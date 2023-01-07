هيئة الاتصالات تدعو إلى التصويت للمشاريع السعودية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية العموم إلى التصويت للمشاريع السعودية المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023 (ITU WSIS Prizes)، وذلك بهدف دعم المشاريع الوطنية في مسيرتها للمنافسة عالميًا، وتحفيزها للاستمرار في تنمية مختلف القطاعات رقميًا.

وأوضحت الهيئة أن المملكة تُنافس على دورة عام 2023 بـ 31 مشروعًا وطنيًا تشارك به 19 جهة حكومية وخاصة، وأضافت بأن التصويت متاح حتى تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير الجاري عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات.

يُذكر أن المملكة حصلت على 12 جائزة و 30 شهادة تميّز من مشاركاتها في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها عام 2012، والتي تُقام سنويًا بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بهدف إبراز المشاريع الرقمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.