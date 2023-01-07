10 منتجات من المتوقع أن تعلن عنها آبل خلال عام 2023

نالت إصدارات آبل في 2022 إستحسانًا من قِبل الكثيرين، فقد تميز آيفون 14 برو بوجود خاصية Dynamic Island، وألغت سماعات الأذن اللاسلكية AirPods Pro2 مشكلة الضوضاء داخل الأذن، بالإضافة إلى إصدار حواسيب MacBook Air مع معالج من نوع M2، والتحديثات الممتازة في نطام iOS، وmacOS.

لذلك مع بداية عام 2023 ينتظر مستخدمو أجهزة آبل إصدارات جديدة ومطورة من المتوقع أن تطلقها آبل خلال العام، ومنها:

1 – نظارة آبل للواقع الافتراضي والمعزز Apple AR/VR:

ترددت شائعات عن تصنيع آبل نوع من الأجهزة القابلة للارتداء على الرأس لسنوات، ولكن من المُتوقع أن تُعلن الشركة عن تلك الأجهزة قريبًا، وهي سماعات تعمل باستخدام تكنولوجيا (الواقع الافتراضي) Virtual Reality، و(الواقع المعزز) Augmented Reality، ونظارات تعمل باستخدام الواقع المعزز. ومن المُتوقع أن تحتوي على الميزات التالية:

أن يعمل جهاز Apple VR باستخدام معالجات من نوع A-Series المتطورة، ولكن بقوة أكبر من تلك الموجودة في آيفون

وجود شاشات من نوع Dual Micro OLED، بدقة 3000 بكسل لكل بوصة.

وجود عشرات الكاميرات، ووحدات 3D-sensing لتَتبُّع بيئة المُستخدم والعناصر المُتحركة.

بالإضافة إلى احتمالية تقديم نظام تشغيل جديد، يحمل الاسم الرمزي realityOS أو xrOS. ومع وجود كل هذه المميزات وخاصةً تكنولوجيا الواقع الافتراضي، والواقع المعزز؛ فمن المتوقع أن لا يقل سعر تلك الأجهزة عن 2000 دولار.

2- حواسيب MacBook Pro مع معالج M2:



من المُحتمل إضافة معالج من نوع M2 الجديد في تشكيلة حواسيب MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة، وهي معالجات أقوى وأفضل أداءً من معالج M1. وقد تُصدر آبل جهاز MacBook Air جديد مقاس 15 بوصة. ومن الميزات التي يرغب مستخدمو حواسيب آبل الحصول عليها هذا العام، هي ميزة (Dynamic Island) التي أضافتها آبل في هاتف آيفون 14 برو الصادر عام 2022.

3- جهاز Homepod2:

أصدرت آبل آخر تحديث لجهاز HomePod عام 2018 وهو HomePod mini، ولم تُعلن عن أي إصدارات جديدة لهذا المُنتج حتى الآن. لكن من المُتوقع حدوث ذلك في هذا العام.

وأحد الميزات الرئيسية المُتوقع وجودها في تحديث HomePod 2 هي التنوع في ألوان الجهاز. فقد أُصدر HomePod Mini بمجموعة متنوعة من الألوان لتتناسب مع ديكور المنزل. بينما اقتصر إصدار HomePod الكبير على اللونين الأبيض والأسود فقط.

يمكن أيضًا توقُّع المزيد من التكامل مع المساعد الصوتي Siri، بحيث يصبح HomePod أكثر قدرة على الإجابة عن الأسئلة، كما في المساعد الصوتي Alexa الموجود في مكبرات الصوت Amazon Echo. ومن غير المحتمل أن يبدو شكله الخارجي مختلفًا عن الطراز الحالي.

4- جهاز Apple TV/Homepod الجديد كُليًا:

أحد أهم ميزات جهاز HomePod هي قدرته على الاتصال بجهاز Apple TV وتعزيز الصوت للمحتوى المرئي. ومن المُحتمل أن تقدم آبل خلال عام 2023 جهاز جديد يكون عبارة عن Apple TV و HomePod في جهاز واحد.

تشير بعض التقارير إلى أن آبل قد تدمج بين Apple TV و HomePod في جهاز واحد، مما يؤدي إلى وجود جهاز بث بقدرات صوتية متطورة، ويمكن أن يشتمل هذا الجهاز الهجين على كاميرا لمكالمات الفيديو، مع وجود تلفاز متصل بمثابة الشاشة.

