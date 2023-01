مع انتشار الأطعمة غير الصحية، والوجبات السريعة، أصبح من الصعب إقناع الأطفال بالأطعمة الصحية والمفيدة لأجسامهم. لكن إذا أردت تعليم أطفالك أساليب التغذية الصحية، فالتطبيقات ومواقع الويب المذكورة أدناه يمكن أن تساعد أطفالك في فهم سبب احتياج أجسامهم إلى طعام صحي، وما يجب أكله للحفاظ على لياقتهم وصحتهم.



إليك 10 تطبيقات ومواقع لتعليم الأطفال أساليب التغذية الصحية:

1- تطبيق My Food:Nutrition for Kids:

صُمّم تطبيق (My Food: Nutrition for Kids) للأطفال من سن الرابعة وأكثر للتعرف على مكونات غذائهم، إنه مصمم بطريقة جميلة مع رسومات تفاعلية لتعريفهم بالأطعمة، والتغذية، وكيفية عمل الهضم في جسم الإنسان.

وبمساعدة هذا التطبيق، يمكن للأطفال تَعلُّم طريقة إعداد وجبة طعام متوازنة لهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تجربة زراعة النباتات ضمن تحدي الزراعة المتوفر في التطبيق، ومشاركة تجربتهم الخاصة بالصور والتسجيلات الصوتية.

التطبيق متاح لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد في آب ستور بسعر 2.99 دولار.

2- تطبيق Grow Garden:

Grow Garden هو تطبيق ألعاب ترفيهي بسيط وممتع ومناسب لتعليم الأطفال كيفية زراعة الخضروات الصحية. فمن خلال هذه اللعبة الإلكترونية يمكن للأطفال ممارسة أنشطة البستنة المختلفة: كزراعة البذور، وسقاية النباتات، ومراقبة المحاصيل وهي تنمو، وملاحظة كيف يؤثر الطقس عليها.

وعندما يحين الوقت المناسب، يحصدون محاصيلهم، ويطعمون الحيوانات ويجمعون الفضلات للتسميد. وجميع تلك الأنشطة التي تتم داخل اللعبة تعزز المزرعة الخاصة بهم. ومع الانتظام بأداء تلك المهام، يكسب الأطفال المكافآت والشارات إلى جانب المعرفة والمتعة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور مقابل 3.99 دولارًا، وفي متجر أمازون مقابل 0.99 دولارًا.

3- تطبيق Wello: Healthy Habits for Kids:

هو تطبيق مجاني يساعد جميع أفراد الأسرة ومنها الأطفال في تسجيل عاداتهم الغذائية ونشاطهم البدني ومتابعة تقدمهم، كما يقدم خطط غذائية مصمم خصوصًا لكل فرد حسب احتياجاته.

ويمكن التعرّف على أنواع الطعام الصحي من قسم Wellopedia في التطبيق، ومشاركة التحديات التفاعلية لكسب المكافآت.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

4- تطبيق Cookbook Junior

يحتوي تطبيق Cookbook Junior على مجموعة متنوعة من الوصفات الصحية، مع تعليمات بسيطة يمكن للطفل اتباعها لإعداد تلك الوصفات، لكن قد تحتاجها بعضها إلى إشراف الوالدين.

يمكن طباعة الوصفات، أو تنزيلها للاستخدام لاحقًا دون الإتصال بالإنترنت، وإضافة مكونات الوصفات إلى قائمة التسوق لمشاركتها مع الآخرين. ويحتوي التطبيق على أكثر من مليوني وصفة، لكنك ستحتاج إلى الاشتراك في الخطة المدفوعة لتحصل عليها جميعها.

التطبيق متاح لمستخدمي أحهزة أندرويد في جوجل بلاي مجانًا مع إمكانية الاشتراك في بعض الميزات داخل التطبيق.

5- تطبيق Recipes for Kids:

يتميز هذا التطبيق بواجهة ملونة وجذابة، ويحتوي على عدّة وصفات لأطباق لذيذة ومغذية. يمكنك تنزيل الوصفات وطباعتها وحفظ المفضلة منها، وإنشاء قوائم التسوق.

هذا التطبيق مجاني، لكنه يعرض الإعلانات باستمرار، ولتجنبها يجب الاشتراك في الخطة المدفوعة. وهو متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

6- تطبيق Color Quest AR:

Color Quest هو تطبيق مميز قائم على تقنية (الواقع المعزز) Augmented Reality، فهو يسمح للأطفال بتلوين رسومات للخضراوات الصحية ومشاهدتها تتحرك، ويمكنهم التقاط صور معها، ومشاركتها مع أصدقائهم.

ويوفر التطبيق حقائق ومعلومات ممتعة عن تلك الخضراوات. ومن خلال استخدام هذا التطبيق؛ يتعلم الأطفال الكثير عن الصحة والتغذية، ويمكنهم الفوز بالشارات والمشاركة في التحديات الممتعة.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي مجانًا مع إمكانية الاشتراك في الخطة المدفوعة.

7- تطبيق The Human Body by Tinybop:

هو تطبيق يهدف إلى مساعدة الطفل في التعرّف على أهمية التغذية الجيدة، عن طريق شرح كيفية عمل الجهاز الهضمي للإنسان بطريقة تفاعلية وممتعة. إذ يتيح هذا التطبيق للأطفال اللعب بنموذج تفاعلي لجسم الإنسان يسمح لهم برؤية كل ما يحدث داخله. ويمكن للأطفال النقر فوق أجزاء معينة لاستكشاف كيفية هضم الطعام.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور مقابل 3.99 دولارًا.

8- موقع Disney Healthy Living:

يُعد موقع Disney Healthy Living مصدرًا جيدًا للأنشطة الممتعة، ومقاطع الفيديو، والوصفات المُستندة إلى أفلام ديزني المفضلة لدى الأطفال، مثل: وصفة The Lion King Simba Spaghetti و Star Wars Get Galactive X-Wing Hot Wings.

ويوفر هذا الموقع مجموعة مقاطع الفيديو في تبويب يُسمى (Be Your Best Snackdown) لتعليم الأطفال كيفية صنع وجبات خفيفة صحية.

9- موقع SuperKids Nutrition:

SuperKids Nutrition هو موقع ويب غني بالمعلومات والوصفات الغذائية. ويحتوي على نصائح وأنظمة غذائية لمُختلف الفئات العمرية مُوزّعة في أقسام متعددة، مما يُسهّل العثور على المعلومات والوصفات المناسبة لطفلك. بالإضافة إلى توفّر مجموعة من الأنشطة الممتعة، وأوراق التلوين لتعليم الأطفال التغذية الصحية.

10- Nourish Interactive:

يوفر موقع Nourish Interactive مجموعة منوعة من الأنشطة المكتوبة في أوراق قابلة للطباعة، إذ يمكنك تنزيل أوراق تَتبُّع للعديد من العادات الغذائية اعتمادًا على الفئة العمرية. وجميع تلك الأوراق مجانية.