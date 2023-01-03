7 طرق لإصلاح مشكلة توقف سناب شات عن العمل

يتمتع تطبيق سناب شات بشعبية كبيرة، وهو المُفضّل لدى الكثيرين. ولكنه قد يتوقف عن العمل بسبب وجود خلل في شبكة الإنترنت أو في إعدادات الهاتف. فإذا واجهت هذه المشكلة، أو أنك لم تعد قادرًا على الوصول إلى جميع الميزات داخل التطبيق، يمكنك الاستفادة من الطرق التالية لإصلاح مشكلة توقف سناب شات عن العمل واستخدامه مجددًا.

1- الخروج من التطبيق:

الطريقة الأولى لإصلاح مشكلة توقف سناب شات عن العمل هي تسجيل الخروج من التطبيق ثم الدخول إليه مرة أخرى. وقبل الإقدام على هذه الخطوة تأكد من أنك تتذكر كلمة المرور الخاصة بحسابك، لتجنب صعوبة الدخول مجددًا إلى التطبيق، أو الاضطرار إلى طلب تغيير كلمة المرور.

2- التحقق من أُذونات سناب شات في هاتفك:

إذا كان تطبيق سناب شات يعمل ولكن هناك ميزات معينة لا يمكنك الوصول إليها، مثل: عدم القدرة على التقاط صورة أو لا عدم القدرة على استخدام الفلاتر. فقد تكون المشكلة مرتبطة بالأذونات، بمعنى أنك لم تمنح التطبيق الأذونات الصحيحة لاستخدام جميع ميزات هاتفك.

لحل هذه المشكلة انتقل إلى الإعدادات للتحقق بالأذونات الخاصة بتطبيق سناب شات وتأكد من تشغيلها جميعًا، من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتفك. مرّر الشاشة إلى الأسفل حتى الوصول إلى قائمة التطبيقات، وانقر فوق زر (سناب شات) Snapchat. شغّل جميع الأذونات بتمرير الأزرار إلى اليمين.

ملاحظة: تتضمن الأذونات المهمة لضمان عمل تطبيق سناب شات، الوصول إلى الموقع، والصور، والكاميرا، وبيانات الهاتف، والميكروفون.

3- إعادة تشغيل التطبيق أو الهاتف:

قد يساعد إيقاف تشغيل التطبيق وإعادة فتحه مرة أخرى إلى حل بعض المشكلات التقنية المؤقتة. وإذا لم ينجح ذلك، أعد تشغيل الهاتف بالكامل.

4- التحقق من الاتصال بشبكة الإنترنت:

تأكد من وجود اتصال قوي بشبكة الإنترنت في هاتفك، وإذا كنت تستخدم البيانات الخلوية بدلًا من شبكة (الواي فاي) WiFi فتأكد من تشغيل إذن الوصول إلى البيانات الخلوية من إعدادات الجهاز.

أما في حالة الاتصال بشبكة الواي فاي ولكن ما زال تطبيق سناب شات لا يعمل؛ أوقف تشغيل جهاز التوجيه لمدة دقيقتين على الأقل، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.



5- حذف المحادثات في التطبيق:

إذا كنت تواجه مشكلة في إرسال الصور أو القصص إلى شخص واحد أو أكثر، فقد يساعد حذف المحادثات المرتبطة بالشخص الذي تود مراسلته إلى حل المشكلة. لكن الجانب السلبي لحذف المحادثات هو فقدان الرسائل المتبادلة بما فيها القصص التي لم تشاهدها بعد.

ولحذف المحادثات في تطبيق سناب شات اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق سناب شات، ثم انقر فوق الصورة الرمزية لحسابك الموجودة في الجهة العلوية اليسرى.

اضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة في الجهة العلوية اليمنى.

مرر إلى الأسفل وصولاً إلى قسم (إجراءات الحساب) Account Actions، ثم انقر فوق زر (مسح المحادثات) Clear Conversations. في قائمة الأصدقاء التي ستظهر، انقر فوق علامة (X ) الموجودة على يمين المحادثة التي تريد إزالتها.

6- تحديث تطبيق سناب شات:

إذا لم تُحدّث تطبيقات هاتفك منذ فترة، فمن المُحتمل أنك تستخدم إصدارًا قديمًا من سناب شات يعاني من خلل معين، أو لا يتوافق مع نظام التشغيل في هاتفك. لذا من الجيد التحقق من وجود تحديث للتطبيق أو تشغيل ميزة التحديثات التلقائية من خلال (الإعدادات) Settings في هاتفك.

7- متابعة موقع دعم سناب شات:

يقدم موقع دعم سناب شات الرسمي إرشادات حول مشكلتك المحددة. ويمكنهم توفير حلول لك إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول إلى حسابك، أو إذا نسيت رقم الهاتف المرتبط بحسابك، أو غيرها من المشكلات المتعلقة في التطبيق.