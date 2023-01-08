أحدث ابتكارات السيارات التي ظهرت في معرض CES 2023

هذا العام في معرض CES 2023؛ كشفت العديد من شركات السيارات عن أحدث منتجاتها وتقنياتها المتطورة، حيث أعلنت شركة BMW عن السيارة الكهربائية المستقبلية i Vision Dee، بينما كشفت شركتا سوني وهوندا عن النموذج الأولي لسيارة Afeela الكهربائية الخاصة بهما،

إليك أحدث ابتكارات السيارات التي أُعلن عنها في معرض CES 2023 حتى الآن:



1- سيارة مرسيدس مع تقنية Dolby Atmos:

تعد مرسيدس واحدة من أولى شركات السيارات في العالم التي حصلت على تقنية الصوت الرائعة (Dolby Atmos) التي تقدم صوت ثلاثي الأبعاد، وهي تقنية صوتية لن تجدها إلا في المسارح، أو في عدد قليل من مكبرات الصوت، والسماعات باهظة الثمن.

وقد أضافت مرسيدس تقنية (Dolby Atmos) في سيارتها (Mercedes-Benz Maybach) الجديدة، وهي واحدة من أولى السيارات التي صُممت لدعم هذه التجربة الصوتية الغامرة. مما يجعلها تقدم تجربة صوتية رائعة داخل السيارة للعملاء.

2- نموذج سيارة BMW ذا الألوان القابلة للتغيّر:

كشفت شركة BMW في إطار مشاركتها بمعرض CES 2023 عن نموذج أولي لسيارة تُسمى (BMW i Vision Dee) ذات لون قابل للتغيّر، وهي سيارة سيدان كهربائية تتميز بالتقنيات الرقمية القوية في داخلها مثل: مساعد رقمي، وعرض المعلومات على الزجاج الأمامي المدعّم بتقنية الواقعي المعزز Augmented Reality، حيث يمكنك التحكم في مقدار المحتوى الرقمي المعروض أمامك على الزجاج أثناء القيادة.

أما الجزء الخارجي للسيارة فهو مجهز بما يصل إلى 240 شريحة E-Ink لتغيير ألوان السيارة. ويمكن التحكم في تلك الشرائح بشكل فردي؛ واختيار الألوان المفضلة لديك لكل شريحة بشكل منفصل لتتمكن من الحصول على ألوان غير تقليدية لسيارتك.

وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه السيارة وميزاتها يمكنك الاطلاع على مقال: “BMW تعرض نموذجًا لسيارة تغير ألوانها وتتحدث ولها مزاجها الخاص“

3- سيارة Afeela الكهربائية من سوني وهوندا:

كشفت شركتا سوني، وهوندا خلال مشاركتهما في معرض 2023 CES عن نموذج أولي من سيارة تُسمى (Afeela)، وهي سيارة سيدان كهربائية متوسطة الحجم. وقد صُنعت هذه السيارة بشكل مشترك بين الشركتين بحيث تعمل شركة هوندا بالجزء الخاص في هندسة السيارات وخدمة ما بعد البيع، بينما تغطي سوني الجانب التقني، كإضافة الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار والترفيه.

يحتوي الجزء الأمامي من هذه السيارة على شاشة مدمجة يمكن استخدامها لعرض المعلومات للسائقين، بينما زوّدت السيارة بالكامل بأكثر من 40 مستشعرًا، بما يتضمن: الكاميرات، والرادار، ومستشعرات الموجات فوق الصوتية، مما يعزز قدرتها على التعرف على الأشياء والقيادة الذاتية، حيث إن بعض المستشعرات ستكون قادرة على اكتشاف حالة السائق للمساعدة في ضمان السلامة.



ستستفيد السيارة من منصة كوالكوم (Snapdragon Digital Chassis) وهي منصة جديدة تقدمها كوالكوم لشركات السيارات لتقديم تجارب مخصصة للغاية في سياراتها، تشمل: المعلومات والترفيه، ومساعدة السائق، وتحسين السلامة.

