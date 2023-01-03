كل ما تريد معرفته عن منصة مدرستي التعليمية

أعلنت عدة مناطق ومحافظات في المملكة العربية السعودية تعليق الدراسة حضوريًا في المدارس؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، ولكن يستطيع الطلاب الدوام وحضور جميع الدروس عن بُعد من خلال منصة مدرستي (Madrasati) التعليمية.

فقد أعلنت اليوم إدارة التعليم في الرياض والقصيم والمجمعة والطائف وجدة ومكة وتبوك وغيرها استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء بجميع مدارس ومكاتب التعليم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد،وحرصًا على سلامة الجميع ..

تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد ) عبر #منصة_مدرستي ،يوم غدٍ الأربعاء 11 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم. pic.twitter.com/LdiG7MLLAC — إدارة تعليم جدة (@MOE_JDH) January 3, 2023

وأشارت الإدارت التعليمية إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

لذلك عاد اهتمام أولياء الأمور والطلاب والمعلمين مجددًا بكل ما يتعلق بمنصة مدرستي لمتابعة الدروس عن بُعد، خاصة بعد تعليق الدراسة في بعض المناطق مثل جدة 5 أيام متتالية حتى الآن.

إليك كل ما تريد معرفته عن منصة مدرستي التعليمية:

ما هي منصة مدرستي؟

منصة مدرستي هي منصة تعليم إلكتروني أطلقتها وزارة التعليم السعودية خلال عام 2020 لتقديم الدعم للطلاب في جميع المراحل التعليمية أثناء فترة تعليق الدراسة. فبعد انتشار جائحة كورونا بشكل سريع وتزايد عدد الحالات اليومية كانت هي الحل المثالي للتعليم عن بُعد في الممكلة العربية السعودية.

نجحت منصة مدرستي التعليمية في محاكاة اليوم التعليمي العادي؛ بدءًا من تسجيل الدخول إلى المنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول إلى الفصل الدراسي مع المعلّم.

كما تسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي، كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.

ما هي الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي؟

تتعدد الخدمات التي تقدمها المنصة، ومنها:

توفير المقررات الدراسية لطلاب كل المراحل الدراسية، بالإضافة إلى توفير المسارات التعليمية المختلفة خاصة ذات الصبغة التفاعلية، ويمكن للطالب تصفح مقرراته وتحميلها كملفات (pdf) والاطلاع على المواد المرفقة بالدروس.

توفير بنك الأسئلة لمختلف المواد الدراسية ويضم أكثر من 100 ألف سؤال، ويمكن للمعلم إضافة أسئلته الإلكترونية بعدة أشكال، مثل الاختيار من متعدد، والصواب والخطأ، والأسئلة المقالية.

تتنوع المصادر التعليمية المقدمة بين مصاد مرئية مثل: مقاطع الفيديو، والمجسمات الإلكترونية الثلاثية الأبعاد، ومصادر مكتوبة مثل الكتب والقصص التربوية.

تقديم الفصول الافتراضية عن طريق منصة (Microsoft Teams) من أجل حضور الطلاب الدرس والتفاعل مع المعلم، كما توجد سبورة ذكية ليتسنى للمعلم الشرح التفصيلي وتوضيح فكرته.

الاهتمام بقياس أداء الطلاب وتحليل نتائجهم الدراسية، من خلال مجموعة من الاستبيانات الإلكترونية.

توفير قنوات للتواصل بين كل تلك الأطراف: الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والمشرفين التربويين.

ما هي أدوات الطالب في المنصة؟



المقررات الإلكترونية.

الجدول الدراسي.

الأنشطة التعليمية.

الفصول الافتراضية.

المصادر التعليمية المتنوعة.

الاختبارات الإلكترونية.

بنك الإثراءات التعليمية.

الواجبات الإلكترونية.

اللقاءات العامة.

التقييم الذاتي.

التقارير والإحصاءات.

كيفية حضور الدروس عن بُعد في منصة مدرستي:

يستطيع الطلاب حضور جميع الدروس إلكترونيًا من خلال منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع منصة مدرستي من هنا، ثم سجل الدخول عن طريق اختيار (حساب مايكروسوفت) فهو الحساب المخصص للكادر التعليمي والطلاب.

اضغط على خيار “جدولي” في الصفحة الرئيسية، سيظهر الجدول الدراسي اليومي الخاص بك، اضغط على الحصة التي تريد إثبات حضورك فيها.

اضغط على رابط الدرس المسجل لمشاهدة الفيديو الخاص بالحصة، وبذلك سيصل إشعار إلى المعلم بحضورك الدرس.

يمكنك حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة، وهنا ستحول إلى تطبيق مايكروسوفت تيمز.

بعد فتح تطبيق مايكروسوفت تيمز وتسجيل الدخول إليه، ستنتقل إلى الحصة الافتراضية، للانضمام إليها اضغط على خيار (انضمام)، ثم انتظر حتى يقبل المعلم طلب انضمامك.

كيفية إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي:

انتقل إلى موقع منصة مدرستي.

اضغط على علامة تبويب العودة إلى المدارس، ثم اختر تسجيل حساب جديد.

اكتب البيانات والمعلومات في الأماكن المخصصة لها مثل: رقم الهاتف، ورقم المنزل، ورقم الهوية، ثم اضغط على خيار “أنا لست روبوتًا”.

أضف رمز التحقق الذي يظهر أمامك، ثم انتظر قليلًا.

اضغط على تأكيد الحساب.

هل يمكن أن يتابع أولياء الأمور أبناءهم في المنصة؟

نعم؛ أتاحت وزارة التعليم لأولياء الأمور الذين يمتلكون حسابًا في نظام نور إمكانية الدخول إلى منصة مدرستي من أجل متابعة الطالب، والتواصل مع المعلمين.

تجدر الإشارة إلى أن نظام نور هو نظام تعليمي إلكتروني متكامل يربط جميع المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة من خلال قاعدة بيانات متكاملة، ويقدم العديد من الخدمات، منها: الاستعلام عن بيانات مدارس الأبناء، واستعراض الملف الدراسي للطالب، وتسجيل الطلاب بالنقل المدرسي، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وكذلك الاطلاع على نتائج الامتحانات، وجداول الاختبارات، وتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، وغير ذلك.

كيفية تسجيل دخول أولياء الأمور إلى منصة مدرستي:

انتقل إلى موقع منصة مدرستي التعليمية.

اضغط على خيار (تسجيل الدخول) الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى في الصفحة الرئيسية.

اختر من القائمة المنسدلة (حساب نور).

أدخل اسم المستخدم وكلمة السر (نفس بيانات تسجيل الدخول إلى حساب نور).

اكتب (رمز التحقق) الذي يظهر لك، ثم اضغط على زر تسجيل الدخول. ستظهر بعدها الصفحة الرئيسية الخاصة بحساب ولي الأمر، حيث يمكنه استعراض الخيارات والميزات والخدمات المتاحة له.

كيفية رفع الملفات في المنصة:

يحتاج الطلاب إلى هذه الخطوة عندما يرغبون في تسليم أحد الواجبات المطلوبة منهم للمعلم، وتكون بالخطوات التالية: