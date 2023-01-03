هيئة الاتصالات تجدد دعوتها للعموم للمشاركة في مبادرة “دوّر جهازك”

جددت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعوتها للعموم للمشاركة في مبادرة #دور_جهازك، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأجهزة الإلكترونية التي ساهم بها المشاركون حتى الآن 40 ألف جهاز إلكتروني، حيث تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات والمخلفات الإلكترونية وتقليل الهدر المالي عبر إعادة تدوير الأجهزة، إضافة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التكافل لتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الأجهزة.

وأشارت الهيئة إلى أن تفاعل الأفراد مع هذه المبادرة يكشف حجم الوعي بأهمية الاستدامة البيئية لدى المجتمع، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أفراده، حيث تجاوزت قيمة الأجهزة التي ساهم بها المشاركون أكثر من مليون ريال سعودي، مشيرةً إلى أن المبادرة شهدت تفاعلًا من قبل العديد من الجهات في قطاع الأعمال بجانب العديد من الأفراد الذين حرصوا على المشاركة عبر القنوات المتاحة في المبادرة.

يُذكر أن الهيئة أطلقت المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات “موان” والقطاع الخاص، في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والمساهمة في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.

كما أكدت الهيئة دعوتها للتبرع بالأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة قبل انتهاء مدة المبادرة بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2023، مشيرةً إلى الأجهزة التي تشملها المبادرة، وهي الهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية وأجهزة الهاتف الثابت والمودم والحاسب الآلي المكتبي والمحمول والطابعات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة.