كيفية تعطيل ظهور الإعلانات والتنبيهات في نظام ويندوز 10

عند شراء حاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، سيُعرض لك إعلانات باستمرار كاقتراحات لبعض البرامج والاضافات المهمة لحاسوبك. وقد تكون تلك الإعلانات مصدر إزعاج للكثيرين، لكن يمكن إيقاف تشغيلها باتباع خطوات بسيطة سنوضحها في هذا المقال.

1- كيفية تعطيل الإعلانات في نظام ويندوز 10:



غالبًا ما يطلب منك نظام التشغيل ويندوز إنهاء إعداد الحاسوب الجديد الخاص بك، ويقترح عليك المزيد من الخدمات التي تقدمها شركة مايكروسوفت. وللتخلص من هذا النوع من الإعلانات؛ اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة البداية (Start). انقر فوق رمز الترس الموجود في الجانب الأيسر من الشاشة؛ للانتقال إلى صفحة (الإعدادات) Settings. انقر فوق خيار (النظام) System، ثم انقر على خيار (الإشعارات والإجراءات) Notifications & actions من القائمة الموجودة في يسار الشاشة.

عطّل عمل الخيارات التالية:

( أرني تجربة ترحيب ويندوز) Show me the Windows welcome experience.



( اقترح طرقًا يمكنني من خلالها إنهاء إعداد الجهاز ) Suggest ways I can finish setting up the device.

) Suggest ways I can finish setting up the device. ( احصل على النصائح والحيل والاقتراحات ) Get tips, tricks, and suggestion.

2- كيفية إخفاء زر البحث من شريط المهام:

قد يكون ظهور زر البحث في شريط المهام مفيدًا في بعض الأحيان، ولكنه يحتوي على مجموعة من الاقتراحات عن برامج وإعدادات تكون في العادة غير مفيدة ومزعجة بالنسبة للبعض.

وللتخلص من زر البحث في شريط المهام؛ اتبع الخطوات التالية:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق شريط المهام. انتقل إلى خيار( بحث) Search، وانقر فوق (إخفاء) Hidden.

يمكنك أيضًا إخفاء زر المساعد الشخصي Cortana إذا لم ترغب في استخدام ميزة البحث الصوتي، باتباع الخطوات التالية:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق شريط المهام . عطّل خيار (إظهار زر كورتانا ) Show Cortana button.

3- كيفية إزالة الأخبار من شريط المهام لإخفاء إعلانات ويندوز:

يُعدّ ظهور الأخبار فوق شريط المهام طريقة أخرى لعرض إعلانات شركة ويندوز، ويمكنك إخفاؤها إذا لم تكن مهتمًا بها، باتباع الخطوات التالية:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق شريط المهام. حدد خيار (الأخبار والاهتمامات) News and interests. انقر فوق خيار (إيقاف التشغيل) Turn of.

4- كيفية تعطيل تنبيهات OneDrive:

يمكن أن يتسبب ظهور تنبيهات OneDrive المستمرة في مقاطعتك أثناء استخدام الحاسوب للعمل. ولتعطيلها اتبع الخطوات التالية: