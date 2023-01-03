سامسونج تبتكر شاشة قابلة للطي والسحب معًا

أعلنت سامسونج ديسبلاي (Samsung Display)، الذراع المسؤولة عن إنتاج الشاشات لدى سامسونج إلكترونيكس، اليوم الثلاثاء عن أحدث ابتكاراتها التي ستعرضها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2023) الذي ينطلق بعد غدٍ الخميس في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان: “تتجه (Samsung Display) إلى معرض (CES 2023) بمنتجات مبتكرة توحي بما سيكون عليه مستقبل تقنية (OLED)”.

وأضافت سامسونج أن الشركة ستقيم معرضًا مخصصًا للمدعوين فقط في المدة الواقعة بين 4 و7 كانون الثاني/ يناير الجاري تحت شعار (Disruptive Tech Journey Unlocks Sustainable Futures) في CES، وهو أول حدث شخصي بالكامل منذ عام 2020.

وخلال الحدث ستقدم (Samsung Display) منتجات (OLED) المبتكرة من جميع الأحجام، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لتقديم لمحة عن مستقبل شاشات العرض.

ومن بين الابتكارات، ستقدم الشركة شاشة (Flex Hybrid) القابلة لكل من الطي والسحب معًا، وشاشة قابلة للسحب كبيرة ستكون نموذجًا أوليًا لأجهزة الحاسوب المحمولة المستقبلية.

وفيما يتعلق بشاشة (Flex Hybrid)، أوضحت سامسونج أن القابلية للطي تُطبَّق على الجانب الأيسر من الشاشة، والقابلية للسحب على الجانب الأيمن.

ومع الشاشة المبتكرة الجديدة، قالت الشركة إنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمقاطع الفيديو على شاشة بقياس 10.5 بوصات حين فتح الطي مع نسبة طول إلى عرض قدرها 4:3، وحين السحب يصبح قياس الشاشة 12.4 بوصة مع نسبة طول إلى عرض قدرها 16:10.

أما الشاشة الكبيرة بقياس 17 بوصة القابلة للسحب، فقد سبق أن عُرضت خلال معرض الابتكار الخاص بشركة إنتل (Intel Innovation 2022) والآن ستُعرض مرة أخرى خلال معرض (CES 2023).

وأوضحت سامسونج أن الشاشة القابلة للسحب تمتاز بمفهومين: (Flex Slidable Solo) الذي يمكنه توسعة الشاشة باتجاه واحد، و (Flex Slidable Duet) الذي يمكنه توسعة الشاشة بكلا الاتجاهين.

وأضافت الشركة أن الشاشة ذات قابلية عالية للحمل؛ لأنها تأتي بقياس 13-14 بوصة في الوضع العادي، وحين السحب يصبح قياسها 17.3 بوصة لتأدية المهام المتعددة، والألعاب، ومقاطع الفيديو.

يُشار إلى أن سامسونج أعلنت أيضًا في إطار مشاركتها في معرض (CES 2023) عن منتجات أخرى، مثل: الشاشة الذكية سمارت مونيتور إم8 (Smart Monitor M8)، وثلاث شاشات أخرى موجهة لعشاق الألعاب وصناع المحتوى، وهن: (Odyssey Neo G9)، و (Odyssey OLED G9)، و (ViewFinity S9).