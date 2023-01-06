أمازون أليكسا سيساعد سائقي السيارات الكهربائية في العثور على محطة شحن

قالت شركة أمازون يوم الخميس إن مساعدها الذكي أليكسا (Alexa) سيُمكِّن سائقي السيارات الكهربائية من العثور على محطة شحن أثناء السير على الطريق.

وخلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023)، أعلنت أمازون عن تعاون جديد مع (EVGo)، التي تعد واحدة من أكبر شبكات الشحن في الولايات المتحدة، والتي ستسمح قريبًا لأليكسا بإرشاد سائقي السيارات الكهربائية إلى أماكن الشحن العامة والدفع مقابل الخدمة.

وأوضحت الشركة أن أليكسا سيعتمد على البيانات من مجتمع (PlugShare) التابع لشركة (EVGo) للمساعدة في توجيه سائقي السيارات الكهربائية إلى محطات الشحن القريبة.

وإذا اختار السائق محطة (EVGo)، فسيتمكن أليكسا من دفع الرسوم بأوامر صوتية بسيطة. وتتوقع أمازون أن تكون الميزة الجديدة متاحة في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال أنيس هوديتش، نائب الرئيس في مجموعة المركبات الذكية في أمازون: “إن تجربة شحن المركبات الكهربائية مجزأة أكثر بكثير من عملاء (مركبات) الوقود، الذين يمكنهم – إلى حد كبير – التوقف في أي مكان”.

وفي حين أنه يمكن لمالكي سيارات تسلا الكهربائية الاعتماد على شبكة (Supercharger) المملوكة للشركة، يواجه سائقو المركبات الكهربائية غير التابعة لتسلا مزيجًا من شبكات الشحن المنافسة، وأجهزة الشحن التي قد لا تحظى بالصيانة جيدًا، والتطبيقات التي توفر معلومات غير كاملة، وأحيانًا قديمة.

وعلى عكس التوقف التقليدي للتزود بالوقود، يجب على سائقي المركبات الكهربائية مراعاة سرعة الشحن ونوع القابس وخيارات الدفع، بالإضافة إلى ذلك، يعاني السائقون من استخدام العديد من التطبيقات للعثور على محطات للشحن.

وقال هوديتش: “نريد أن تكون أليكسا مفيدة للعملاء في حياتهم اليومية، وشحن المركبات الكهربائية هو مثال رائع لمهمة يمكن تيسيرها وجعلها أكثر ملاءمة من خلال قوة الذكاء الاصطناعي”.