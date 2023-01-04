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سامسونج تعلن عن شاشة تلفاز بسطوع هائل يصل إلى 2,000 شمعة

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أعلنت شركة سامسونج في إطار مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) عن إصدار جديد من تقنية العرض للشاشات (QD-OLED)، بالإضافة إلى مقصورة رقمية للسيارات الذاتية القيادة.

وقالت عملاقة التقنية الكورية في بيان: “ستأتي تقنية العرض (QD-OLED)، التي ظهرت لأول مرة في معرض (CES 2022) لتفاجئ المستهلكين بألوانها غير المسبوقة وأفضل جودة للصورة دون تشويه من أي زاوية نُظر إليها، إلى CES مرة أخرى كنسخة مطورة: (QD-OLED 2023)”.

وأضافت الشركة أنها أكملت تشكيلة 2023 من خلال إضافة شاشات (QD-OLED) إلى التلفاز الكبير جدًا بقياس 77 بوصة، وهو الأكبر في مجموعة (QD-OLED) التي تشتمل أيضًا شاشات بقياس 55 بوصة، و65 بوصة، و34 بوصة بالإضافة إلى الشاشة الفائقة العرض بقياس 49 بوصة.

سامسونج

وأوضحت سامسونج أن تشكيلة منتجات 2023 حصلت على خوارزمية التحسين المتقدمة (IntelliSense AI)، ومواد (OLED HyperEfficient EL) الجديدة التي تعمل على تحسين سطوع الألوان لكل لون من ألوان طيف (RGB). ونتيجة لذلك، يصبح الحد الأقصى لمستوى سطوع ألوان (RGB) مجتمعة أكثر من 2,000 شمعة، مما يحقق جودة صورة مذهلة.

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وقالت الشركة إن تقنية الذكاء الاصطناعي القائمة على البيانات الضخمة تجمع المعلومات عن كل بكسل في الوقت الفعلي وتستخدمها للتحكم الدقيق في الضوء، “مما يتيح للمشاهدين الاستمتاع بجودة صورة رائعة، وقد زِيدت كفاءة الشاشة بدرجة كبيرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة”.

وبحسب سامسونج، فإن إصدار 2023 من شاشات QD-OLED قد خفَّض استهلاك الطاقة مقارنةً بإصدار 2022 بنسبة تصل إلى 25 في المئة من خلال تطبيق مواد عضوية عالية الكفاءة وتقنية ذكاء اصطناعي أكثر تقدمًا.

New Digital Cockpit

ولأول مرة كشفت سامسونج عن منتج للسيارات تحت اسم (New Digital Cockpit) وهي مقصورة رقمية تستهدف سوق السيارات الذاتية القيادة، الذي من المتوقع أن ينمو بسرعة في المستقبل.

وأوضحت الشركة أن هذا المنتج يتألف من شاشة عرض مصممة لمقصورات القيادة الرقمية للسيارات، وهي تجمع بين شاشات مقاسها 34 بوصة وشاشة مقاسها 15.6 بوصة.

ويمكن استخدام الشاشة الكبيرة كشاشة للترفيه في وضع القيادة الذاتية. ويتيح انحناء شاشة مقصورة القيادة بمعدل 700R “تجربة مشاهدة مثالية في وضع القيادة، مما يساعد السائق على التركيز في الطريق”.

سامسونج

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