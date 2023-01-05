كيف تختار جهاز آيباد المناسب لك؟

تقدّم شركة آبل تشكيلة مثالية من أجهزة (آيباد) iPad اللوحية، التي تُعدّ خيارًا ممتازًا لممارسة العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، وأداء المهام اليومية. فهي توفر عددًا هائلًا من التطبيقات، كما تتميز بالشاشات ذات الدقة العالية، والبطارية التي تدوم لفترة زمنية طويلة قد تصل إلى 10 ساعات.

ونظرًا إلى وجود عدّة إصدارات للاختيار من بينها، لابد من التعرف على ميزات كل نوع لتحديد الجهاز الذي يناسبك.

إليك 4 من أبرز أجهزة آيباد اللوحية لعام 2023:

1- آيباد برو iPad Pro (الجيل السادس) :

يأتي جهاز آيباد برو بطرازين، الأول بشاشة من نوع (Liquid Retina) قياسها 11 بوصة، والثاني بشاشة من نوع (Liquid Retina XDR) قياسها 12.9 بوصة، مع مساحة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت وتصل إلى 2 تيرابايت.



يعمل الجهاز بمعالج (Apple Silicon M2)، ويدعم قلم Apple Pencil من الجيل الثاني، ولوحة المفاتيح Magic Keyboard التي تتضمن مفاتيح ذات إضاءة خلفية، ولوحة تتبع أو لوحة المفاتيح الذكية من آبل.

وبالنسبة للسعر؛ يبدأ جهاز iPad Pro طراز 11 بوصة بسعر 799 دولارًا، ويبدأ بسعر 1099 دولارًا لطراز 12.9 بوصة.

2- آيباد iPad 2022 (الجيل العاشر):

حدّثت آبل الجيل العاشر من جهاز آيباد في خريف عام 2022، وقد أعادت تصميمه كليًا بألوان زاهية، تشمل: الوردي والأزرق والأصفر والفضي. وبفضل التصميم الجديد الذي يغطي الشاشة بالكامل، والشاشة من نوع (Liquid Retina) بمقاس 10.9 بوصة، أصبح جهاز 2022 iPad خيارًا مثاليًا لإنجاز المهام بسرعة، والبقاء على اتصال.



يعمل الجهاز بمعالج A14 Bionic ويدعم USB-C ويدعم شبكات 5G لتسهيل أداء المهام أثناء التنقل، كما أنه يدعم لوحة المفاتيح Magic Keyboard Folio المصممة خصوصًا له.



أحد الجوانب السلبية الرئيسية لجهاز iPad الجديد هو أنه لا يدعم الجيل الثاني من (Apple Pencil)، وإذا فكرت في استخدامه معه، سيتعين عليك توصيل الجيل الثاني من Apple Pencil بجهاز (dongle) لاستخدامه.

كما أن آبل رفعت سعر الجهاز بمقدار 120 دولارًا، حيث يبدأ الجهاز بسعر 499 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي فقط وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر 599 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي، و الاتصال الخلوي LTE، مع ذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.

3- آيباد آير iPad Air (الجيل الخامس):

أصدرت شركة آبل جهاز آيباد آير الجيل الخامس بتصميم إصدار عام 2020 نفسه، ولكن يختلف في أنه يعمل بمعالج من نوع M1، ويدعم شبكات 5G؛ وهذا رفع السعر ليبدأ من 599 دولارًا. وقدّ حدّثت آبل مجموعة الألوان الخاصة به لتشمل ألوان طراز آيباد ميني نفسها مع إضافة اللون الأزرق.

يتميز الجيل الخامس من آيباد آير بأداء عالي الكفاءة، وشاشة من نوع (Retina) مقاسها 10.9 بوصات، ومعالج (آبل سيليكون إم1) Apple Silicon M1، ومستشعر Touch ID. كما أنه يدعم لوحة المفاتيح (Magic Keyboard)، والجيل الثاني من (Apple Pencil). ويُعدّ مناسبًا للعمل واللعب.

وبالنسبة للسعر؛ يبدأ جهاز آيباد آير (الجيل الخامس) بسعر 599 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي فقط وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر 749 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي، والاتصال الخلوي LTE، مع ذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.

4- آيباد ميني iPad Mini (الجيل السادس):

يدعم الجيل السادس من آيباد ميني USB-C للشحن ونقل البيانات، والجيل الثاني من (Apple Pencil) مع وجود مكان مخصص لشحنه في الجانب الأيمن من الجهاز.

يعمل آيباد ميني بمعالج (A15 Bionic)، ويضم شاشة من نوع (Liquid Retina) بمقاس 8.3 بوصات.كما قامت آبل في التصميم الجديد بإزالة زر الرئيسية وأضافت خاصية Touch ID.

يبدأ سعر جهاز آيباد ميني بسعر 499 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي فقط وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، وبسعر 649 دولارًا للطراز الذي يدعم الواي فاي، والاتصال الخلوي LTE، مع ذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.

كيف تختار أفضل آيباد مناسب لك؟

إذا كنت محتارًا بين الأنواع الأساسية، ولم تقرر بعدُ ما إذا كانت الأجهزة من نوع آيباد أو آيباد آير، أو آيباد برو هي الأنسب لك اعتمادًا على المواصفات السابقة، فعليك التفكير في الأنشطة الشخصية التي تريد استخدام آيباد لأجلها.

فإذا كانت ممارسة الأنشطة الترفيهية والبسيطة مثل: مشاهدة مقاطع الفيديو وقراءة الأخبار هي ما تريده، فإن جهاز آيباد 2022 هو الخيار الأفضل لك. أما إذا كنت ترغب في استخدام البريد الإلكتروني، أو الكتابة، أو تصفح الويب، فإن جهاز آيباد آير هو الأفضل لك.

وبالنسبة إلى آيباد برو، فيمكنك اختياره إذا كنت بحاجة إلى استبدال الحاسوب الخاص بك، إذ يُعدّ الأفضل مقارنةً بالإصدارات الأخرى، فهو الأكثر كفاءة في الأداء، ويمكن استخدامه لجميع الأنشطة البسيطة والمعقدة.

ما هو أفضل آيباد للأطفال؟

يُعدّ آيباد ميني الأنسب للأطفال لاستخدامه كجهاز تعليمي، فهو صغير الحجم ويمكن التحكم فيه بسهولة، وسعره مناسب، وهو مناسب أيضًا للذين لا يحبون الهواتف الكبيرة أو الأجهزة اللوحية ولكنهم يريدون شاشة أكبر للألعاب والأنشطة الترفيهية.

ما هو أفضل آيباد للرسم؟

آيباد برو هو الأفضل للرسم، بفضل شاشة Mini LED التي تسميها آبل Liquid Retina XDR، وهي أكثر شاشة وضوحًا، وتوفر تباينًا أكبر في الألوان. كما أن هذا الجهاز يدعم الجيل الثاني من قلم آبل (Apple Pencil)، مع وجود بقعة مغناطيسية على الجانب لشحنه.

ما هو أفضل آيباد للطلاب؟

يُعدّ الجيل الخامس من آيباد آير هو الأفضل للطلاب. فهو يحتوي على الكثير من الميزات نفسها التي يتمتع بها آيباد برو، ولكنه أقل تكلفة بكثير. كما أنه متوافق مع (لوحة المفاتيح السحرية) Magic Keyboard، وقلم آبل الجيل الثاني، بحيث يمكن للطلاب استخدامه بطرق مختلفة.