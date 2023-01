كل ما تريد معرفته عن محرك You.com المنافس القادم لجوجل 

ماذا كنا نفعل قبل جوجل؟ منذ ظهور شركة جوجل قبل 24 عامًا تقريبًا، سيطرت على سوق محركات البحث وشهدت نموًا غير مسبوق، بل غيّر محرك بحث جوجل العالم فعلًا، حيث أصبح الآن أمرًا جوهريًا في حياتنا، تخيل نفسك في يوم لم تجده في جهازك لتطرح عليه أسئلتك!

تؤدي كل الطرق عبر الإنترنت إلى جوجل، تريد البحث عن معلومة جديدة لديك محرك بحث جوجل – الذي يسيطر على أكثر من 92% من الحصة السوقية لمحركات البحث – تريد الذهاب إلى مكان ما لديك خرائط جوجل، تريد مشاهدة مقاطع فيديو للتسلية لديك يوتيوب، وغير ذلك الكثير. ففي النهاية جوجل معك أينما ذهبت عبر الإنترنت.

لذلك هناك بعض الشركات والأشخاص الذين يفكرون في تغيير هذا الوضع ألا وهو توغل جوجل في حياتنا بهذا الشكل، وخاصة سيطرتها على محركات البحث، لأنه إذا تعطل محرك جوجل للبحث أو خرج من الخدمة لسبب ما ستتغير طريقة تعاملنا مع الإنترنت!

من هؤلاء الأشخاص، هناك شخص يُدعى (ريتشارد سوتشر) Richard Socher – وهو كبير العلماء سابقًا في Salesforce – الذي صمم محرك بحث جديد يُسمى (You.com) يعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي لينافس محرك جوجل المهيمن على السوق.

يرى (ريتشارد سوتشر) أن أكبر تأثير يمكننا القيام به في حياتنا الآن هو بناء محرك بحث موثوق يعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغة الطبيعية لمساعدة المستخدمين في اتخاذ القرارات المعقدة المتنوعة في حياتهم، مثل: العمليات المعقدة لشراء المنتجات.

وأشار (سوتشر) إلى أن جميع محركات البحث بدت متشابهة إلى حد ما على مدار السنوات الماضية، حيث افترض مطورها أن نتائج البحث يجب أن تكون مرتبة في قائمة نصية، ومرتبة من الموقع الأشهر إلى الأقل شهرة، وهنا وجد سوتشر الفكرة الأساسية لتميز محركه الجديد.

بينما تميز معظم محركات البحث نفسها عن محرك بحث جوجل من خلال التركيز على حماية الخصوصية، فإن محرك (You.com) اتخذ نهجًا مختلفًا، حيث ركز على كيفية عرض نتائج البحث، فبدلاً من قائمة نتائج البحث النصية المتسلسلة كما في جوجل ومحركات البحث الأخرى، يقدم You.com النتائج في شبكة من المربعات التي تفصّل المعلومات بناءً على طبيعة نتائج البحث، مثل: الصور ومقاطع الفيديو من تطبيق يوتيوب، والتغريدات من تطبيق تويتر، والمنشورات في لينكدإن و Reddit، و Qoura، وغيرها من التطبيقات.

وبالإضافة إلى هذه المصادر؛ يعتمد محرك (You.com) على محرك بحث (بينج) Bing التابع لشركة مايكروسوفت في العديد من نتائجه.

الفكرة الأساسية لمحرك (You.com) هي أن البحث في الويب سيكون أفضل مع التطبيقات التي يمكن أن تظهر في صفحات نتائج البحث كأدوات تفاعلية Widgets، فإذا كنت تثق في مصدر معين، على سبيل المثال: موقع Stack Overflow للبرمجة، أو BBC News للأخبار، أو Yelp للحصول على معلومات حول الأماكن، فيمكنك إضافتها في تجربة البحث الخاصة بك.

في كل مرة تكتب عبارة للبحث في محرك You.com، يقوم بالبحث عبر كل من نتائج الويب والتطبيقات لعرض أكثر النتائج صلة حتى تتمكن من العثور على المزيد من النتائج بسرعة، وتصنف هذه النتائج كما يلي:

وبذلك تتيح واجهة You.com للمستخدمين التفاعل مع المحتوى عن طريق التمرير سريعًا لأعلى ولليمين وتحريك المصادر لأعلى ولأسفل بناءً على التفضيلات، مما يوفر لهم مزيدًا من التخصيص.

يضم المحرك أكثر من 250 تطبيقاً حاليًا، كما فتح منصته لمطوري الطرف الثالث، مما يتيح لهم إنشاء تطبيقات البحث الخاصة بهم.

يقول (ريتشارد سوتشر) المؤسس والرئيس التنفيذي لمحرك You.com: “إن الهدف هو إنشاء منافس لجوجل ليس فقط أكثر خصوصية، ولكنه أكثر انفتاحًا مع مطوري التطبيقات وأكثر قابلية للتخصيص للمستخدمين”.

يعد دمج التطبيقات في محرك البحث أصعب مما قد يبدو، لأنه في أي عملية بحث، يجب أن تقرر خوارزميات You.com أي تطبيق سيكون ملائمًا بما يكفي لعرضه.

لذلك قدم محرك You.com أيضًا عناصر تحكم للمستخدم، حيث يمكن للمستخدمين إبداء الإعجاب أو عدم الإعجاب بالتطبيقات لمساعدة الخوارزميات في تصنيف عمليات البحث المستقبلية.

يحتوي محرك You.com على متجر تطبيقات، يظهر في أسفل كل صفحة نتائج، ومن خلاله يمكنك تحديد التطبيقات التي تظهر لك في نتائج البحث، فعلى سبيل المثال: إذا كنت تبحث عن لعبة (Call of Duty) فقد ترغب في البحث بسرعة في تطبيق يوتيوب أو Twitch. وإذا كنت تبحث بشكل متكرر عن الأخبار، فيمكنك إضافة مصادر محددة، مثل: (أسوشيتد برس) Associated Press أو رويترز.

بالنسبة للمستخدم، يمكنه تحديد التطبيقات التي تظهر له في نتائج البحث عن طريق الإعجاب بتطبيقه المفضل داخل متجر التطبيقات، مما يتيح له الاطلاع على المعلومات من المصادر التي يثق بها والتطبيقات التي يفضلها أولاً.

عندما يقوم المستخدم بالإعجاب بتطبيق ما أو عدم الإعجاب فإن هذا يغير تصنيف الخوارزمية للنتائج حسب رغبته، هذا يعني أنه في كل مرة يقوم فيها بالبحث، تكون النتائج شخصية حسب تفضيلاته.

بدأ محرك البحث (You.com) في نهاية شهر ديسمبر الماضي بتقديم روبوت دردشة تفاعلية يُسمى (YouChat) يعتمد في عمله على الذكاء الاصطناعي – على غرار روبوت ChatGPT – في موقعه الإلكتروني، حيث يمكنه الإجابة عن الأسئلة وإجراء محادثات مع المستخدمين حول أي موضوع.

