كيفية حذف المتابعين في تويتر والموافقة يدويًا على طلبات المتابعة الجديدة

يبحث الجميع في تويتر أو أي تطبيق تواصل اجتماعي آخر عن متابعين جدد، ولكن في بعض الأحيان قد يكون هناك متابعين مزعجين، إذا كنت لا ترغب في مشاهدة تغريدات أي حساب في تويتر في صفحتك الرئيسية دون حظره، فلديك خيار حذف المتابعين من حسابك.

إذا كنت تلغي متابعة حساب ما لأن تغريداته مزعجة، فيمكنك الإبلاغ عن التغريدات التي تراها مزعجة لتحذفها المنصة، أو الإبلاغ عن الحساب نفسه، لأنه إذا أبلغ عدد معقول من الأشخاص عن منشور أو حساب وأكدوا أنه مسيء أو غير صحيح فستعمل المنصة على التحقق منه وإزالته بسبب مخالفة الشروط والأحكام.

إليك كيفية حذف المتابعين من حسابك، سواء كنت تستخدم تطبيق تويتر في هاتفك أو نسخة الويب في الحاسوب، وكذلك كيفية ضبط إعدادات الخصوصية لتتمكن من الموافقة يدويًا على المتابعين الجدد:

ملاحظة: عندما تحذف متابعًا من حسابك، فلن تخطره منصة تويتر بذلك، وسيظل بإمكانه رؤية تغريداتك ومحادثاتك معه عبر الرسائل، بناءً على إعداداتك.

أولًا؛ كيفية حذف المتابعين:

إذا كنت تستخدم الحاسوب لتصفح حساب تويتر، يمكنك اتباع الخطوات التالية لحذف المتابعين:

انتقل إلى حسابك في تويتر.

اضغط على خيار الملف الشخصي (Profile) في الشريط الجانبي في الجهة اليسرى من الشاشة.

اضغط على (قائمة المتابعين).

حدد المتابع الذي تريد حذفه، ثم اضغط على أيقونة الخيارات التي هي عبارة عن ثلاث نقاط أفقية (…) والتي ظهر بجوار الاسم.

ومن قائمة الخيارات؛ اضغط على خيار (حذف هذا المتابع) Remove this follower.

إذا كنت تستخدم تطبيق تويتر في هاتفك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لحذف المتابعين:

افتح تطبيق تويتر في هاتفك.

اضغط على صورة حسابك التي تظهر في الزاوية العلوية اليسرى.

ومن القائمة التي تظهر لك؛ اضغط على قائمة الأشخاص الذين تتابعهم (Following).

حدد المتابع الذي تريد حذفه، ثم اضغط على زر (مُتابَع) Following الذي يظهر بجوار اسمه، وسوف يتغير إلى (إلغاء المتابعة).

ثانيًا؛ كيفية ضبط إعدادات الخصوصية للموافقة يدويًا على طلبات المتابعة الجديدة في تويتر:

لكي تتمكن من الموافقة على طلبات المتابعة الجديدة في تويتر، فأنت بحاجة إلى جعل حسابك خاصًا، وهذا يعني أن تكون تغريداتك محمية لا يراها ويتفاعل معاها إلا إلا المتابِعون الذين توافق عليهم، ولن تظهر تغريداتك في نتائج محركات البحث.

بمجرد أن تجعل حسابك في تويتر خاصًا، فإن أي شخص يرغب في متابعتك يجب أن يرسل لك طلبًا للحصول على موافقتك، ومن ثم يمكنك قبوله أو رفضه. وبالنسبة للحسابات التي تابعتك قبل ذلك، فسيظلّ بإمكانها مشاهدة تغريداتك المحميّة والتفاعل معها ما لم تحظر تلك الحسابات.

إذا كنت تستخدم الحاسوب لتصفح حساب تويتر، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضبط إعدادات الخصوصية للموافقة يدويًا على طلبات المتابعة:

انتقل إلى حسابك في تويتر.

اضغط على خيار المزيد (More) في الشريط الجانبي في الجهة اليسرى من الشاشة.

اضغط على خيار (الإعدادات والدعم) Settings and Support.

اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy.

اضغط على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and safety.

اضغط على خيار (الجمهور والإشارات) Audience and Tagging.

اضغط على المربع الموجود بجوار خيار (حماية تغريداتك) Protect your Tweets لتفعيله، ثم اضغط على خيار (حماية) Protect الذي يظهر لك لتأكيد اختيارك.

إذا كنت تستخدم تطبيق تويتر في هاتفك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضبط إعدادات الخصوصية للموافقة يدويًا على طلبات المتابعة: