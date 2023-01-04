ريلمي تعلن إطلاق هاتف Realme 10 في الإمارات

أعلنت شركة ريلمي (Realme) يوم الثلاثاء عن عزمها إطلاق سلسلة هواتف، ريلمي 10 (Realme 10)، في الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من 9 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقالت الشركة إن الجهاز يعد أحدث هواتف سلسلة (Number Series)، خط الإنتاج الأبرز لدى ريلمي والذي حقق مبيعات تعادل 50 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم ليساهم في دعم مكانة الشركة بصفتها “واحدةً من أسرع العلامات التجارية نموًا في مجال الهواتف الذكية في العالم”.

وكانت ريلمي قد أعلنت عن هاتف (Realme 10)،الذي يمتاز بأنه يتمتع بأداء أسرع وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويعود الفضل في تحسين الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة إلى معالج ميدياتك هيلو جي99 (MediaTek Helio G99).

ويحوي (Realme 9) ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، أو 8 جيجابايت مع إمكانية التوسعة إلى 8 جيجابايت إضافية من ذاكرة رام افتراضية. كما يحوي الهاتف ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع (Super AMOLED) بقياس 6.4 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسل، مع معدل تردد قدره 90 هرتز، ومستوى سطوع قدره 1,000 شمعة، وطبقة حماية من زجاج جوريلا جلاس 5 (Gorilla Glass 5).

وفيما يتعلق بالكاميرا، يقدم الهاتف كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحوي الهاتف الجديد بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 واط. وبحسب الشركة، فإن بطارية الهاتف تُشحن بنسبة 50 في المئة في غضون 28 دقيقة، وبنسبة 100 في المئة في غضون 70 دقيقة.