ما هي خاصية Streak في سناب شات وكيف تستخدمها؟

إذا كنت تتبادل (القصص القصيرة) Snaps مع أصدقائك باستمرار في تطبيق سناب شات، فمن المحتمل أنك سمعت عن مصطلح (ستريك) Streak أو (سناب ستريك) Snapstreaks. فما هي تلك الخاصية، وكيف تعمل؟

إليك كل ما تود معرفته عن خاصية ستريك وكيفية البدء باستخدامها:

أولًا؛ ما هي خاصية Streak في سناب شات؟

Snapstreak عبارة عن سلسلة قصص قصيرة تبادلتها أنت وصديقك في سناب شات. فعندما تُرسل وتتلقى قصصًا قصيرة من صديق معين لمدة ثلاثة أيام متتالية، فإنك تبدأ تلقائيًا باستخدام خاصية Snapstreak. وبمجرد تفعيلها مع شخص معين سيظهر (رمز تعبيري) Emoji في شكل لهب بجوار اسم ذلك الشخص في تبويب (المراسلة) Chat داخل التطبيق.

والفائدة من هذه الخاصية هي أن تبقى في تواصل دائم مع أصدقائك، وتستمر في إرسال قصص قصيرة في سناب شات واستقبالها بسهولة.

كيف تستخدم خاصية Streak بالطريقة الصحيحة؟

إن استخدام ستريك يُعدّ أمرًا سهلاً مثل إرسال وتلقي قصص قصيرة كالمعتاد من أحد أصدقائك. ومع ذلك، يجب الالتزام بالقواعد التالية لاستخدام هذه الخاصية بالطريقة الصحيحة:

يجب أن تُرسل وتتلقى قصصًا قصيرة وليس رسالة دردشة مكتوبة.

يُمكن أن تكون القصص الخاصة بك صورة أو فيديو.

فقط القصص المصورة في سناب شات والمرسلة إلى الأفراد تُحتسب.

لا تُحتسب اللقطات المرسلة من تبويب Memories أو باستخدام Spectacles.

يجب الاستمرار في تبادل القصص مع أصدقائك لمدة ثلاثة أيام متتالية على الأقل لبدء ستريك.

ومع أخذ القواعد السابقة بالاعتبار، اتبع الخطوات التالية للبدء باستخدام ستريك:

افتح تطبيق سناب شات في آيفون أو أندرويد، ثم اضغط فوق علامة تبويب المحادثة. حدد الصديق الذي تريد أن تبدأ ستريك معه. في صفحة المحادثة الخاصة مع صديقك، انقر فوق رمز الكاميرا الموجود أسفل الجهة اليسرى من الشاشة. التقط صورة بالنقر فوق زر (التصوير) Shutter، أو سجّل مقطع فيديو بالنقر فوق زر التصوير وتثبيته. بعد التقاط القصة، أرسلها إلى صديقك بالنقر فوق علامة الإرسال في الزاوية اليمنى السفلية.

بعد أن تُرسل القصة الخاصة بك، اطلب من صديقك إرسال واحدة لك في المقابل. وبمجرد الاستمرار في ذلك لمدة ثلاثة أيام على الأقل، سيبدأ ستريك الخاص بك.

ما أسباب اختفاء خاصية Streak؟

في مرحلةٍ ما قد يختفي ستريك الخاص بك، ويمكن أن يحدث ذلك لسببين:

1- التوقف عن تبادل القصص

إذا لم ترسل القصص أو تتلقها من صديقك على مدار 24 ساعة، فستفقد ستريك مع هذا الصديق. نتيجةً لذلك، سيزيل سناب شات الرمز التعبيري للحريق المعروض بجوار اسم صديقك في تبويب الدردشة.

سيحاول سناب شات مساعدتك على تجنب فقدان ستريك، وذلك من خلال عرض رمز تعبيري للخيط بجوار اسم صديقك في علامة تبويب المحادثة عندما تكون على وشك أن تفقد ستريك. بهذه الطريقة، يمكنك أن تعود نشطًا مرة أخرى، وتتبادل القصص لاستمرار هذه الميزة.

وفي حالة فقدان ستريك الخاص بك، ستضطر إلى البدء من جديد بإرسال وتلقي القصص من صديقك لمدة ثلاثة أيام متتالية.

2- حدوث خطأ في تطبيق سناب شات

إذا فقدت ستريك بالرغم من الاستمرار في تبادل القصص بانتظام، فمن المحتمل أن تطبيق سناب شات يواجه مشاكل فنية. وفي هذه الحالة، يمكنك الدخول إلى موقع دعم سناب شات في متصفح الإنترنت إذا كنت تستخدم الحاسوب، والإبلاغ عن الخطأ. وستراجع الشركة طلبك وتمنحك الدعم اللازم.

أما إذا كنت تستخدم تطبيق سناب شات في آيفون أو أندرويد، فيمكنك إرسال الخطأ من داخل التطبيق باتباع الخطوات التالية:

شغّل تطبيق سناب شات في هاتفك وانقر فوق رمز ملفك الشخصي أو Bitmoji في الزاوية العلوية اليسرى. في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة التالية، اختر رمز الإعدادات. في صفحة الإعدادات، مرر إلى الأسفل وحدد خيار (لقد رصدت خطأ) I Spotted a Bug .

4. انقر فوق زر (الأصدقاء) Friends في صفحة Bug.

5. انقر فوق حقل النص واشرح مشكلة ستريك الخاصة بك. ويمكنك إضافة لقطة شاشة لمشكلتك عن طريق النقر فوق زر (إضافة مرفق) Add Attachment.

6.اضغط فوق زر (اختر الموضوع) Choose Topic، وحدد خيار (ستريك) Snapstreaks. ثم اضغط فوق زر الإرسال.

سيتلقى سناب شات تقرير الخطأ الخاص بك وينظر فيه. وسيعود إليك بعد ذلك لمساعدتك في إصلاح المشكلة إذا كان سببها خطأً من التطبيق.