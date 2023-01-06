محلل كبير يكشف عن موعد إعلان آبل عن نظارة الواقع المختلط المرتقبة

االقال مينج-تشي كو، كبير محللي سلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل، في تغريدة له على موقع تويتر إنه قد يُعلَن عن نظارة الواقع المختلط التي طال انتظارها من آبل مطلع ربيع 2023.

وكان (كو)، محلل آبل في شركة (TF International)، قد توقع في شهر حزيران/ يونيو الماضي أن تعلن شركة آبل عن نظارة الواقع الافتراضي بحلول نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الجاري.

ولكن صباح اليوم الجمعة، قال المحلل ذو التوقعات المعتبرة بشأن منتجات آبل، إنه يَعتقد أن تُؤجِّل الشركة “الشحن الجماعي” لأي منتج إلى الربع الثاني أو الثالث من عام 2023، مشيرًا إلى مجموعة من المشكلات الميكانيكية والبرمجية.

ويتوقع (كو) أن تعقد الشركة حدثًا خاصًا خلال فصل الربيع أو تُجدوّل حدثها السنوي (WWDC) بناءً على المعطيات الحالية، مع الإشارة إلى أن (WWDC) هو مؤتمر المطورين السنوي الخاص بآبل، والذي يُعقد عادةً في شهر حزيران/ يونيو.

ومنذ سنوات، تتردد شائعات عن أن الشركة، التي تشتهر بصناعة هواتف آيفون بالإضافة إلى العديد من المنتجات الاستهلاكية الأخرى، تسعى إلى الدخول في سوق الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

ويُعتقد أن المنتج المرتقب من الشركة سيكون منافسًا قويًا لنظارات الواقع الافتراضي التي تنتجها شركة سوني وميتا، التي تركز منذ مدة على بناء عالم رقمي يُسمى الميتافيرس.

وبحسب تقرير سابق من وكالة بلومبرج الإخبارية، فإنه من المتوقع أن تبيع الشركة نظارتها بسعر يتراوح بين 2,000 و 3,000 دولار أمريكي، وسيكون من أبرز ميزاتها وجود أكثر من 10 كاميرات خارجها وداخلها.

وبرمجيًا، ستعمل نظارة الواقع المختلط بنظام التشغيل (xrOS)، مع تكييف تطبيقات آبل الشائعة، مثل: الرسائل (Messages)، والتراسل (FaceTime)، والخرائط (Maps) لتتوافق مع تقنية الواقع المختلط.

ويُعتقد أن الإعلان عن النظارة المرتقبة خلال مؤتمر المطورين السنوي (WWDC) منطقي إن أرادت الشركة إظهار النظارة بأحدث أدوات البرامج التي سيستخدمها المطورون لإنشاء تطبيقات لها.

ويُشار إلى أن مؤتمر (WWDC) هو المكان الذي تكشف فيه آبل عن تحديثات البرامج السنوية، وبعض الميزات الجديدة لهواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك الشخصية، وساعتها الذكية آبل ووتش (Apple Watch)، وخلال المؤتمر تعقد جلسات منفصلة حيث يمكن للمطورين التعرف على أحدث الطرق لدمج تطبيقاتهم في أجهزة آبل.