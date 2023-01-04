كيفية ربط عدّة ساعات آبل مع آيفون واحد

أضافت شركة آبل ميزة في ساعاتها الذكية (Apple Watch) تتيح لك مزامنة أكثر من ساعة مع هاتف آيفون واحد، بعد أن كان بإمكانك مزامنة واحدة فقط. فإذا حصلت على ساعة آبل جديدة لن تضطر إلى التخلي عن ساعتك القديمة، بل يكفي تعديل إعدادات ربط ساعات آبل مع هاتف آيفون، وستتمكن من التبديل بين الساعتين بسهولة.

إليك طريقة ربط عدة ساعات آبل مع آيفون واحد:

للبدء باستخدام أكثر من ساعة واحدة مع هاتف آيفون، يجب إعداد كل ساعة على حِدة وربطها بهاتفك. وبناءً على إصدار ساعة آبل، قد يستغرق الأمر ما بين بضع لحظات إلى عدّة دقائق. ويجب التنويه إلى ضرورة عدم ارتداء الساعة الثانية حتى تنتهي تمامًا من إعداد الساعة الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن ساعة آبل تقترن مع آيفون بسرعة كما أوضحت شركة آبل عبر موقعها الرسمي، فعند لبس الساعة وتشغيلها، ثم تقريبها من هاتف آيفون ستظهر شاشة الربط، وهنا يجب الضغط على زر (الربط) Pair. أو يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Watch في آيفون. اضغط على أيقونة (ساعتي) My Watch في أسفل يسار الشاشة. اضغط على أيقونة (كل الساعات) All Watches في أعلى يسار الشاشة. اختر (إضافة ساعة) Add Watch، ثم اتبع جميع التعليمات التي ستظهر لك.

كيفية التبديل بين الساعات المُقترنة مع الهاتف نفسه:



للتبديل بين ساعات آبل المقترنة مع هاتف آيفون الخاص بك؛ اخلع الساعة الأولى، وارتدِ الساعة الثانية. وإذا فتحت قسم (كل الساعات) All Watches في تطبيق Watch في آيفون، يمكنك رؤية التغيير الذي يحدث، إذ ستظهر علامة بجانب الساعة الأولى حتى تخلعها. وخلال لحظات قد تحصل على أيقونة عجلة دوارة بجانب واحدة من الساعات. ولكن بمجرد التبديل إلى ساعة أخرى، ستظهر علامة صح بجوارها في قائمة الساعات.

يحدث التبديل بسرعة وتلقائية سواء كان لديك ساعتان أو أكثر من ساعات آبل. ولكن يمكنك إيقاف تشغيل ميزة التبديل التلقائي، واختيار الساعة المناسبة يدويًا باتباع الخطوات التالية: