موتورولا تعلن عن هاتف ThinkPhone الذي يحاكي حواسيب لينوفو

أعلنت شركة موتورولا اليوم الخميس بالتعاون مع مالكتها لينوفو عن هاتفها الذكي الجديد، ثينك فون (ThinkPhone)، الذي يستهدف قطاع الأعمال.

وجاء الإعلان عن الهاتف الذي انتشرت عنه خلال المدة الماضية العديد من التسريبات، خلال مشاركة لينوفو وموتورولا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) المقام حاليًا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وكما يوحي الاسم فإن هاتف (ThinkPhone) صُمم ليحاكي النمط الشهير لسلسلة حواسيب لينوفو المحمولة من سلسلة، ثينك باد إكس1 كاربون (ThinkPad X1 Carbon).

ولجعل الهاتف متينًا، فقد صُنع ظهره من ألياف الأراميد الخفيفة الوزن، ويحمي شاشته طبقة من زجاج، جوريلا جلاس فيكتس (Gorilla Glass Victus)، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم المخصص للطائرات، لذلك فإن الهاتف حاصل على شهادة المتانة العسكرية (MIL-STD 810H).

وتهدف لينوفو وموتورولا إلى جعل هاتف (ThinkPhone) يتجانس مع حواسيب (ThinkPad) المحمولة، ليس من ناحية التصميم فحسب، إنما من الناحية البرمجية أيضًا. إذ يمكن أن يتصل الهاتف بالحواسيب من خلال ميزة الاتصال (Think 2 Think) القائمة على برنامج (Ready For) من موتورولا.

وتتيح هذه الخاصية ميزات مثل إمكانية الاتصال السلس بين الهاتف والحاسوب الشخصي حين يكونان قريبين من بعضهما ومتصلين عبر شبكات واي فاي ذاتها، ومن الميزات الأخرى، الإشعارات والحافظة الموحدة، وبث التطبيقات، والقدرة على سحب وإسقاط الملفات بين الجهازين.

ويمكن أيضًا استخدام الهاتف (ThinkPhone) كنقطة اتصال محمولة حين الحاجة إلى ربط الحاسوب بشبكة الإنترنت عبر الهاتف، كما يمكن استخدام كاميرا الهاتف الخلفية أو الأمامية كبديل أفضل من كاميرا الويب المدمجة في الحواسيب.

ولتعزيز الإنتاجية، عملت موتورولا مع مايكروسوفت لتضمين حزمة تطبيقاتها في الهاتف، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات: مايكروسوفت 365 (Microsoft 365)، وخدمة البريد الإلكتروني آوتلوك (Outlook)، وخدمة مؤتمرات الفيديو تيمز (Teams).

وتعمل الشركتان أيضًا على السماح للمستخدمين ببث سطح المكتب لنظام ويندوز على الهواتف للوصول عن بُعد لإتمام العمل.

وللحفاظ على أمان المستخدمين، فإن (ThinkPhone) يتضمن منصة (ThinkShield) الأمنية من لينوفو، بالإضافة إلى منصة الأمان القائمة على الذكاء الاصطناعي من موتورولا (Moto Threat). الأمر الذي يسمح للمؤسسات بإدارة الأجهزة بسهولة باستخدام منصتي (Moto OEMConfig)، و (Moto Device Manager).

ويأتي الهاتف مع زر جانبي أحمر مميز، يسمح للمستخدمين بالضغط عليه مرة لتشغيل تطبيق مُعد سابقًا، أو الضغط مرتين لإظهار قائمة من الخيارات لتسهيل الوصول إليها.

وفيما يتعلق بمواصفات الهاتف الأخرى، فإن (ThinkPhone) يحوي معالجًا ثماني النوى من نوع (Snapdragon 8+ Gen 1)، وهو معالج معظم الهواتف الرائدة في عام 2022. ويحوي الهاتف أيضًا ذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.6 بوصات وبدقة 2,400×1,040 بكسل، وهي تدعم تقنية HDR10، وتحوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

وعلى ظهر (ThinkPhone) كاميرتان دقة الرئيسية منهما 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ودقة الأخرى 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض.

ويعمل الهاتف بالنسخة الخام من نظام التشغيل أندرويد 13، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى أحدث ميزات الخصوصية والأمان من جوجل.

ويدعم (ThinkPhone) الاتصال بشبكات الجيل الخامس (sub-6 5G)، وشبكات واي فاي (Wi-Fi 6E)، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). وهو يحوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة تكفي للعمل لمدة يوم ونصف من الاستخدام المعتدل، ويمكن شحنها بنسبة 100 في المئة في “غضون دقائق فقط” بفضل تقنية الشحن باستطاعة 68 واط.

ولم تكشف موتورولا عن أي معلومات تتعلق بالسعر وموعد البيع، ولكنها قالت إن الهاتف سيُتاح خلال الأشهر القادمة في الولايات المتحدة، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأستراليا، وعدد من دول آسيا.