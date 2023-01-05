لا شك أن اتباع عادات جديدة أو التخلص من عادات سيئة يتطلب متابعة مستمرة لقياس مدى تقدمّك نحو هدفك، ولتسهيل هذا الأمر يمكنك استخدام تطبيقات مجانية مخصصة لتتبع العادات والأنشطة اليومية، إذ يتوفر العديد منها للويب، وللهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد و iOS.

إليك 5 تطبيقات مجانية لتتبع العادات والأنشطة اليومية:

1- تطبيق DailyHabits.xyz:

يُعدّ تطبيق DailyHabits أفضل تطبيقات الويب المجانية لتتبع العادات والأنشطة اليومية. وعند إضافة عادة جديدة في هذا التطبيق، فأنت بحاجة إلى تحديد عدد أيام ممارسة هذا النشاط شهريًا. إذ تعرض لوحة التحكم داخل التطبيق كل عاداتك بالإضافة إلى تقويم الشهر بأكمله.

ضع إشارة صح في المربع عند ممارسة نشاط معين لمتابعة مدى تقدمك. وسيعرض التطبيق في العمود الجانبي إجمالي عدد الأيام التي يجب ممارسة النشاط فيها، وإجمالي عدد الأيام التي أُنجز النشاط فيها.

يتضمن هذا التطبيق أيضًا عنصرًا خاصًا لإضافة ملاحظات حول عاداتك، سواء كانت ملاحظات تُعبّر عمّا تشعر به أو إنجازاتك الجديدة وحتى الإخفاقات والفشل، وهذا يساعدك على الاستمرار. ويمكنك إضافة عادات وملاحظات غير محدودة في التطبيق، واستخدامها في هاتفك لأن التقويم يتوافق مع شاشات الهاتف المحمول.

2- تطبيق Trackers.gg:

يُعدّ تطبيق Trackers.gg أحد أكثر تطبيقات الويب بساطةً لتتبع العادات والأنشطة اليومية. وهو مجاني تمامًا، بدون أي رسوم مدفوعة، أو إعلانات، أو قيود على الميزات.

يتكون هذا التطبيق من مجموعة بطاقات مربعة الشكل تُمثّل كل واحدة منها عادة معينة، مع تاريخ مرئي عليها. وبمجرد التسجيل في التطبيق، يمكنك إضافة العديد من العادات التي تمارسها، وسيظهر كل منها في شكل بطاقة في لوحة التحكم. وهذه البطاقة هي كل ما تحتاج إلى رؤيته والتعامل معه. ولا توجد إحصاءات أخرى أو ميزات إضافية في التطبيق.

يتوفر في هذا التطبيق نوعان من البطاقات:

النوع الأول: يسمح لك بوضع علامة صح بجانب المهمة بعد إتمامها، وهذه البطاقة مناسبة لتتبع التقدم في أي نشاط تقوم به.

النوع الثاني: يوفر عدّادًا لتتبع المهام القائمة على الأرقام مثل عدد أكواب الماء التي شربتها اليوم. ويمكنك النقر فوق الرقم الموجود على البطاقة لتحديث تقدمك.

3- تطبيق Dreamfora:

يوفّر تطبيق Dreamfora قوالب معدّة سابقًا لتتبع عاداتك ومساعدتك في إنجازها، فإذا اتخذت قرارًا بأن تصبح رشيقًا وصحيًا، فإن هذا التطبيق سيضيف لك العادات التي يجب أن تكتسبها للوصول إلى هدفك، وكم مرة يجب أن تمارس الرياضة، وكمية الماء التي تحتاجها يوميًا، وذلك من خلال خطط مجهزة سابقًا لعادات مختلفة.

تحتوي كل خطة على ثلاثة عناصر:

العادة Habit: يضيف هذا الجزء بعض الأنشطة التي ستحتاج إلى القيام بها بانتظام، ويحدد الجدول الأسبوعي لها.

المهمة Task: هي أمور يجب القيام بها لضمان البقاء في المسار الصحيح للخطة.

الملاحظة Note: عبارة عن نصائح وروابط مفيدة وكلمات تحفيزية تساعدك على النجاح.

يمكنك إضافة ثلاث خطط في وقت واحد، وستظهر جميع الأنشطة التي تجب ممارستها اليوم من الخطط الثلاثة كقائمة مشتركة في علامة تبويب Today، لذلك لا يتعين عليك التحقق من كل خطة على حدة. فقط ضع علامة في المربع عندما تنتهي من ممارسة نشاط ما.

يحتفظ هذا التطبيق بسجلات الأنشطة ويعرض الإحصائيات في شكل رسوم بيانية مرئية. ويمكنك استخدامه بشكل مجهول دون تسجيل حساب. لكن إذا سجّلت فيه، فستتمكن من المشاركة والتفاعل مع الآخرين.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Youtine:

يُنشئ تطبيق الويب Youtine مخططات شهرية للعادات التي ترغب في تتبعها، وهذه المخططات قابلة للطباعة. وبمجرد التسجيل في التطبيق، يمكنك إنشاء أوراق متعددة، ووضع عادات معينة في كل ورقة. بعد ذلك، اختر الشهر والسنة، واكتب عنوانًا ووصفًا مناسبًا، وأضف عادات من القائمة الموجودة أسفل شاشة التطبيق، وستلاحظ أن لكل عادة رمزها الخاص.

سيتعين عليك أيضًا تحديد مقدار الوقت لكل عادة، وقد يكون ذلك ما بين 5 إلى 60 دقيقة. وأخيرًا، اختر أيام الأسبوع التي تريد ممارسة هذه الأنشطة فيها.

ستعرض الورقة التي أنشأتها الرمز والوقت ومربعات الاختيار الخاصة بأيام الأسبوع التي اخترتها. بينما الأيام غير المختارة تصبح رمادية اللون، ويمكنك ببساطة تحديد المربعات عند إنجاز النشاط، والكتابة باستخدام (الرموز التعبيرية) Emojis لتتبع حالتك المزاجية، أو ملئها بمعلومات مختلفة مثل: الوقت الذي مارست فيه النشاط.

يسمح لك الإصدار المجاني من هذا التطبيق بإضافة ثلاث عادات في ورقة واحدة، بينما تتيح لك الخطط المدفوعة إضافة عادات يومية غير محدودة، بالإضافة إلى تكوين رموز خاصة للعادات.

5- تطبيق Loop Habit Tracker

Loop Habit Tracker هو تطبيق أندرويد بسيط، حيث توضح الصفحة الرئيسية فيه قائمة العادات التي تريد تغييرها، مع نشاطك في الأيام الأربعة الماضية. وبشكل افتراضي، يكون الرسم البياني الظاهر رماديًا، مما يعني أنك لم تمارس أي نشاط. ولكن إذا التزمت بممارسة نشاط أو عادة معينة؛ فغيّر الرسم بالنقر عليه لفترة طويلة لإضافة علامة زرقاء، أو إدخال قيمة معينة مثل عدد الأميال التي ركضتها.

يتعقّب هذا التطبيق جميع البيانات المتعلقة بنشاط ما، ويُظهره في شكل مخططات ورسوم بيانية لمعرفة مدى تقدمك على مدار فترة طويلة. وستجد بيانات مفيدة لك مثل الخطوط الطويلة الظاهرة على المخطط التي تدل على مدى تَقدُّمك، أو الأيام التي تمارس فيها هذا النشاط بشكل متكرر.