منتج جديد من كوالكوم يتيح لمستخدمي أندرويد الاتصال عبر الأقمار الصناعية

كشفت شركة صناعة الشرائح الإلكترونية كوالكوم يوم الخميس عن منتج جديد يتيح لمستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد الاتصال بالأقمار الصناعية، وذلك على نحو يتفوق على الميزة التي توفرها آبل لمستخدمي هواتف آيفون 14.

وبموجب الشراكة التي أبرمتها كوالكوم مع شركة الأقمار الصناعية إريديوم (Iridium)، فإنه يمكن إضافة المنتج المسمى، سنابدراجون ستالايت (Snapdragon Satellite) إلى هواتف أندرويد والأجهزة الأخرى لدعم الاتصالات الثنائية الاتجاه عبر أقمار إريديوم الصناعية.

وتشمل الاستخدامات المحتملة خدمات الطوارئ (SOS)، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، وتطبيقات المراسلة الأخرى ذات النطاق الترددي المنخفض في المناطق التي تقع خارج تغطية الاتصالات الأرضية، وحيث حصلت أقمار إريديوم على تراخيص للعمل.

وستُوجَّه أي رسائل طوارئ من خلال فرق الاستجابة التي تديرها شركة جارمين (Garmin) المتخصصة في تقنية (GPS) والشريكة لشركة إريديوم منذ مدة طويلة.

وفي وقت سابق، ترددت شائعات عن أن شركة إريديوم تعمل مع شركة آبل، التي أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن شراكة مع منافستها، جلوبال ستار (GlobalStar) لتقديم خدمات تقتصر حاليًا على الطوارئ (SOS).

وبدلًا من الشراكة مع شركة محددة للهواتف الذكية، قال جورنال هاسين، المدير التنفيذي للاتصال في إريديوم، إن الشركة اختارت التعاون مع كوالكوم لتقديم تقنيتها في العديد من العلامات التجارية لهواتف أندرويد، وهو نظام التشغيل الأكثر شعبيةً للهواتف الذكية.

وبالإضافة إلى دعم تطوير الأجهزة، أبرمت كوالكوم اتفاقية لبيع الخدمة للشركات نيابةً عن إريديوم.

وللاتصال بكوكبة إريديوم المكونة من 66 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض، سيحتاج صانعو الهواتف الذكية إلى دمج أحدث جيل من شرائح كوالكوم المخصصة للهواتف الرائدة في أجهزتهم.

وقال هاسين إن العديد من شركات أندرويد تدمج (Snapdragon Satellite) بالفعل في منتجاتها، ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من المنتجات في النصف الثاني من عام 2023.

وفي إحاطة إعلامية، قال مات ديش، الرئيس التنفيذي لشركة إريديوم، إن الشركة لا تزال تدرس مسألة فرض رسوم على مستخدمي أندرويد مقابل استخدام خدمات الاتصال بالأقمار الصناعية، وكيفية ذلك.

وكانت شركة آبل قد قالت إنها ستقدم خدمات (SOS) القائمة على الأقمار الصناعية على مجموعتها من هواتف آيفون 14 الذكية مجانًا لمدة عامين.

وصرح فرانسيسكو جريلي، نائب رئيس إدارة المنتجات في كوالكوم، في المؤتمر الصحفي بأن الشركة نجحت في عرض (Snapdragon Satellite) خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) المقام حاليًا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وقال إن الشركة تمكنت من إرسال رسائل نصية أساسية في متوسط ثلاث ثوان باستخدام هاتف ذكي خلال العرض التوضيحي.

وفي حين أن الخدمة تستهدف الهواتف الذكية في البداية ، قالت الشركتان إنهما تفكران في التوسع إلى أجهزة أخرى، ومن ذلك الحواسيب الشخصية، والحواسيب اللوحية، والمركبات، وأجهزة إنترنت الأشياء الصغيرة.

وقال ديش إن الشركة قد تفكر أيضًا في ترقية قدراتها لإضافة خدمات نطاق ترددي أعلى لاحقًا.