5- تحسينات جديدة في أنظمة iOS، وmacOS، وwatchOS، وiPad OS:

تُحسّن آبل أنظمة تشغيل أجهزتها المختلفة في كل عام، ومن الصعب التنبؤ بالميزات التي ستضيفها في إصدارات أنظمة التشغيل الجديدة iOS 17، وiPadOS 17، وmacOS 14، وwatchOS 10 خلال عام 2023، ولكن قد يرغب مستخدمو تلك الأجهزة في الحصول على ميزات جديدة في تطبيق (الرسائل) Messages في آيفون، وتحسينات في برنامج Stage Manager في آيباد، وإضافة برنامج خاص لساعات آبل لاستخدامها دون الحاجة إلى ربطها مع آيفون.

6- تحسينات جديدة في أجهزة iMac Pro وMac Pro:

من المُحتمل إضافة معالج جديد أقوى إلى جهاز Mac Pro، وبحجم أصغر يقارب نصف جحم الإصدار الحالي. وقد صدرت شائعات حول احتمالية تغيير معالج أجهزة iMac ليصبح من نوع M3 بدلًا من M1. أما جهاز iMac Pro، فمن المُنتظر إصدار ألوان داكنة بدلًا من الفاتحة الموجودة في الإصدارات الحالية.

7- سماعات AirPods Max2:

أطلقت آبل سماعات AirPods Max في عام 2020، وكان من المُتوقع الإعلان عن إصدار جديد عام 2022، لكن لم يحدث ذلك حتى الآن، وقد يحدث خلال عام 2023.

واستنادًا إلى التحديثات الجديدة المضافة إلى سماعات الأذن اللاسلكية AirPods Pro2 من نهاية عام 2022، فمن الممكن تَوقّع الميزات التي ستتوفر في الإصدار الجديد من سماعات AirPods Max، وأهم تلك الميزات هي إلغاء الضوضاء في الصوت وتحسين جودته، مع إحداث تغييرات طفيفة في الشكل الخارجي.

8- هواتف آيفون 15:

ظهرت الكثير من التوقعات حول ما ستقدمه آبل في هواتف آيفون 15 المنتظرة خلال عام 2023، أبرزها: استبدل منفذ الشحن (Lightning) بمنفذ (USB-C)، وتقديم تصميم جديد كليًا للهواتف، كما أنه من المتوقع أن تحصل جميع طرز آيفون 15 على ميزة (Dynamic Island) التي قدمتها آبل في في هاتفي آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس خلال عام 2022.



كما أشارت بعض التقارير إلى أن آبل تخطط لتغيير إستراتيجية تسمية طرز هواتف آيفون 15 القادمة، بحيث تستبدل إصدار آيفون 15 برو ماكس باسم جديد يكون آيفون 15 ألترا، وغير ذلك الكثير من التوقعات التي يمكنك الاطلاع عليها في مقال: “كل ما تود معرفته عن هواتف آيفون 15 القادمة من آبل“.

9- ساعة آبل:

بالنسبة إلى ساعة آبل، فمن الصعب تَوقّع ما ستقدمه آبل فيها خلال عام 2023، حيث لا توجد شائعات كثيرة حول (Apple Watch Series 9) حتى الآن، وما زلنا لا نعرف هل آبل تخطط لتقديم إصدار جديد من Apple Watch Ultra خلال هذا العام، أم ستقدم إصدار (Apple Watch Series 9)؟

كما تشير تقارير متعددة إلى أن آبل لا تزال تعمل على ميزة قياس مستوى الجلوكوز في الدم ومستشعرات ضغط الدم في ساعتها، ولكن ليس متوقعًا ظهور أي منها في أي وقت قريب.

10- إصدارات آيباد جديدة:

من المُحتمل ظهور طرز جديدة من آيباد برو بحجم أكبر، الطراز الأول بمقاس 14 بوصة والثاني بمقاس 16 بوصة.كما قد تقدم آبل إصدار جديد من جهاز آيباد ميني الذي لم تُحدّثه منذ شهر أيلول من عام 2021.



على مدار عام 2022؛ ظهر عدد كبير من التقارير حول إصدار من iPad Pro بشاشة OLED وجهاز iPad الجديد كليًا بشاشة مقاسها 14.2 بوصة، ولكن مبيعات آبل المنخفضة من أجهزة آيباد قد تُأخر ظهور هذه الإصدارات بعض الوقت، لذلك يشير المحللون إلى أن عام 2024 سيكون عامًا أكثر أهمية بالنسبة لأجهزة آيباد.