كيف تتصفح إنستاجرام بدون حساب؟

إذا رغبت في مشاهدة منشورات شخص ما في إنستاجرام دون إنشاء حساب شخصي أو تسجيل الدخول إلى حسابك، فهناك عدّة طرق لذلك، لكنها لا تمنحك جميع الميزات التي يمكنك الوصول إليها عند تسجيل الدخول إلى حسابك. وفي هذا المقال سنوضح طريقتين تمكّنانك من تصفّح إنستاجرام بدون حساب:

1- استخدام الموقع الإلكتروني الرسمي لإنستاجرام:

بدايةً ستحتاج إلى معرفة (اسم المستخدم) username للحساب الذي ترغب في رؤية منشوراته. ثم اتبع الخطوات التالية:

1- افتح متصفح الويب في الحاسوب، وأدخل الرابط التالي: https://www.instagram.com/discovery/، مع وضع اسم المستخدم الذي اخترته بدلاً من كلمة (discovery) الموجودة في نهاية الرابط.

2- اضغط زر Enter، لرؤية محتوى الحساب الذي اخترته.

3- إذا كنت ترغب في تكبير منشور معين، فلا يمكنك النقر فوقه ببساطة، لأن إنستاجرام سيطالبك بتسجيل الدخول. وبدلاً من ذلك، انقر باستخدام زر الماوس الأيمن فوق المنشور وحدد خيار (فتح رابط في علامة تبويب جديدة) Open Link in New Tab.

4- في صفحة المنشور المحدد، يمكنك رؤية عدد الإعجابات التي تلقاها، بالإضافة إلى تعليقات المستخدمين. ومع ذلك، لا يمكنك النقر فوق زر الإعجاب، أو ترك تعليق دون تسجيل الدخول. لكن يمكنك مشاركة المنشور بالنقر على زر المشاركة وهو رمز طائرة ورقية.

ملاحظات يجب الانتباه لها عند استخدام هذه الطريقة:

قد يستمر موقع إنستاجرام في إعادة توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول. وفي هذه الحالة، أغلق المتصفح وأعد فتحه مرةً أخرى، ثم استخدم الطريقة مرة أخرى.

يمكنك الوصول مباشرة إلى الحساب، ومشاهدة جميع المنشورات ومقاطع الفيديو و(الريلز) Reels، ولكن لن تتمكن من مشاهدة (القصص) Stories .

يجب أن يكون الحساب عامًا ( Public) وليس خاصًا ( Private) حتى تتمكن من رؤية محتواه.

لن تتمكن من الإعجاب بالمشاركات أو التعليق عليها دون تسجيل الدخول.

يمكن استخدام هذه الطريقة فقط في الحواسيب، ولا يمكنك استخدامها في هاتف اندرويد أو آيفون؛ لأن متصفح الويب للهاتف سيستمر في إعادة توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول في التطبيق.

2- استخدام موقع إلكتروني تابع لجهة خارجية:

يمكنك تصفّح إنستاجرام دون حساب، باستخدام موقع ويب تابع لجهة خارجية مثل موقع (Imginn.com)، الذي يتيح لك الوصول إلى المنشورات ومقاطع الفيديو، والريلز وتنزيلها أيضًا. ولن تحتاج إلى إنشاء حساب فيه لاستخدام خدماته. إلا أن سلبية هذا الموقع هي ظهور الكثير من الإعلانات أثناء الاستخدام.

ولمشاهدة منشورات إنستاجرام عبر موقع Imginn اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى متصفح الويب الذي تستخدمه في أي جهاز سواء كان آندرويد، أم آيفون، أم آيباد، أم حاسوبًا شخصيًا.

2- انتقل إلى موقع Imginn.com.

3- بعد تحميل الموقع، حدد حقل «Enter Username» واكتب اسم المستخدم للملف الشخصي الذي تريد الوصول إليه. ثم اضغط فوق Enter.

4- ستظهر قائمة حسابات إنستاجرام متعددة، اختر اسم حساب الشخص الذي تريده.

5- في صفحة الحساب، يمكنك رؤية المحتوى الذي نشره صاحب الحساب. ولعرض منشور معين بحجمه الكامل، انقر فوقه مباشرة.