كانون الثاني/ يناير 2023.

وكان برنامج التحديث الأمني الممتد هو الخيار الأخير للعملاء الذين ما زالوا يستخدمون أجهزة تعمل بنظام ويندوز 7 بعد انتهاء الدعم خلال السنوات الماضية.

يُذكر أيضًا أن جميع إصدارات نظام ويندوز 8.1، التي أُطلقت قبل تسع سنوات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ستصل أيضًا إلى نهاية الدعم الأمني الممتد غدًا.

وتوضح مايكروسوفت في مدونتها ذلك بالقول: “لن تُلبي معظم أجهزة ويندوز 7 المتطلبات اللازمة للترقية إلى ويندوز 11، ولكن بدلًا من ذلك، يمكن ترقية أجهزة الحاسوب الشخصية المتوافقة التي تعمل بنظام ويندوز 7، إلى نظام ويندوز 10 عن طريق شراء إصدار كامل من البرنامج وتثبيته”. وتضيف: “قبل الاستثمار في الترقية إلى ويندوز 10، يُرجى مراعاة أن ويندوز 10 سيصل إلى تاريخ انتهاء الدعم في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2025”.

وتوصي مايكروسوفت العملاء الذين لديهم أجهزة لا تفي بالمتطلبات الفنية لإصدار أحدث من ويندوز بأن يستبدلوا بها أجهزة تدعم ويندوز 11 للاستفادة من أحدث إمكانات الأجهزة.

وحاليًا، ما يزال نظام ويندوز 7 يُشغِّل أكثر من 11 في المئة من جميع الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز على المستوى العالمي، في حين أن 2.59 في المئة من المستخدمين ما يزالون يستخدمون نظام ويندوز 8.1، وذلك بحسب إحصاءات موقع (Statcounter GlobalStats).

وفي الأسبوع المقبل، ستُصدر مايكروسوفت الإصدار 109 من متصفح إيدج بوصفه الإصدار الأخير من متصفح الويب الذي يأتي مع دعم لنظامي التشغيل ويندوز 7، وويندوز 8/8.1.

وسيكون هذا الإصدار من متصفح الويب أيضًا هو الإصدار الأخير الذي يدعم أنظمة الخوادم: ويندوز سيرفر 2008 آر2، وويندوز سيرفر 2012، وويندوز سيرفر 2012 آر2.

ونشرت جوجل إعلانًا مماثلًا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قالت فيه إن الإصدار 110 من متصفح كروم، الذي سيُصدر في شهر شباط/ فبراير المقبل، سيكون الأخير في دعم نظامي ويندوز 7، وويندوز 8/8.1.

وسيستمر متصفحا إيدج 109 وكروم 110 في العمل على أنظمة التشغيل القديمة، ولكنهما لن يتلقيّا بعدئذ أي تحديثات أمنية أو إصلاح للثغرات، مما يعرض المستخدمين لمخاطر أمنية.

وبحسب أرقام (Statcounter GlobalStats)أيضًا، فإن كروم من جوجل يهيمن الآن على سوق متصفحات الويب بنسبة تزيد عن 64 في المئة، يليه متصفح سفاري من آبل بنسبة 18 في المئة، أما متصفح إيدج، الذي يستخدم محرك العرض (Blink) من جوجل مع تحسينات من مايكروسوفت، فلا تتجاوز حصته 4 في المئة.