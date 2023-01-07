لينوفو تكشف عن حاسوب محمول بتصميم فريد

كشفت شركة لينوفو خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) عن حاسوبها المحمول الجديد والمميز، يوجا بوك 9آي (Yoga Book 9i)، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى.

وقالت عملاقة التقنية الصينية في بيان: “يعد (Yoga Book 9i) الجديد كليًا أول حاسوب محمول بشاشة (OLED) مزدوجة بالحجم الكامل، وهو يأتي مع مجموعة فريدة من القدرات المصممة لتمكين صناع المحتوى من صياغة قصتهم الخاصة”.

ويتيح حاسوب (Yoga Book 9i) للمستخدمين نقل المحتوى من شاشة إلى أخرى عن طريق السحب، وبالنقر على الشاشة بخمسة أصابع معًا، فإنه يتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت على الشاشتين معًا وكأنها شاشة واحدة.

وقالت لينوفو: “بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في العمل على ملفين منفصلين في وقت واحد، يمكنهم عرض كلا الملفين، كل واحد على شاشة، لزيادة الإنتاجية. وكذلك يمكن للمستهلكين مشاهدة مقطع فيديو على شاشة واحدة أثناء تدوين الملاحظات أو البحث على الشاشة الأخرى في الوقت نفسه، دون انقطاع”.

ويأتي (Yoga Book 9i) أيضًا مزودًا بحامل فوليو (folio) يتيح للمستخدمين العمل أثناء التنقل بسهولة أكبر. وتعمل لوحة مفاتيح البلوتوث القابلة للفصل على تعزيز إمكانات تعدد المهام، كما هو الحال مع القلم الذكي (Smart Pen) من لينوفو، والذي يمكن استخدامه لزيادة تمكين وزيادة الإنتاجية.

ويحوي الحاسوب الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 11، الجيل الثالث عشر الأحدث من معالجات إنتل (Core i7-U15) مع شريحة الرسومات المدمجة (Intel Iris Xe). كما يحوي الحاسوب ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDRX) بحجم 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين من نوع (PCIe SSD Gen4) بسعة 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويقدم (Yoga Book 9i) شاشتين من نوع (OLED) قياس كل منهما 13.3 بوصة بدقة 2,880×1,800 بكسل مع مستوى سطوع عالٍ قدره 400 شمعة، وتغطية 100 في المئة من طيف الألوان (DCI-P3)، ومعدل تردد قدره 60 هرتز. وهما تمتازان بحافات ضيقة من الجوانب الأربعة مع دعم تقنية (HDR)، وتقنية (PureSight)، وتقنية (Dolby Vision). كما يدعم الحاسوب تقنية الصوت (Dolby Atmos) مع 4 مكبرات صوت من (Bowers & Wilkins).

ويقدم الحاسوب كاميرا بدقة (FHD) مع دعم تقنية (IR+RGB)، بالإضافة إلى غالق الخصوصية (Privacy Shutter). وتأتي بطارية الحاسوب باستطاعة 80 واط في الساعة وهي تكفي للعمل لمدة تصل إلى 10 ساعات حين تشغيل الفيديو على كلا الشاشتين، وإلى 14 ساعة حين تشغيل الفيديو على شاشة واحدة.

ويدعم مفصل (Yoga Book 9i)، الذي يزن 1.38 كجم، الدوران بزاوية 360 درجة، ويأتي مع 3 منافذ من نوع (USB-C) مع دعم منافذ (Thunderbolt 4.0). كما يدعم الحاسوب الاتصال عبر تقنية (Wi-Fi 6E)، وتقنية البلوتوث 5.2.

وقالت لينوفو إن الحاسوب المحمول الجديد سيُباع بسعر 2,099.99 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع أن يكون متاحًا اعتبارًا من شهر حزيران/ يونيو القادم.