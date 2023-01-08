MSI تعلن عن قلم يكتب على الشاشات والورق معًا

أعلنت شركة إم إس آي (MSI) عن الجيل الثاني من قلمها الإلكتروني، إم إس آي بن (MSI Pen)، الذي يمتاز بأنه يعمل، بالإضافة إلى الشاشات، على الورق لأنه يأتي مع رؤوس تسمح باستخدامه كقلم رصاص حقيقي.

وقالت الشركة إن (MSI Pen 2) متاح حاليًا باللون الرمادي لحاسوبي (Creator Z17 HX Studio A13V)، و (CreatorPro Z17 HX Studio A13V)، وستُطلق لاحقًا نسخة باللون الأسود.

وأضافت (MSI) إن القلم، الذي يزن 14.52 جرامًا فقط، يدعم الردود اللمسية (Microsoft MPP2.6) التي تتميز بمحرك صغير مدمج في جسم القلم يوفر مقاومة طفيفة حينما يكون القلم على اتصال بالشاشة مما يمنح المستخدم تجربة كتابة واقعية.

وينتقل (MSI Pen 2) بسلاسة من كونه قلم إلكتروني إلى قلم رصاص. ويمكن الكتابة على الورق باستخدام رؤوس الجرافيت الحصرية ومحو المكتوب تمامًا مثل قلم الرصاص العادي، كما يمكن استخدام الرؤوس على شاشات اللمس دون خدش الشاشة. ويأتي القلم مع نوعين من رؤوس القلم القابلة للاستبدال: رأس من الجرافيت، ورأس أكثر حدة يشبه قلم الحبر.

وبحسب شركة (MSI)، فإن بطارية القلم تزيد الإنتاجية والكفاءة في كل مكان، ذلك أن شحنها لمدة 5 دقائق تكفي لاستخدام القلم حتى 10 ساعات، وحين تكون البطارية مشحونة بنسبة 100 في المئة، فإن القلم يعمل لمدة 32 ساعة.

وقالت الشركة: “من رسومات الخطوط الدقيقة إلى التظليل الكثيف وضربات التلوين العريضة، تلتقط المستشعرات المتقدمة الموجودة في (MSI Pen 2) بدقة الموضع والضغط والإمالة بحساب كل ذلك في الوقت الفعلي للحصول على دقة بالغة”. هذا، ويوفر القلم 4,096 مستوًى من الضغط.

وأضافت الشركة أن تطبيق (MSI Pen Control) يتيح ضبط الطريقة التي يرغب المستخدمون في استخدام (MSI Pen 2) بها، وهو يمنح المستخدمين تحكمًا كاملًا لتعيين اختصارات التطبيق لميزات النقرة الواحدة والنقر المزدوج للزر في مؤخرة القلم.

ويدعم القلم الاقتران بالأجهزة المحمولة عبر تقنية البلوتوث، ويُظهر مؤشر البطارية، وإشعار البطارية المنخفضة في نظام التشغيل ويندوز. كما يمكن مراقبة مستوى البطارية بسهولة ويسر بلمحة على مؤشر LED الخاص ببطارية القلم.

وحينما لا يكون (MSI Pen 2) قيد الاستخدام، يمكن للمستخدمين إرفاقه مغناطيسيًا بجانب أي حاسوب محمول من (MSI) يدعمه لتسهيل الوصول إليه وإمكانية النقل والحفظ الآمن.

يُشار إلى أن القلم الإلكتروني المميز من (MSI) يأتي مع حاسوبيها المذكورين أعلاه، الذي سيُباع (Creator Z17 HX Studio A13V) منهما بسعر يبدأ من 2,999 دولارًا أمريكيًا، ولا معلومات عن موعد طرحه في الأسواق.