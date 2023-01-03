6 ميزات في هواتف أندرويد يجب على آبل أن تقتبسها في عام 2023

بالرغم من التطورات والتحسينات المستمرة التي تطرحها شركة آبل لتقديم أفضل تجربة مستخدم في هواتف آيفون، إلا أن هناك ميزات في هواتف أندرويد الحديثة يفتقدها مستخدمو هواتف آيفون، ولكن من المُحتمل أن تضيف آبل تلك الميزات في هواتفها القادمة.

إليك 6 ميزات في هواتف أندرويد يجب على آبل أن تقتبسها في عام 2023:



1- خاصية (الممحاة السحرية) Magic Eraser:

يتميز كل من هاتف (جوجل بيكسل 6 ) Google Pixel 6، وسلسلة هواتف (جالاكسي إس) من سامسونج بوجود خاصية (الممحاة السحرية) Magic Eraser القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور. وتُستخدم هذه الخاصية لإزالة العناصر غير المرغوبة فيها من الصور بدقة واحترافية.

2- ميزة Edge Panel:



تعتبر ميزة (Edge Panel) هي إحدى الميزات الحصرية المتاحة في هواتف سامسونج، وقد أوضحت شركة سامسونج عبر موقعها الرسمي أن ميزة (Edge Panel) تتيح للمستخدم الوصول السريع إلى التطبيقات، والميزات المتعددة، وجهات الاتصال المفضلة لديه، ويمكنك تفعيل هذه الميزة من قائمة الإعدادات في الهاتف بسهولة.

وبفضل مكتبة تطبيقات آبل الكبيرة والميزات التي تقدمها فيها باستمرار، سيكون الوصول السريع إلى بعض التطبيقات والبيانات من أي مكان في هاتف آيفون القادم إحدى الميزات القوية.



3- تعيين تفضيلات اللغة لكل تطبيق:



قدمت جوجل في نظام أندرويد 13 ميزة تغيير اللغة لكل تطبيق على حِدى، على سبيل المثال: يمكنك تغيير لغة تطبيق يوتيوب، أو تطبيق مراسلة معين دونً عن غيره. ويُعدّ هذا مثاليًا للأشخاص الذين يسافرون، أو يستخدمون هواتفهم للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء في الخارج.

4- وضع تقسيم الشاشة:

يساعد وضع تقسيم الشاشة في هواتف أندرويد على أداء مهام متعدد في الوقت نفسه، إذ يمكنك فتح تطبيقان في وقتٍ واحد. وهذه الميزة الموجودة في نظام أندرويد تتوفر أيضًا في أجهزة الآيباد، لكنها لم تُضاف بعد إلى هواتف آيفون.

5- إلغاء تثبيت تطبيقات النظام:

يمكنك إلغاء تثبيت تطبيقات النظام في هواتف أندرويد، لكن هذا الأمر غير متاح في هواتف آيفون. وتكمُن أهمية هذه الميزة في المساعدة على التخلص من بعض تطبيقات النظام التي لا تستخدمها، والحصول على بدائل أخرى، وتفريغ مساحة الهاتف، وإلغاء التشويش في الشاشة الرئيسية.

6- الخصائص الاحترافية للكاميرا:



يقدم جهاز سامسونج (جالاكسي إس22 ألترا) Galaxy S22 Ultra العديد من الميزات في الكاميرا للحصول على صور وفيديوهات احترافية وذات جودة عالية، مثل: خاصية التحكم في حساسية الضوء ISO، وفتحة العدسة Aperture، والتركيز Focus، وسرعة الغالق Shutter speed، والميكروفون الأمامي والخلفي، والعديد من الميزات الأخرى.

بالإضافة لكل ذلك؛ قدمت سامسونج أيضًا تطبيق (Expert RAW) لتسهيل تحرير الصور ومقاطع الفيديو في هاتفها، وحفظ ملفات بصيغة (RAW) في الاستديو مباشرة.

