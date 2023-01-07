4 طرق لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات

يحب الجميع مشاهدة مقاطع فيديو في يوتيوب، لكن لا أحد يرغب في ظهور الإعلانات. فإن كنت تبحث عن طرق لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات، والتمتع بتجربة استخدام أفضل، سنوضح لك في هذا المقال 4 طرق مختلفة لتحقيق ذلك.

1- الاشتراك في خطة (يوتيوب بريميوم) YouTube Premium المدفوعة:

تُعدّ هذه الطريقة هي الأكثر فعالية للتخلص من إعلانات يوتيوب. وتتم من خلال الدفع مقابل الحصول على خطة يوتيوب بريميوم الفردية أو العائلية، ويمكنك اختيار الخطة العائلية لاستخدامها في أكثر من جهاز.

بعد الاشتراك في يوتيوب بريميوم؛ سيظهر لك مقاطع فيديو خالية من الإعلانات، ما لم يُوضع الإعلان من قبل منشئ الفيديو. وستتمكن أيضًا من الوصول إلى محتوى متميز، وموسيقى يوتيوب YouTube Music. وبالنسبة لمستخدمي آيفون وآيباد، تعدّ هذه هي الطريقة الوحيدة لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات.

تبدأ خطط الاشتراك في خدمة YouTube Premium بسعر 11.99 دولارًا شهريًا للمستخدم الواحد، و 22.99 دولارًا شهريًا للخطة العائلية التي تضم 6 أشخاص.

2- استخدام تطبيقات حظر الإعلانات:

إحدى الطرق الفعّالة لحظر إعلانات يوتيوب هي استخدام تطبيقات حظر الإعلانات. وهناك العديد من تلك التطبيقات، لكنها متوفرة فقط في أندرويد كتطبيقات خارجية لا يمكن تحميلها من متجر جوجل بلاي، لأن شركة جوجل لا تدعم تلك الأنواع من التطبيقات. ومن الأمثلة عليها:

تطبيق YouTube Vanced:

يُعدّ تطبيق YouTube Vanced أكثر هذه التطبيقات شيوعًا، فإلى جانب دوره في حظر إعلانات يوتيوب، يوفر لك ميزة تشغيل الفيديوهات في الخلفية.

تطبيق NewPipe:

صُمّم تطبيق NewPipe لتقديم تجربة مشاهدة فيديوهات يوتيوب بدون إعلانات. وهذا التطبيق لا يطلب أي أذونات وصول في جهازك، ولا يُظهر أي إعلانات تابعة له. بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى حساب أو جيميل لاستخدام ميزات يوتيوب التي تتطلب عادةً تسجيل الدخول. ويُخزّن هذا التطبيق جميع البيانات اللازمة لتشغيل ميزات معينة مثل سجل المشاهدة أو الاشتراكات في جهازك الخاص.

يُعد هذا التطبيق أيضًا حلاً ممتازًا للأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة غير المدعومة من خدمات جوجل، مثل هواتف هواوي.

تطبيق SkyTube:

بالإضافة إلى حظر إعلانات يوتيوب، يتيح لك تطبيق SkyTube التحكم في مقاطع الفيديو التي تشاهدها على يوتيوب، وحظر المقاطع غير المناسبة، وتصنيف الفيديوهات في قوائم. وبالتالي يمنحك هذا التطبيق تجربة استخدام يوتيوب بدون إعلانات مع ميزات إضافية لا يقدمها التطبيق الرسمي.

وكما هو الحال مع تطبيق NewPipe المذكور سابقًا، يمكنك استخدام SkyTube دون الحاجة إلى حساب جيميل.

3- استخدام إضافات حظر الإعلانات في إصدار الويب:



تُعدّ (أدوات حظر الإعلانات) Adblocker أفضل بديل لاشتراك يوتيوب بريميوم لمشاهدة يوتيوب في الحواسيب بدون إعلانات. ومعظم هذه الإضافات قابلة للتخصيص بحسب الموقع الذي تُستخدم فيه. وهذا يعني أنها تسمح بتعيين أذونات خاصة لكل موقع ويب، مما يفيد بشكل خاص في المواقع التي لا تعمل إذا كنت تستخدم أدوات حظر الإعلانات. لكن يوتيوب لا يُعدّ من هذه الفئة من المواقع. ومن الأمثلة على هذه الإضافات ما يأتي:

إضافة Adblock for YouTube:

صُمّمت إضافة Adblock for YouTube لحظر جميع أنواع الإعلانات التي يضعها يوتيوب في مقاطع الفيديو. فهو يحظر الإعلانات من نوع (بانر) Banners، والإعلانات (المنبثقة) popups، والتعليقات التوضيحية (Annotations)، والإعلانات التمهيدية (preroll ads) التي تظهر في بداية الفيديو.

وتعمل هذه الإضافة مع قائمة معينة من مصادر الإعلانات الخارجية، لذا فإن أي إعلانات تأتي من أي مصدر خارج تلك القائمة ستظهر في الفيديوهات. إلا أن قائمة مصادر الإعلانات تتحدّث باستمرار في هذه الإضافة.

إضافة uBlock Origin:

تُعدّ إضافة uBlock Origin خيارًا شائعًا آخر لحظر إعلانات يوتيوب في الويب، فهي تعتمد على العديد من قوائم الحظر. وإلى جانب منع ظهور الإعلانات، تحظر هذه الإضافة المواقع الضارة، لذا فهي مفيدة لك سواء كنت تريد حظر الإعلانات أم لا.

وفيما يأتي بعض الإضافات الأخرى الرائدة لحظر إعلانات يوتيوب:

4- استخدام خدمة VPN لحظر الإعلانات:

توفر الشبكة الخاصة الافتراضية VPN وسيلة ربط مشفرة بين حاسوبك وخادم بعيد. وهي وسيلة ممتازة لإخفاء موقعك الفعلي، والتأكد من أن (مزود خدمة الإنترنت) ISP الخاص بك لا يتتبع نشاطك في الإنترنت، ولكن يمكن أن تكون أيضًا وسيلة لحظر الإعلانات.

والجدير بالذكر أن الحصول على خدمة VPN لحظر الإعلانات فقط، لا يُعدّ الخيار الأفضل، بل هناك خيارات أكثر ملاءمة لهذا الهدف. لكن استخدام هذه الخدمة تُعدّ فكرة جيدة إذا كنت ترغب أيضًا في حماية خصوصيتك، وإخفاء عنوان IP الخاص بك ومنع مواقع الويب من تتبع نشاطك عبر الإنترنت.

يمكن أن يؤدي استخدام VPN إلى إخفاء موقعك ونشاطك، مما يقلل عمل خوارزميات الإعلان بحيث لا يمكنها استهدافك بدقة؛ وهذا يمنع ظهور الكثير من الإعلانات. وفيما يأتي بعض الشبكات الافتراضية الخاصة الجيدة في حجب الإعلانات: