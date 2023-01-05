ون بلس تعلن رسميًا عن هاتفها المنتظر OnePlus 11

أعلنت شركة ون بلس يوم الأربعاء رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد، ون بلس 11 (OnePlus 11)، خلال حدث خاص في الصين، وذلك قبل حدث الإطلاق العالمي المقرر في 7 شباط/ فبراير المقبل.

ويمتاز هاتف (OnePlus 11) الجديد بأقوى المواصفات، ومن ذلك أنه يحوي أحدث شريحة من شركة كوالكوم، وهي: (Snapdragon 8 Gen 2) التي قال مسؤولو الشركة خلال الحدث إنها ستعمل بأقصى طاقتها.

ويحوي الهاتف ذاكرة وصول عشوائي من نوع (LPDDR5X) بحجم 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من نوع (UFS 4.0) بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويقدم (OnePlus 11) الجديد شاشة من نوع (LTPO 3.0 AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة (+QHD) مع معدل تردد عالٍ قدره 120 هرتز.

وعلى ظهر الهاتف، تأتي الكاميرات تحت العلامة التجارية (Hasselblad)، حيث إن دقة الرئيسية منها 50 ميجابكسل مع مستشعر من نوع (Sony IMX890) مع مثبت صورة بصري (OIS) والتركيز البؤري التلقائي بالكشف عن الطور المتعدد الاتجاهات (multidirectional PDAF).

وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 48 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض مع مستشعر من نوع (Sony IMX581) مع التركيز البؤري التلقائي الذي يسمح بتصوير الأجسام القريبة، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع مستشعر من نوع (Sony IMX709) لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 16 ميجابكسل وتقع في ثقب على الشاشة في الزاوية العليا اليسرى.

ويحوي (OnePlus 11) من ون بلس بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي السريع باستطاعة 100 واط، ولا حديث عن دعم الشحن اللاسلكي.

وخصوصًا لعشاق اللعب، يأتي الهاتف مع محرك الاهتزاز (X-axis)، الذي تدعي الشركة أنه الأكبر في أي هاتف ذكي. وبرمجيًا، يعمل (OnePlus 11) بواجهة المستخدم (ColorOS 13) المبنية على نظام التشغيل أندرويد من جوجل.

هذا، وقد فتحت ون بلس باب طلب الهاتف عبر متجر أوبو الرسمي بالإضافة إلى متاجر التجزئة الخارجية. وسيبدأ بيع الهاتف اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 9 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وستبيع ون بلس الهاتف في الصين باللونين الأخضر، والأسود بسعر يعادل 580 دولارًا أمريكيًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 640 دولارًا أمريكيًا لخيار 16 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 710 دولارات أمريكية لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت.