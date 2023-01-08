علي بابا تخطط لاستثمار مليار دولار في تركيا

قال رئيس مجموعة علي بابا، مايكل إيفانز، خلال زيارة لمجموعة تركواز الإعلامية في إسطنبول إن عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية تخطط لاستثمار أكثر من مليار دولار في تركيا، وذلك وفق ما نقلت صحيفة ديلي صباح اليوم الأحد.

وقال إيفانز إن تركيا تتميز بقدرة إنتاجية كبيرة تجعلها الدولة الأكثر فائدة في العالم في هذا المجال، وأضاف أن علي بابا ستواصل الاستثمار في الشركات الصغيرة والكبيرة، التي ستنقل تلك القدرة الإنتاجية التركية، وإمكانات التصدير الهائلة، إلى أوروبا والشرق الأوسط. مشيرًا إلى أن العديد من دول مجموعة العشرين تمتاز بقدرة استهلاكية، ولكن بدون قدرة إنتاجية.

وعلّق إيفانز أيضًا على الأسئلة المتعلقة بأكبر شركة للتجارة الإلكترونية في تركيا، وهي ترنديول (Trendyol)، التي أصبحت، بدعم من علي بابا، أول شركة ديكاكورن في تركيا، ويُقصد بذلك أنها أول شركة تركية تتخطى قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي.

وردًا على سؤال: هل لدى علي بابا خطة لطرح أسهمها للاكتتاب العام في تركيا مع ترنديول، قال إيفانز: “إن للاكتتاب العام مزايا وعيوبًا. وأعتقد أنه من المفيد أن نكون شركة عامة. لكن إدارة ترنديول هي من يقرر هذا”. وقال إن كانت ترنديول تريد التحول إلى شركة عامة، فسوف تدعمها.

وفي غضون ذلك، صرح رئيس مجموعة ترنديول، تشاغليان تشتين، أن للشركة العديد من المستثمرين، وأنه ليست هناك حاجة للاكتتاب العام وزيادة رأس المال في الوقت الحالي.

وقال تشتين أيضًا إنه، ولأول مرة، أصبحت علامة تجارية تركية الراعي الرئيسي للأولمبياد، وإن منتجات، مثل: الملابس الجاهزة والهدايا التذكارية التي ستُباع خلال الأولمبياد ستُنتج في تركيا وتُصدَّر إلى 100 دولة من خلال ترنديول.

يُشار إلى أن ترنديول، وهي واحدة من أشهر منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية في تركيا، حازت على دعم المستثمرين الأجانب، وتحتل مكانة رائدة في سوق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في البلاد.

وبعد شراء ترنديول عام 2018، زادت علي بابا حصتها في الشركة إلى 86.5 في المئة بعد الصفقة.

وفي شهر كانون الثاني/ يناير 2022، أفاد تقرير بأن ترنديول تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي المزدوج الإدراج في نيويورك أو لندن، وذلك حينما يصل دخلها من المبيعات الأجنبية إلى 30 في المئة أو 35 في المئة من إجمالي إيراداتها.