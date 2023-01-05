أغرب 7 منتجات تقنية ظهرت في معرض CES 2023 حتى الآن

انطلق اليوم الحدث التقني الأضخم في العالم؛ وهو معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) المقام في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ويجمع المعرض شركات التقنية من مختلف أرجاء العالم لتعرض أحدث ابتكاراتها، وبذلك يمهد الطريق للتوجهات والمنتجات التقنية التي سنشاهدها طوال عام 2023.

يقدم المعرض دائمًا أحدث التطورات في السيارات، والحواسيب المحمولة، والشاشات، والأجهزة الأدوات المنزلية الذكية، والأدوات الصحية، وكذلك أجهزة التلفاز، وغيرها الكثير.

ولكن كما هي العادة في مثل هذه المعارض الكبرى تظهر بعض المنتجات التقنية الغريبة، لذلك سنستعرض اليوم أغرب المنتجات التي أُعلن عنها في معرض CES 2023 حتى الآن:

1- جهاز U-Scan أول معمل تحاليل منزلي ذكي:

أعلنت شركة (Withings) – المعروفة بأدوات الصحة واللياقة البدنية – عن جهاز جديد يُسمى (U-Scan) لتحليل البول، يُوضع مباشرة داخل المرحاض، ليقوم بعملية التحليل، وفي غضون دقائق يرسل نتائج التحاليل مباشرة إلى الهاتف الذكي، حيث يمكن للمستخدم التحقق من النتائج من خلال تطبيق (Withings Health Mate) ومشاركتها مع الطبيب.

يعرف جهاز (U-Scan) القابل لإعادة الشحن الفرق بين الماء المتدفق والبول، ليضمن أنه يجمع فقط العينات التي يحتاجها، ويضم الجهاز مستشعرًا بصريًا مثل الذي يُستخدم في معامل التحاليل، بحيث يمكنه قياس المؤشرات الحيوية المتعددة في البول وتحليلها، ثم يرسل النتائج عبر شبكة الواي فاي إلى التطبيق ليعطيك لمحة فورية عن توازن الجسم وطبيعة التغذية التي تحصل عليها مع تقديم نصائح عملية لتحسين الصحة.

تخطط شركة (Withings) لإطلاق U-Scan في أوروبا في نهاية الربع الثاني من عام 2023، بسعر 500 يورو.

2- ثلاجة MoodUp الجديدة من LG:

أعلنت شركة LG عن ثلاجة MoodUp الجديدة المزودة بألواح أبواب LED متغيرة الألوان، يمكنك تغيير لونها حسب ذوقك ومزاجك لتتناسب مع تصميم المطبخ، أو المناسبة التي تحتفل بها.

يمكنك تخصيص لوحات الإضاءة في الأبواب بنحو 190،000 مجموعة ألوان؛ كما قالت شركة LG، ويمكنك التحكم في الألوان عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول من LG.

تحتوي ثلاجة LG الجديدة على مكبر صوت يعمل بالبلوتوث، لذا يمكنك مزامنة الموسيقى مع لوحات الإضاءة الموجودة في الأبواب.

تتميز ثلاجة إل جي الجديدة ببعض الميزات العملية أيضًا، عند ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترة طويلة، ستومض لوحات الإضاءة الموجودة في الأبواب لتنبيهك. كما يمكنك إضاءة الجزء العلوي من الثلاجة بضغطة زر، مما يسمح لك برؤية ما بالداخل دون فتح الباب.

3- نظام Kohler لاستحمام صحي:

طورت شركة (Kohler) بالتعاون مع شركة (Sprig) نظام استحمام صحي جديد يعتمد على جهاز صغير يُضاف إلى رأس (دش) الاستحمام، ليضخ مكونات صحية في مياه الاستحمام، مثل: الهيالورونيك أسيد (الموجود في منتجات التجميل والمعروف بتحسين صحة الجلد)، وزيوت عطرية، مثل: اللافندر، والأوكالبتوس.

4- مكملات غذائية 3D:

أعلنت شركة (نيوتروجينا) Neutrogena خلال معرض CES 2023 عن تعاونها مع شركة المكملات الغذائية المطبوعة بالطريقة الثلاثية الأبعاد (Nourished) لتقديم مكملات غذائية تزود المستخدمين بالعناصر الغذائية المطلوبة لترفع كفاءة أجسامهم، من خلال طباعة مكملات غذائية تُسمى (SkinStacks) في شكل علكة مكونة من 7 طبقات من المكونات المدعومة علميًا للمساعدة في تعزيز حيوية البشرة.

تقول شركة (نيوتروجينا): “إن المكملات الغذائية التي تكلف 50 دولارًا تكفي لمدة 28 يومًا، نباتية وخالية من السكر وتأتي في عبوات خالية من البلاستيك”.

5- لوح تقطيع للمطبخ مع شاشة مدمجة:

أعلنت شركة (BLOK) خلال معرض CES 2023 عن لوح تقطيع للمطبخ مع شاشة مدمجة يُسمى (BLOK CUTTING BOARD)، وهو عبارة عن لوح تقطيع من خشب الجوز مع شاشة مدمجة مقاسها 13 × 20 بوصة بحيث يمكنك إعداد الطعام أثناء بث دروس الطهي والتفاعل مع أصدقائك عبر الشاشة الرقمية.

و عند الانتهاء من الطهي، ما عليك سوى إزالة الشاشة الرقمية من لوح التقطيع لتنظيفها بسهولة، ثم تركيبها مرة أخري.

يمكنك التحكم في جميع المكونات الرقمية في لوح التقطيع والشاحن (DOCKING STATION) من خلال تطبيق متوافق مع نظامي التشغيل: أندرويد و iOS.

6- فرن سامسونج الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي:

أعلنت سامسونج عن فرن للمطبخ يُسمى (Bespoke AI Oven) – ضمن تشكيلتها من الأجهزة الذكية القابلة للتخصيص حسب الطلب – يحتوي الفرن على شاشة مقاسها 7 بوصات وأدوات تحكم باللمس.

وربما يكون العنصر الأكثر إثارة للاهتمام في الفرن هو كاميرا تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي موجودة بالداخل، حيث تكتشف الكاميرا ما تقوم بطهيه وتقترح إعدادات الطهي المثلى، كما ترسل لك إشعارات تحذيرية إذا نسيت الطعام في الفرن لتجنب احتراقه.

كما يمكنك مراقبة الطعام أثناء الطهي باستخدام الشاشة أو تطبيق SmartThings الذي يمكنك استخدامه للتحكم في الفرن عن بُعد.

7- نموذج سيارة BMW ذا الألوان القابلة للتغيّر:

كشفت شركة (BMW) في إطار مشاركتها بمعرض CES 2023 عن نموذج أولي لسيارة تُسمى (BMW i Vision Dee) ذات لون قابل للتغيّر، وتتميز بالتقنيات الرقمية القوية في داخلها، ومنها: عرض المعلومات على كامل الزجاج الأمامي، كما يمتاز النموذج الجديد بإمكانية عرض الصور على النوافذ الجانبية أيضًا.