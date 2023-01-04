السعودية تسجّل أحد أعلى المعدلات للإناث في برنامج سيسكو للمهارات الرقمية

منذ إطلاق أكاديمية سيسكو للشبكات في المملكة العربية السعودية خلال عام 2000، دُرِّب وأُهِّل أكثر من 274,500 طالبة وطالب من خلال البرنامج، ومن بينهم 34 في المئة من الإناث، لتحلّ بذلك المملكة بين أعلى 20 دولة على مستوى العالم على صعيد مشاركة الإناث.

وخلال السنة المالية 2022 وحدها، التحق أكثر من 64,000 طالبة وطالب بالدورات التدريبية لأكاديمية سيسكو للشبكات في المملكة العربية السعودية. وقد درَّب ومكَّن هؤلاء المتعلمين أكثر من 470 معلمًا يعملون في 120 أكاديمية في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال سلمان فقيه، العضو المنتدب لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية: ” تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تهيمن فئة الشباب على تركيبتها السكانية. ونحن نفتخر بإنجازات أكاديمية سيسكو للشبكات في صقل وتطوير مهارات الجيل القادم وتنمية مواهب تقنية المعلومات والاتصالات لدي الشباب وتوفير المهارات البشرية التي تتماشى مع استخدام أحدث التقنيات، ومن أهم نجاحات الأكاديمية في المملكة هي نسبة إقبال الطالبات والتي تعد من أعلى المعدلات العالمية لمشاركة الإناث في البرنامج”.

وأضاف: “وقد أظهر الطلاب والطالبات عبر مختلف برامج الأكاديمية حماسهم وشغفهم باكتساب مجموعة المهارات اللازمة المطلوبة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل مستقبلًا. ومع استمرار مسيرة التحول الرقمي في المملكة، نعمل باستمرار وبالتعاون مع القيادة الوطنية وقطاع تقنية المعلومات والأوساط الأكاديمية لتوسيع نطاق أكاديمية سيسكو للشبكات بما يمكننا من تحقيق الإمكانات الكاملة للمواهب المحلية داخل المملكة العربية السعودية”.

ولقد أعلنت سيسكو عن هدفها المتمثل في توفير الدورات التدريبية على المهارات الرقمية لنحو 25 مليون شخص على مستوى العالم على مدار السنوات العشر القادمة من خلال برنامج أكاديمية سيسكو للشبكات. وبحلول عام 2025، ستظهر نحو 97 مليون وظيفة جديدة نتيجة التطورات في مجال التقنية والأتمتة في العالم، وتساعد سيسكو ملايين الأشخاص حول العالم في الوصول إلى هذه الوظائف من خلال تمكين القوى العاملة من تلبية متطلبات المستقبل عبر تزويدهم بالتعليم وفرص العمل في أكاديمية سيسكو للشبكات.

يُذكر أن أكاديمية سيسكو للشبكات قد تأسست عام 1997 وتحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين على تأسيسها، ولا تزال واحدة من أقدم برامج مهارات تقنية المعلومات التي تهيئ الطلاب لوظائف المستقبل حول العالم. وتوفر الأكاديمية دورات تدريبية عالية الجودة في مجال تقنية المعلومات وأجهزة لمحاكاة التعلم وفرص التعلم العملي عبر منصة تعليمية لدعم المدرسين وإشراك المتعلمين في 190 دولة.

واستفاد حتى اليوم أكثر من 17.5 مليون متعلم في شتى أنحاء العالم من دورات أكاديمية سيسكو للشبكات لاكتساب المهارات الرقمية. إضافةً إلى ذلك، قال 95 في المئة من الطلاب الذين تلقوا دورات تدريبية متوافقة مع شهادات سيسكو أن الفضل يعود إلى أكاديمية سيسكو للشبكات في حصولهم على وظيفة أو فرصة تعليمية مهمة.

وتستمر أكاديمية سيسكو للشبكات في النمو والترويج لفرص التدريب والتعليم الجديدة، وستستفيد في مسيرتها من أحدث البرامج والشراكات الضرورية لبناء المهارات الرقمية اللازمة والمستقبل الشامل للجميع.

ويوفر الإطلاق الأخير لبرنامج “المهارات للجميع” المجاني للهاتف المحمول خبرات تعليمية رائدة تشمل الدورات التدريبية الذاتية والأدوات التفاعلية والموارد المهنية التي صممها خبراء القطاع.

وتشمل أحدث البرامج أيضًا مسارًا تعليميًا جديدًا للأمن السيبراني يُتوج بالحصول على شهادة للمبتدئين لتزويد المتعلمين بالمهارات اللازمة لكسب وظائف أمنية في مستوى مبتدئ بقطاع الأمن سريع النمو.

وتشمل كذلك التطوير المستمر للشراكات مع الحكومات مثل التزام شركة سيسكو في القمة الوطنية للقوى العاملة والتعليم السيبراني التي أقيمت في تموز/ يوليو 2022، بتدريب 200 ألف طالب إضافي في الولايات المتحدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ بالإضافة إلى شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية وغير الربحية لتقديم المزيد من الدورات والفرص للمتعلمين في جميع أنحاء العالم.