كما ستستفيد السيارة أيضًا من منصة (Unreal Engine) الرسومية، التي اُستخدمت من قبل في سيارة ( Hummer EV) من جنرال موتورز لتصميم واجهات للسيارة. بفضل جانب سوني من الشراكة، من المتوقع أن تحصل سيارة Afeela على أفضل ترفيه في فئتها.

4- كاميرا Ring Car Cam للسيارات من أمازون:

Ring Car Cam هي كاميرا مزدوجة تُثبّت على لوحة القيادة، تسجّل اللقطات داخل سيارتك وخارجها أثناء القيادة أو الوقوف. وتخزن الكاميرا اللقطات داخليًا، ويمكنها الاتصال بشبكة واي فاي أثناء التوقف لتحميل اللقطات المخزنة، وإرسال التنبيهات الضرورية ، مع خيار التشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على خصوصية تلك اللقطات، كما يمكنك مراجعة اللقطات مباشرة من تطبيق Ring.



تتصل الكاميرا بمنفذ (OBD-II) في سيارتك وتعتمد على اتصال WIFI أو LTE مما تتيح لك البقاء على اتصال دائم مع سيارتك. فهذا الدعم يسمح لك بمتابعة بث مباشر لسيارتك في حالة استخدامها من قِبل شخص آخر.

ستصدر هذه الكاميرا في شهر فبراير من هذا العام وستُباع مقابل 250 دولارًا، لكن يمكنك طلبها في الوقت الحالي قبل إصدارها مقابل 200 دولار.

5- شاحنة كهربائية صغيرة من شركة Ram:

كشفت شركة رام خلال مشاركتها في معرض CES 2023 عن Ram 1500 Revolution BE وهي أول شاحنة صغيرة (Pickup truck) كهربائية بالكامل.

زُودت هذه الشاحنة الكهربائية بثلاثة صفوف من المقاعد، وشاشة قائمة على تكنولوجيا الواقع المعزز، ومساعد شخصي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى وجود أوضاع (Themes) خاصة داخل السيارة، على سبيل المثال: يمكنك تمكين وضع الحفلة Party Mode، أو وضع الاسترخاء Relax Mode، وكل منها يغير مواضع واتجاهات المقاعد، والإضاءة، ونظام الصوت. لكن الميزة المثيرة للاهتمام في هذه الشاحنة الكهربائية هي ميزة Shadow Mode، والتي تسمح للشاحنة بمتابعة حركة السائق عندما يمشي حولها سيرًا على الأقدام.

6- إضافة منصة ألعاب شركة Nvidia إلى بعض أنواع السيارات:

أعلنت شركة Nvidia في معرض CES 2023 عن وجود شراكة بينها وبين شركة Hyundai Motor Group وPolestar وBYD لدمج منصة الألعاب الخاصة بها في العديد من السيارات المتصلة بالإنترنت. إذ يمكن لأي راكب في السيارة تحميل منصة GeForce Now التابعة لشركة Nvidia في شاشة مدمجة واللعب بعدة ألعاب باستخدام لوحة ألعاب متصلة.

7- سيارة Aska A5 الطائرة:

أعلنت شركة Aska الأمريكية خلال مشاركتها في معرض CES 2023 عن نموذج أولي لأول سيارة طائرة في العالم، وهي سيارة Aska A5 المزودة بأربعة مقاعد، وتعمل بالكهرباء، ويمكنها الطيران لمسافة تصل إلى 250 ميلاً بشحنة واحدة. وهي مجهزة أيضًا بمحرك غاز صغير يمكن أن يزيد المسافة المقطوعة إلى 50 ميلًا إضافيًا.

ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة Guy Kaplinsky، يمكن لإدارة الطيران الفيدرالية الموافقة على السيارة الطائرة Aska A5 هذا الشهر، وتخطط الشركة لمشاركة تجربة الركوب في السيارة الطائرة في عام 2026.

ستُباع هذه السيارة بسعر باهظ يبلغ 789000 دولار، وفي الوقت الحالي يمكنك دفع 5000 دولار للانضمام إلى قائمة طلبات الشراء السابقة لوقت الإصدار.