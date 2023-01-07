الكويت تتعاقد مع جوجل كلاود لتنفيذ التحول الرقمي

أعلنت منصة الحوسبة السحابية لدى شركة جوجل يوم الجمعة عن تشكيل تحالف إستراتيجي مع حكومة الكويت لدعم جهود الرقمنة عبر القطاع العام في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لدى جوجل كلاود (Google Cloud)، توماس كيوريين، إن التحالف يهدف إلى وضع خريطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل في الهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة.

ويسمح هذا التحالف لحكومة الكويت بالاستفادة من تقنية جوجل كلاود وخبرتها في مجال البيانات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي للوفاء بالتزامها في تنفيذ التحول الرقمي كإحدى أولوياتها الوطنية الرئيسية في السنوات المقبلة.

وتستثمر معظم دول الخليج بكثافة في التقنيات الرقمية عبر القطاع الحكومي لتحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت، وكوسيلة لتنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط.

وستعمل جوجل كلاود في إطار هذا التحالف على رقمنة خدمات المواطنين وزيادة إنتاجية الموظفين الحكوميين، كما ستشارك حكومة الكويت في تنفيذ عدد من مبادرات التحول الرقمي في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والتعافي من الكوارث، والمعيشة الذكية.

ولم تكشف جوجل كلاود عن قيمة الاتفاقية مع الحكومة الكويتية، لكنها قالت إنها ستشمل رقمنة الخدمات وتخزين البيانات الوطنية بأمان على السحابة، وإعداد برنامج وطني للمهارات الرقمية.

وتهدف الشركة إلى الاستثمار في منطقة سحابية في الكويت، وهي ثالث منطقة تعلن عنها في الشرق الأوسط بعد قطر، والمملكة العربية السعودية، وقالت إنها تخطط لفتح مكتب على الأرض دون تحديد إطار زمني لذلك.

يُشار إلى أنه هناك منافسة متزايدة لتطوير الخدمات السحابية في المنطقة بين اللاعبين الدوليين، حيث تتنافس الشركات الصينية مثل هواوي أيضًا على عقود حكومية مربحة كجزء من خطط التحول الاقتصادي الوطني في الخليج.