واتساب تتيح لمستخدميها تخطي الحجب والمراقبة

افتتحت خدمة التراسل الفوري واتساب عام 2023 بإطلاق ميزة طال انتظارها، وهي تمكين المستخدمين من تجاوز الحجب والمراقبة.

وقالت واتساب – المملوكة لشركة ميتا – في منشور على مدونتها: “عام جديد سعيد لكل من يستخدم واتساب! نحن ندرك أنه مثلما احتفلنا ببداية عام 2023 من خلال الرسائل النصية أو المكالمات الخاصة، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين لا يزالون محرومين من القدرة على الوصول إلى أحبائهم بسبب قطع الإنترنت”.

ولمساعدة هؤلاء المستخدمين المحرومين، أعلنت الشركة اليوم عن دعم الوكيل “بروكسي” لمستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تمكين المستخدمين من الحفاظ على الوصول إلى واتساب في حالة حظر الاتصال أو انقطاعه.

وأوضحت الشركة أن اختيار الاتصال عبر وكيل يُمكِّن المستخدمين من الاتصال بواتساب من خلال الخوادم التي أنشأها متطوعون ومؤسسات من جميع أنحاء العالم مخصصة لمساعدة المستخدمين على التواصل بحرية.

ودعت واتساب القادرين على مساعدة الآخرين على الاتصال من خلال إنشاء وكيل للاتصال إلى المساهمة.

وتأكيدًا على خصوصية المستخدمين قالت الشركة إن الاتصال عبر الوكيل يحافظ على المستوى العالي من الخصوصية والأمان الذي توفره الخدمة. “وستظل رسائلك الشخصية محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن بقاءها بينك وبين الشخص الذي تتواصل معه، وغير مرئية لأي شخص بينهما، فلا الخوادم الوكيلة، ولا واتساب، ولا ميتا قادرة على رؤيتها”.

وقالت الشركة: “أمنيتنا لعام 2023 هي ألا تحدث عمليات قطع الإنترنت هذه أبدًا. فإن الاضطرابات، مثل التي شهدناها في إيران لأشهر متتالية، تحرم الناس من حقوقهم وتمنعهم من تلقي المساعدة العاجلة”.

وأضافت: “حتى مع استمرار عمليات الإغلاق هذه، نأمل أن يساعد هذا الحل الأشخاص أينما كانت هناك حاجة إلى اتصال آمن وموثوق”.

هذا، ويتوفر خيار الأمان الجديد الآن في قائمة الإعدادات لكل مستخدم يستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتساب.

الاتصال بوكيل على أندرويد

ويمكن الوصول إلى الخيار الجديد لمستخدمي واتساب على نظام أندرويد من خلال النقر – في تبويب الدردشات – على النقاط الثلاث في الزاوية العليا اليسرى ثم النقر على الإعدادات (Settings)، ثم خيار التخزين والبيانات (Storage and Data)، ثم التمرير إلى الأسفل إلى الخيار الأخير الوكيل (Proxy) ثم النقر على إعدادات الوكيل (Proxy Settings) ثم تفعيل خيار استخدام الوكيل (Proxy use).

وهناك يوجد تحذير من واتساب: “لا تستخدم وكيلًا إلا إذا كنت غير قادر على الاتصال بواتساب. فقد يظهر عنوان IP الخاص بك لمقدم خدمة الوكيل. وهو ليس واتساب”.

وأسفل التحذير يوجد خيار تعيين وكيل (Set Proxy) حيث يمكن للمستخدم إدخال عنوان الوكيل الذي لديه. ثم اخيرًا النقر على خيار الحفظ (Save). وبعدئذ ستظهر علامة تحقق خضراء إن كان الاتصال عبر الوكيل ناجحًا.

وفي حال كان المستخدم لا يزال غير قادر على إرسال أو استقبال رسائل واتساب باستخدام وكيل، فربما كان هذا الوكيل محظورًا. لذا يمكن النقر مطوَّلًا على عنوان الوكيل المحظور لحذفه، ثم إدخال عنوان وكيل جديد للمحاولة مرة أخرى.

الاتصال بوكيل على آيفون

كما هو الحال على أندرويد، يمكن الوصول إلى الخيار من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم خيار التخزين والبيانات، ثم خيار الوكيل، ثم خيار استخدام الوكيل، ثم إدخال عنوان الوكيل فالنقر على خيار الحفظ للاتصال.

هذا، ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، ولنظام آي أو إس من خلال متجر آب ستور من آبل. وكذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.