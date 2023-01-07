سامسونج تعلن عن أول شاشة OLED للهواتف بسطوع 2,000 شمعة

أعلنت شركة سامسونج ديسبلاي (Samsung Display) في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) عن أول شاشة (OLED) للهواتف الذكية مع مستوى سطوع هائل قدره 2,000 شمعة.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان إنها حصلت على العلامة التجارية الخاصة بهذا المستوى من السطوع تحت اسم النطاق الديناميكي الفائق (Ultra Dynamic Range) أو (UDR) من الشركة العالمية لعلوم السلامة (UL Solutions).

وأضافت سامسونج ديسبلاي أنها حصلت على علامتي (UDR 1500)، و (UDR 2000) لشاشات (OLED) الخاصة بالهواتف الذكية، ونظرًا إلى أن علامة (UDR) التجارية تشير إلى مستوى السطوع للشاشة، فإن شاشات سامسونج التي حصلت على هذه العلامة تثبت قدرتها على تقديم سطوع قدره 1,500 شمعة، أو 2,000 شمعة.

ومع تزايد المحتوى الفائق الدقة (UHD)، أصبح نطاق سطوع الشاشة والقدرة على الحفاظ عليه أحد مقاييس الأداء الرئيسية لشاشات العرض. وتُظهر الشاشات العالية السطوع من سامسونج جودة أكثر واقعية مع تجربة لونية ثرية تزيد من متعة الاستخدام.

وبالإضافة إلى ذلك، يُعد سطوع شاشة الهاتف الذكي أهم من سطوع أجهزة التلفاز، وشاشات الحواسيب المكتبية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، لأن الهواتف الذكية تُستخدم كثيرًا في الخارج، وفي الداخل أيضًا. ولتحسين رؤية الشاشة على الهواتف الذكية حين استخدامها في ظروف ضوء النهار، حسّنت سامسونج ديسبلاي سطوع الشاشة مع الحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة والمواد العضوية.

وقال هوجنج لي، رئيس فريق تخطيط المنتج لقسم الشاشات الصغيرة والمتوسطة في سامسونج ديسبلاي: “يعد سطوع الشاشة عاملًا له تأثير كبير على تجربة المستهلك لجودة صورة الهاتف الذكي وأدائها”. وأضاف: “من خلال التقنية المميزة والخبرة العملية في مجال (OLED)، ستستمر سامسونج ديسبلاي في ريادة السوق بمنتجات مميزة تعتمد على التقنية الموجهة للمستهلكين”.

يُشار إلى أن سامسونج أعلنت في معرض (CES 2023) أيضًا عن إصدار جديد من تقنية العرض للشاشات (QD-OLED) يمتاز بدعم بخوارزمية التحسين المتقدمة (IntelliSense AI)، ومواد (OLED HyperEfficient EL) الجديدة التي تعمل على تحسين سطوع الألوان لكل لون من ألوان طيف (RGB). ونتيجة لذلك، يصبح الحد الأقصى لمستوى سطوع ألوان (RGB) مجتمعة أكثر من 2,000 شمعة، مما يحقق جودة صورة مذهلة.