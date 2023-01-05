BMW تعرض نموذجًا لسيارة تغير ألوانها وتتحدث ولها مزاجها الخاص

كشفت شركة بي إم دبليو (BMW) في إطار مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) عن نموذجين من “سيارات المستقبل” التي تمتاز بأن لها مزاجًا خاصًا بها، فضلًا عن قدرتها على التفاعل مع أمزجة أصحابها.

وتُطلق عملاقة صناعة السيارات الألمانية (BMW) على نموذج السيارتين، اللتين تبدوان متشابهتين، اسم (i Vision Dee). أما كلمة (Dee) فهي اختصار لعبارة: التجربة العاطفية الرقمية (Digital Emotional Experience). وتمتاز إحدى السيارتين بأنها قادرة على تغيير لونها في ثوانٍ.

وكانت (BMW) قد عرضت نموذجًا لسيارة “متغيرة اللون” في معرض (CES 2022)، ولكن التغيير كان محصورًا في تدرجات مختلفة من اللون الرمادي. ولكن سيارة العام الحالي تمتاز بقدرتها على التحول إلى تشكيلة كاملة من الألوان، مع إمكانية تلوين أجزاء مختلفة من هيكل السيارة بألوان مختلفة في الآن ذاته، حتى العجلات قادرة على تغير لونها.

وقالت الشركة إن نموذج (i Vision Dee) الآخر صُمم لعرض أفكار جديدة لـ “واجهة المستخدم”، وهي كيفية تفاعل السائقين والركاب مع السيارة.

وفي هذه الحالة، فإن “واجهة المستخدم” لا تنحصر بداخل السيارة، بل حتى الخارج والجزء الأمامي من السيارة، والمنطقة المحيطة بالمصابيح الأمامية، ومقدمة السيارة التي هي أصلًا لوحة عرض قادرة على عرض أشكال وألوان مختلفة، بشكل يشبه تعابير الوجه. ووفقًا لشركة (BMW)، يمكن للسيارة أن تُظهر حالات مزاجية أو ردود أفعال مختلفة، مثل: الموافقة، أو السعادة، أو الدهشة.

وتحوي السيارة أيضًا شاشة عرض أمامية على غرار كثير من السيارات الحديثة، ولكن ما يميز (i Vision Dee) من (BMW) هو أن الشاشة تمتد على كامل الزجاج الأمامي. وقالت الشركة إنها تخطط لإضافة هذه الميزة خاصةً إلى بعض سياراتها بدءًا من عام 2025.

وكما هو الحال مع شاشات العرض الأمامية الأخرى، فإن الصور المُسقطة على الزجاج الأمامي، التي يمكن أن تتضمن إشارات التنقل أو المزيد من الصور المساعدة، ستكون شفافة في الغالب.

ويمتاز النموذج الجديد بإمكانية عرض الصور على النوافذ الجانبية أيضًا. فعلى سبيل المثال، يمكن للسائق اختيار صورة رمزية رقمية يمكن عرضها على النافذة الجانبية كجزء من الترحيب حينما يقترب من سيارته.

ويُتحكَّم في نوع المحتوى، من معلومات القيادة الأساسية إلى الشخصيات الكرتونية، التي تظهر في الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية باستخدام عنصر تحكم بشكل شريط تمرير يُعرض على لوحة القيادة.

وبدلًا من التحكم المادي أو شاشة اللمس الدائمة، يُعرض شريط التمرير، الذي تسميه (BWM)، منزلق الواقع المختلط (Mixed Reality Slider)، على لوحة القيادة حيث تكتشف المستشعرات الموجودة على السطح أن إصبعًا ينزلق عبر الشريط للاستجابة.

وباستخدام عنصر التحكم، يمكن للمستخدم الاختيار من بين خمسة مستويات مختلفة من المحتوى الرقمي في شاشات عرض النافذة. وتتراوح المستويات من معلومات القيادة الأساسية فقط، إلى معلومات الواقع المعزز المتعلقة بما هو موجود في الخارج، وصولًا إلى عوالم افتراضية بالكامل تحجب كل شيء في الخارج. ويُفترض أن تكون التجربة الافتراضية الكاملة محصورة بالعمل حين تكون السيارة في مكانها.

يُشار إلى أن نموذج (i Vision Dee) هو سيارة سيدان كهربائية وليست سيارة دفع رباعي، مثل النموذج الذي عرضته (BMW) العام الماضي، وذلك لأن سيارات السيدان لا تزال “في صميم علامة (BMW) التجارية”، وفق ما قالت الشركة المصنعة للسيارات في إعلانها.